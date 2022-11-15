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Neakivaizdinis Vilnius: новое путешествие во времени, теперь на 10-м автобусе

Автор Анжелика Орлёнок
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Neakivaizdinis Vilnius представил новый общественно-туристический маршрут по городу. Его название — «Более 10 обликов Вильнюса на 10-м автобусе. Из Фабийонишкес в Маркучай, или От деревушки до усадьбы».

Neakivaizdinis Vilnius: новое путешествие во времени, теперь на 10-м автобусе

Nuotr. Vytautės Ribokaitės

Это уже второй маршрут платформы Neakivaizdinis Vilnius для поездок на общественном транспорте, и первый — на автобусе. Весной этого года открылся первый аудиомаршрут «Путешествие во времени на 2-м троллейбусе», который вызвал большой интерес вильнюсцев и гостей города и стал очень популярным.

Как путешествовать на 10-м автобусе

Во время путешествия по маршруту на 10-м автобусе можно услышать 13 кратких фрагментов из истории города. Когда автобус останавливается на остановке, название которой есть в аудиогиде, надо включить соответствующую запись. Продолжительность каждой звуковой дорожки адаптирована к нормальной скорости автобуса.

Альбертас Казлаускас — гид, составивший маршрут, — рассказывает, что история вильнюсских автобусов началась в 1909 году. Первым был автобус, запущенный по инициативе частного предпринимателя от Кафедральной площади до Веркяй. Позже, по мере совершенствования техники и изменения политических систем, общественный транспорт переживал различные взлеты и падения. Однако количество автобусов в городе постоянно увеличивалось, а удлиняющиеся маршруты открывали перед путешественниками более широкие горизонты города и пригородов.

«Маршрут N10 — не самый старый, не самый длинный и не какой-то другой «самый», но он проходит через самые разные части города. Это и блочный Фабийонишкес, и экспериментальный Балтупяй, и проложенная паломниками улица Калварию, и сердце Старого города, и романтический Маркучяй. Поэтому поездка на «десятке» в полной мере раскрывает красочную картину Вильнюса», — говорит А. Казлаускас.

Neakivaizdinis Vilnius: новое путешествие во времени, теперь на 10-м автобусе

Nuotr. Vytautės Ribokaitės

Где найти аудиомаршрут

Аудиомаршрут «Более 10 обликов Вильнюса на 10-м автобусе. Из Фабийонишкес в Маркучай, или От деревушки до усадьбы» можно найти здесь или в разделе Studijos pakeliui («Занятия по пути») мобильного приложения Neakivaizdinis Vilnius.

Презентация маршрута с гидом Альбертасом Казлаускасом состоится в субботу, 19 ноября, в 11:27, 13:07, 14:47.

Экскурсии начинаются на первой остановке 10-го автобуса Kaimelio žiedas и заканчиваются на последней остановке, Markučiai. Они проводятся без предварительной регистрации, бесплатно, надо будет только приобрести билет на автобус. Тех, кто придет на презентацию маршрута, ждут сувениры от платформы Neakivaizdinis Vilnius.

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