Несколько дней до «черной пятницы». Что важно знать, чтобы не пришлось раскаиваться в покупке

До так называемой «черной пятницы» остается всего несколько дней. В этом году она проходит в пятницу, 25 ноября. Портал LRT рассказывает, что получает сообщения от читателей, которые столкнулись с переклеенными ценами еще до начала распродаж. Продавцы поясняют, что не обманывают покупателей, и изменения цен вызваны объективными причинами. На что обратить внимание в дни скидок, чтобы потом не чувствовать себя обманутым?

Надо сказать, что в «черную пятницу» (а зачастую и несколько дней до и после нее) действительно многие товары можно купить дешевле. И тем самым — уже частично решить вопросы с подарками на Рождество. Однако все же лучше успокоиться и составить список покупок, которые действительно нужны. И уже в этом состоянии решать, что именно стоит попробовать приобрести со скидкой. Если это, например, бытовая техника — важно первым делом изучить цены на товар.

1. Поинтересуйтесь динамикой цены на ваш товар

Во время распродажи продавец должен указывать две цены: со скидкой и ту, которая была до распродажи. В соответствии с Европейской директивой Omnibus, цена до распродажи должна была быть самой низкой за последние 30 дней. Об этом рассказывает портал LRT.

«Всегда полезно начинать следить за ценами заранее. Особенно на дорогие вещи, которые вы планируете купить. Если вы заметили, что цена товара увеличилась примерно за 30 дней до «черной пятницы» или другой запланированной распродажи, возможно, вы имеете дело с нечестным продавцом. Поэтому подумайте, действительно ли стоит покупать желаемый товар во время распродажи, или лучше дождаться внеплановой скидки», — говорит глава Европейского центра потребителей (EVC) в Литве др. Р. Бальнене.

Цены на тот или иной товар удобно сравнивать с помощью специальных платформ. В этом случае можно будет обнаружить, что цена товара выросла совсем недавно. Или заметить, что цена у какого-то одного продавца в разы ниже, чем у других. Это тоже выглядит подозрительно, и на такие уловки лучше не вестись.

2. При покупке в интернет-магазине убедитесь, что он внушает вам доверие

И что интернет-страничка принадлежит известному вам магазину или продавцу. У достойных продавцов всегда будут указаны условия покупки и возврата товара, реквизиты компании, адрес, телефоны для справок и т.д. Если остаются сомнения, всегда можно перепроверить информацию о продавце в интернете.

Есть порталы, которые позволяют проверить реквизиты любой компании. Есть странички или форумы, на которых несложно найти отзывы о тех или иных товарах и услугах.

Наконец, важно проверить, что продавец находится в Литве или в ЕС. В противном случае есть возможность приобрести товар в США, Англии, Австралии и т.д. И тогда за его пересылку и получение (таможенные сборы, акцизы, НДС и другие платежи) придется заплатить такие деньги, которые в итоге превысят ту привлекательную цену, за которую товар продавался.

3. Спокойствие, только спокойствие

Хорошая привычка — научиться спокойно реагировать на предупреждения о том, что «осталась всего 1 единица товара» или «поспешите, потому что этот товар просматривают еще 10 покупателей». Вполне возможно, что это так и есть. Хотя понятно, что такие уловки придуманы не для того, чтобы просто информировать, а для того, чтобы не дать передумать — и заставить непременно сделать покупку.

С другой стороны, никто не обещал, что продавец будет распродавать все свои запасы именно в «черную пятницу». Количество скидочного товара действительно бывает ограничено. Поэтому если вы уверены в надежности продавца и определились со своими покупками, не оставляйте их надолго в «корзине», а покупайте.

4. Готовьтесь заранее

К покупкам в магазине или торговом центре можно подготовиться за пару дней до «черной пятницы». Найти и примерить вещи, которые вы хотели бы купить. Познакомиться с ассортиментом магазина. Потому что в момент, когда в магазине наступит «скидочный ажиотаж», спокойно примерить какие-то вещи будет уже невозможно.

5. При покупках в интернете выбирайте безопасный способ оплаты

Убедитесь, что вы используете безопасное интернет-соединение. Оно защищено паролями, кодированием данных и/или виртуальной частной сетью (VPN). Избегайте совершения платежей в интернете, если используете общедоступное подключение (например, в кафе, аэропорту, отеле и т. д.).

Убедитесь, что интернет-магазин, в котором вы собираетесь делать покупку, имеет сертификаты безопасности данных. Веб-адрес интернет-магазина должен начинаться с «https», а не «http». В строке веб-адреса должен быть значок закрытого замка. Если этих элементов нет, лучше платеж не делать.

Откажитесь от сохранения банковской карты и других платежных реквизитов в учетной записи интернет-магазина.

Если возможно, всегда используйте для платежей кредитную карту, а не дебетовую. Такие платежи застрахованы, их легче оспорить и они предлагают больше возможностей для возврата денег.

Избегайте оплаты обычным банковским переводом. Если продавец предоставляет такую ​​возможность, всегда выбирайте оплату после получения товара.

6. Многое можно исправить. Но не все

Если все же что-то пошло не так, важно помнить, что многие товары можно вернуть. Во многих случаях свои деньги можно получить обратно. В спорных вопросах помогают разобраться специалисты Службы защиты прав потребителей. О том, какие они дают советы о покупках в период «черной пятницы», смотрите в схеме ниже (на литовском языке).

Главное, что важно учитывать. В течение 14 дней после покупки товар можно вернуть обратно, даже если он приобретен на распродаже. При этом надо иметь чек, подтверждающий покупку. А сам товар должен быть не поврежденным и не потерявшим товарного вида. Полный список товаров, которые не подлежат возврату, и приобретены:

в физическом магазине — можно найти в Правилах розничной торговли,

в интернет-магазине — в Гражданском кодексе (искать 6.228(10) ст.).

В нескольких словах, не подлежат возврату качественная электротехника, мобильные устройства, косметика, игрушки, книги, нижний трикотаж и др.

А здесь можно узнать интересные факты о «черной пятнице».