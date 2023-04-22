Некрасивый прием. Почему парковка на газонах – это зло?

Весна обнажила старые городские проблемы. Газоны во дворах многих спальных микрорайонов Вильнюса оказались изрыты автомобильными шинами. Кое-где зеленая зона плотно утрамбована колесами. Между тем, статистика портала Tvarkau miestą говорит о том, что горожане больше всего жалуются именно на нарушения правил парковки. Почему парковка на газонах – это зло?

Вместо зеленой зоны — стыдливые следы от протектора

Достаточно заглянуть в любой двор советской застройки, чтобы оценить состояние так называемой зеленой зоны и понять, как принято парковаться возле того или иного дома.

В угоду расширения парковочного пространства автомобили нередко ставят левыми колесами на асфальте, а правыми — на тротуаре или газоне. Как заехал — так и стал…

Это выглядит своеобразным компромиссом между отвоевыванием территории для машины и «заботой» об экологии отдельно взятого двора.

Некоторые автовладельцы, впрочем, заезжают всеми колесами на зеленую зону. Логично предположить, что в таком случае ущерб вдвое больше, чем при «половинчатой» парковке.

В любом случае стоянка на газоне означает, что как минимум дважды в день автомобиль двигался по тому, что прежде называлось зеленой зоной.

Насколько распространена привычка оставлять машину на зеленой зоне, можно также определить по степени изъезженности газона. Иногда автомобилисты общими усилиями прокладывают к дворовой парковке альтернативную «дорогу жизни», что позволяет, например, оставлять авто вторым рядом.

Груды штампованного железа отвоевывают жизненное пространство

Последствия парковки на травке? Вечные проплешины на газоне, стыдливые следы от протектора, рассыпающийся от усиленных перегазовок бордюрный камень.

В дождь это все превращается в грязь, ямы, рытвины. А когда земля подсыхает и поднимается ветер, то песок летит в окна и на балконы. В том числе – тех, кто привык парковаться непосредственно под окном.

Не будем также забывать, что в самое востребованное время суток, когда родители идут гулять с детьми во двор, он уже заставлен машинами, включая тротуары и газоны. Таким образом груды штампованного железа отвоевывают жизненное пространство у людей.

Иногда водители, кивая на утрамбованный слой земли, апеллируют к тому, что зеленой зоны нет. Конечно! Ведь плодородный слой был практически уничтожен под колесами автомобилей.

И не только в результате давления покрышек. Как известно, у многих автомобилей протекают технические жидкости — моторное масло, антифриз, тормозная…

Взгляните как-нибудь на асфальт автомобильной парковки. Видите пятна? Это все побочный продукт повышенной автомобилизации. А при стоянке на газоне капли техжидкостей попадают непосредственно в грунт.

Экологи говорят, что в результате загрязнения почвы моторным маслом не менее кубометра земли вокруг зоны поражения должно быть заменено, вывезено и очищено по особой технологии.

Между тем, чернозем, которым регулярно подсыпают газоны, — недешевое удовольствие для городского бюджета. А процесс по обеззараживанию почвы еще и трудоемкий.

Но толку от этих потуг, если вскоре плодородный слой снова старательно уплотняют автомобильные шины?

Это порождает перманентный конфликт среди соседей

Да-да, все аргументы автовладельцев хорошо известны: «советская застройка не предполагала такого уровня автомобилизации», «а где мне еще ставить машину», «пускай лучше город расширит парковку во дворе».

Особенно примечателен довод про то, что газон давно перестал быть зеленой зоной. Еще бы! Если каждое утро и вечер там проходят ралли соседей, спешащих на работу.

Правда заключается в том, что любое расширение (и тем самым повышение комфортности) парковки не решает стояночную проблему, а только порождает еще больший спрос.

На ценный кусок асфальта под окном начинает претендовать еще больше автомобилей — остальные жильцы дома увидели, что ситуация со стоянкой улучшилась, и решили не откладывать покупку. Или же подтянулись водители из соседнего двора.

Для многих автовладельцев также становится открытием, что далеко не все жильцы довольны газонами, заставленными внедорожниками и седанами.

Как показывает статистика обращений в полицию, это постепенно порождает перманентный конфликт среди соседей, который иногда выплескивается во взаимные оскорбления и мелкие потасовки.

С начала года — более 9 тысяч жалоб на парковку

Важным индикатором настроений в обществе можно считать сообщения горожан о неудобствах в городе. Несколько лет работает портал Tvarkau miestą, где можно пожаловаться, скажем, на неубранный мусор, открытый люк или ямы на дороге.

Однако, как говорит небольшое исследование RADIO•R, восемь из десяти обращений вильнюсцев касается как раз парковки автомобилей. С начала этого года через портал поступило более 9 тысяч сообщений по этому поводу, за весь 2022-й — около 30 тысяч, 2021-й — 26,5 тысячи.

Сообщения поступают как из центра города, так и с окраин. Характерно, что чем ближе к спальным микрорайонам, тем больше жалоб именно на стоянку на газонах.

Система работы с обращениями граждан, которые направляются для реагирования в соответствующую службу (в описываемом случае — в полицию), хорошо налажена и по большинству случаев рано или поздно принимается решение. Так что попасть на камеру можно не только на трассе, но и в собственном дворе.

Напомним, за парковку на газонах не предусмотрена отдельная ответственность. Это трактуется как нарушение правил стоянки, и к нарушителю применяются такие же санкции, как за остановку под запрещающим знаком или вопреки требованиям разметки. А точнее штраф — от 30 до 90 евро.

Но при вынесении решения должностное лицо может учитывать степень тяжести правонарушения. К примеру, если станет очевидно, что водитель неоднократно нарушал данный пункт ПДД и его действия систематические, то в дальнейшем будет применяться ответственность по высшей планке.

Конечно, только лишь штрафами проблему парковки на газоне решить невозможно. Должен быть принят комплекс мер, который позволит избежать неэстетичного приема парковки на зеленой зоне.