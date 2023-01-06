Праздник Трех королей, православное Рождество, программа празднования 700-летия столицы и другие события

Сегодня, 6 января, в Вильнюсе состоится Праздник Трех Королей

По улицам Старого города пройдут трехметровые фигуры королей с многочисленной свитой. Три Короля оповещают о празднике Богоявления и завершении Рождественских праздников в Литве. Шествие Трех королей — волхвов Каспара, Мельхиора и Бальтазара – начнется в 16 часов от Святых Ворот и пройдет до Кафедральной площади.

По библейскому преданию, в этот день короли с Востока – Каспар, Мельхиор и Бальтазар – навестили новорожденного младенца Иисуса и вручили подарки. Поэтому те, кто не успел порадовать подарками друзей или близких во время католического Рождества, имеют еще шанс это сделать сегодня. Также утром принято идти в костел и, освятив купленный там же мел, вернувшись, на дверях друзей и любимых соседей начертать три буквы «K+M+Б». Считается, что эта запись весь год охраняет живущих в доме или квартире от злых духов и наваждений.

На Кафедральной площади с 16:30 начнется концерт, в котором рождественские гимны и различные известные произведения исполнят хор Академии образования Университета Витаутаса Великого Ave Vita и хор мальчиков и молодежи Ąžuoliukas.

Вильнюсский Дом учителя приглашает весело попрощаться с елками

Праздник Lik sveika, Kalėdų eglute («Будь здорова, елочка!») во дворе Вильнюсского дома учителя пригласит всех желающих попрощаться с елочными «зелеными шарфами». Празднование начнется сегодня, 6 января, в 18 часов.

«Не одно поколение людей, выросшее на этом празднике, приводит теперь сюда и своих детей», — говорит Зенобия Зита Жепницкене, директор Вильнюсского дома учителя.

Собравшихся ждут разные развлечения: зимний баскетбол Taiklioji ranka («Меткая рука»), семейное катание на лыжах, догонялки и соревнования, розыгрыши, чудеса и другие игры, а также визит Трех королей. А еще организаторы предлагают приносить с собой отслужившие свое елочки и оставлять их в специально отведенном для этого пункте сбора.

В субботу, 7 января, на Кафедральной площади в Вильнюсе отметят православное Рождество

Праздничный концерт состоится на Кафедральной площади в 16 ч. Во время концерта многонациональный Вильнюс поздравит православных и старообрядцев с Рождеством. На концерте выступят известные литовские исполнители, гости из Украины, национальные ансамбли и детские танцевальные коллективы. Организатор праздника — Вильнюсский культурный центр.

С 2023 года выпускники литовских школ, сдавшие экзамены на аттестат зрелости, будут получать цифровые аттестаты

Это предусмотрено измененной процедурой выдачи аттестатов и аттестатов зрелости, сообщает Национальное агентство образования. Новый порядок выдачи аттестатов вступит в силу с 1 мая 2023 г. К этому времени Национальное агентство образования разработает необходимое программное обеспечение для выдачи цифровых документов, подтверждающих учебные достижения в области общего образования.

В субботу, 7 января, с 11:30 до 13:30 в столице будет проходить традиционный забег Gyvybės ir mirties keliu («Дорогой жизни и смерти»)

Этот забег посвящается памяти погибших защитников свободы Литвы. Его участники пробегут от Антакальнисского кладбища до столичной телебашни. В связи с этим в городе с самого утра будут изменения в движении транспорта. Всю информацию можно найти на страницах judu.lt, facebook.com/susisiekimo.paslaugos и stops.lt, а также в приложениях m.stops.lt, m.Ticket и Trafi.

Вильнюсское самоуправление открывает две уютные игровые комнаты для детей сотрудников, которым не с кем оставить своих малышей

В них одновременно смогут играть до 15 детей. Прямо рядом с детскими игровыми площадками оборудованы стационарные и мобильные рабочие места примерно для 12 сотрудников муниципалитета. Обе детские комнаты будут открыты с 7:00 до 18:00. Сотрудники удаленных подразделений могут пользоваться ими после согласования места работы со своим непосредственным руководителем.

