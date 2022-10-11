Дороги

Непройденный медосмотр = недействительные права. Приняты поправки к Закону о дорожном движении

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Водительские права будут признаны недействительными, если через установленные промежутки времени их владелец не пройдет медосмотр. Такие изменения предусматривают поправки к Закону о безопасном дорожном движении, принятые Сеймом Литвы.

Непройденный медосмотр = недействительные права. Приняты поправки к Закону о дорожном движении

Непройденный медосмотр = недействительные права. Приняты поправки к Закону о дорожном движении

После устранения причин, по которым водительское удостоверение было признано недействительным, оно автоматически станет действительным и попадет в Реестр водителей автотранспортных средств (вступает в силу с 1 января 2024 года).

Поправки уточняют также правила использования устройств мобильной связи. Когда транспортное средство участвует в общественном движении (за исключением случаев, когда автомобиль стоит неподвижно), водителям не разрешается пользоваться мобильными устройствами, если они используются руками.

Закон о безопасном дорожном движении указывает, что «под стоянкой транспортного средства понимается остановка транспортного средства на более длительное время, чем необходимо для посадки (высадки) пассажиров или загрузки (разгрузки) транспортного средства».

«Приостановка на светофоре или в пробке – это не длительная остановка. Это понимается как движение: останавливаешься, едешь, останавливаешься, снова едешь. Конечно, впереди может произойти авария, тогда остановки будут более длительными. Но это не стоянка, поэтому пользоваться мобильными средствами связи нельзя», — поясняет глава Комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.

Решение Сейма ужесточает и требования к использованию устройства hands-free. Им можно будет пользоваться только в том случае, если устройство закреплено в специальном держателе или если используется оборудование автомобиля (вступает в силу с 1 мая 2023 года).

Непройденный медосмотр = недействительные права. Приняты поправки к Закону о дорожном движении

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