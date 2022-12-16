«Ночь перед»: грех и очищение на танцплощадке

17 и 18 декабря в 18: 30 в Вильнюсском старом театре состоится премьера спектакля «Ночь перед» режиссера Жильвинаса Бенюшиса. Это клоунада в одном действии, комедия по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Особую роль в этой ночной вечеринке играют и костюмы (художник по костюмам Дайва Урбонавичюте), и декорации (сценограф Виталий Стригунков).

Современный Николай Гоголь и культура вечеринок

Сюжет «Ночи перед» был продиктован повестью Николая Гоголя (1809–1852) «Ночь перед Рождеством» (из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»). В центре пьесы – любовь между Вакулой и капризной красавицей Оксаной, которые влюбились друг в друга в украинском селе Диканька перед самым большим праздником. Действие переносится на страстную вечеринку, происходящую в наши дни, где раскрывается вся атмосфера и магия гоголевского произведения. Гоголь здесь радикально модернизирован, даже «звучит» постмодернистски.

Крутится сверкающий шар, на сцене играет музыка в стиле диско, персонажи в ярких и импозантных одеждах… Интриги, любовь, грех – вот и вся карнавальная троица. Словно из триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Колорит спектакля усиливается украинским фольклором и юмором. Атмосферно спектакль напоминает фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» или серию фотографий Эндрю Миксиса «Диско».

Клоунада – мир как игровая площадка

Жильвинас Бенюшис, режиссер и основатель современного интеллектуального театра клоунады, поднимает фундаментальные моральные и экзистенциальные вопросы. Когда начинается и заканчивается игра? Где проходит граница между святостью и грехом? Возможно ли очищение, которому противостоит сама ночь, тусовка? По словам художника по костюмам Дайвы Урбонавичюте, контекст не без греха, потому что действие происходит не в церкви или офисе. Должны ли все праздники приводить к греху? Возможно.

Режиссер Ж. Бенюшис: «В произведении Гоголя развивается тема свободы воли и судьбы. Мир воспринимается как одна большая игровая площадка. Эмоции и желания достигают максимального духовного и психологического напряжения… Перед нашими глазами разворачиваются сюжет и интриги, которые с помощью инструментов клоунады показываются словно через увеличительное стекло».

Современная клоунада не только вернула клоуну человеческое лицо, но и открыла новые возможности. Игривость и спонтанность раскрепощают, тем более что в клоунаде физическое всегда ставится выше психологии и разума. Ж. Бенюшис освоил этот жанр – как режиссер поставил вестерн-клоунаду «Одиссея» (2021), трагикомедию «Адам 2.0» (2021), моноспектакль «Уроки свободы Лелии» (2022) и др.

Костюмы – отдельные персонажи

Экстравагантные костюмы, созданные дизайнером одежды, основателем дома моды Zoraza и интерьер-дизайнером Д. Урбонавичюте, играют очень важную роль в спектакле. Они исключительные, а некоторые из них станут частью сценографии. Дизайнера вдохновляют образы певцов мирового уровня, таких как Гарри Стайлс. Поэтому и одежда для этого спектакля очень сценичная. Действие драмы происходит ночью, и зрителей ожидает тайное, но экстравагантное зрелище.

Д. Урбонавичюте: «Люди в жизни так не одеваются, но, когда они идут на вечеринку, могут одеваться по-разному. В основном они хотят выглядеть самыми красивыми, самыми желанными, самыми нарядными. Мы все разные, у каждого из нас внутри есть свои демоны, которых и хочет показать режиссер. Костюмы только помогают в этом. Мне нравится, что Гоголь интерпретируется в таком современном ключе».

Сценография открытая – без кулис. Не спрячешься!

Сценография спектакля была создана живописцем и художником В. Стригунковым. Декорации открыты – нет кулис, за которыми можно спрятаться, действие перенесено на танцплощадку, расположенную на сцене самого театра.

В. Стригунков: «Важно быть открытым, понимать, что современная клоунада раскрывается через отношения со зрителем, и как произведение искусства она уже выходит за пределы сцены. Хотя персонажи и их взаимоотношения очень интересные и живые, визуальная структура мира, описанного Гоголем, должна была быть переосмыслена в корне. Важно было понять, что характерные для повести фольклорность и народность исходят не из романтизированной сельской местности 19 века, а из не доктринального восприятия мира, которое мы можем наблюдать и в наши дни».

Творческая группа: режиссер – Жильвинас Бенюшис; сценограф – Виталий Стригунков; художник по костюмам – Дайва Урбонавичюте; драматурги и авторы адаптации – Жильвинас Бенюшис и Рауль Барранко; художник по свету – Вилюс Вилутис; хореограф – Леокадия Дабужинскайте; помощник режиссера – Надежда Переверзева.

Спектакль идет на русском языке с литовскими титрами