В столице открылся первый в Литве магазин популярной во всем мире сети азиатских товаров Miniso

«Красочные, качественные, веселые — эти товары Miniso уже давно пользуются популярностью во всем мире. Мы рады возможности открыть двери первого магазина в ТЦ CUP. Симпатичные и полезные товары здесь найдут и молодежь, и семьи, и всегда юные покупатели любого возраста», — сказала С. Свирчинскайте, директор Miniso LT.

Вильнюсское самоуправление представило программу празднования 700-летия столицы

Мероприятия в честь этого события уже проходили и в минувшем году, однако программа 2023 года обещает стать еще ярче и разнообразнее. В подготовке к солидному юбилею приняли участие более 100 партнеров, поэтому жителей и гостей города ждет широкий выбор мероприятий. 24 января в Вильнюс приедут в гости мэры других городов Европы и мира. А в качестве главных дат празднования юбилея выбраны два дня. Это 25 января, когда Вильнюс 700 лет назад впервые был упомянут в исторических письменных источниках, и 25 июля, день покровителя Вильнюса Св. Христофора. 25 января «Портал времени» на Кафедральной площади откроет юбилейный Вильнюсский фестиваль света и станет акцентным символом событий всего января.

Представители столичного муниципалитета обсудили с жителями города идеи и планы, связанные со строительством улицы Šiaurinės

Эта улица позже соединит районы Фабийонишкес, Пашилайчяй, Юстинишкес и Шешкинес – и Западную объездную дорогу. Часть идей были приняты и обновлены. Например, увеличено количество пешеходных переходов и зеленых зон, запланированы велосипедные дорожки. А от части планов пока пришлось отказаться — например, от строительства уже на первом этапе виадуков и подземных переходов, которые можно будет возвести и позже. Общественные обсуждения проекта будут продолжены.

В воскресенье, 8 января, в 17:00 в соборном храме Свято-Духова монастыря начнется Великая рождественская вечерня

Ее возглавит митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. Затем, ориентировочно в 17:45, из Свято-Духова монастыря к Остробрамским воротам двинется большой крестный ход. В часовне у Остробрамского образа Божией Матери будет совершен молебен, после чего крестный ход направится обратно в монастырь. На торжество в честь чудотворной Остробрамской иконы Божией Матери прибудут прихожане и священнослужители со всей Литвы, а также делегация автокефальной Польской Православной Церкви во главе с архиепископом Люблинским и Холмским Авелем, говорится в сообщении ЛПЦ.

Украинских беженцев и других литовских православных, не желающих по случаю Рождества молиться с Московским Патриархатом, приглашают делать это в альтернативных местах со священнослужителем из Украины

Рождественская литургия для православных пройдет в помещении Евангелическо-лютеранской церкви в Клайпеде, костеле Святых Иоаннов в Вильнюсе и помещениях мемориальных музеев Антанаса Баранаускаса и Антанаса Венуолиса в Аникщяй. Служба будет проходить на украинском языке с вкраплениями на литовском.

В воскресенье, 8 января, в Вильнюсе пройдет квиз-шоу, которое организуют представители белорусской диаспоры

Мероприятие представляют как новый формат интеллектуально-развлекательного шоу, во время которого участников ждут интересные вопросы, туры, комментарии. импровизации.

«Не так важно знать факты, достаточно немного логики, хорошего настроения и желания приятно провести вечер», — подчеркивают организаторы.

Планируется, что в квиз-шоу примет участие восемь команд. Для участия каждой из них нужно заплатить 50 евро. Полученные деньги направят на помощь семьям политзаключенных. Записаться можно в фейсбуке или позвонив по номеру телефона +37060467079.