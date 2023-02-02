Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

В прошлом году литовцы проехали на электронных самокатах 1,2 млн километров

Почти пятая часть участников опроса, проведенного компанией Bolt, хотя бы раз в прошлом году выбирала электронный самокат в качестве альтернативы автомобилю. А более трети (37%) использовали и самокаты, и общественный транспорт для одной и той же поездки.

Новинка на проспекте Гедиминаса в столице — камера слежения

Камера предназначена для контроля петлевого движения в Старом городе, измерения средней скорости автомобиля, наличия страховки и техосмотра и т.д.

С 1 февраля вступили в силу пересмотренные требования к номерным знакам автомобилей

Требования к номерным знакам были предусмотрены уже давно, но теперь более подробно расписано, что точно не допускается. Требования, вступившие в силу 1 февраля, предусматривают, что номерной знак, закрепленный на транспортном средстве, не должен быть поврежден, загрязнен или заржавлен, покрыт защитными материалами, согнут или иным образом изменен по форме. Области маркировки на регистрационном знаке должны быть свободны от любых крепежных элементов и соответствующих отверстий.

Обновилась трехмерная карта столицы

Получить представление о Вильнюсе с высоты птичьего полета можно по ссылке.

2 февраля Клайпеда представляет новую услугу — переправу на пароме с Клайпедской картой электронного билета

Сервис начал работать в тестовом режиме еще в прошлом году, однако запускается только сейчас. Цена билета одинакова как при покупке в кассах Smiltynės perkėlos, так и при маркировке карты электронного билета на сканере — 1,30 евро. На старой переправе установлены информационные таблички, показывающие способ маркировки электронного билета. Клайпедскую карту, которая введена в обращение в этом году, также можно отметить, если она используется в качестве электронного билета.

Самоуправление Клайпеды подписало договор на проектные работы по капитальному ремонту улицы Paryžiaus komunos

Работы планируется завершить весной 2025 года. Улица Paryžiaus komunos, пожалуй, осталась единственной улицей в центре города, которая по существу не была обновлена с момента ее постройки в 1970 году.

В Вильнюсе в пятницу начинается фестиваль SU-MENĖK

По случаю своего 700-летия молодой Вильнюс приглашает посвятить февральские выходные современному искусству. Традиционно во время SU-MENĖK посетители галерей и музеев смогут собрать марки и отметить, сколько учреждений искусства они посетили (список пунктов распространения буклетов с марками – sumenek.lt), а те, кто посетил более 20 галерей и музеев, получат право на призы. Дополнительная информация sumenek.lt

Вильнюс, отмечающий свой 700-й день рождения, по традиции объявляет об избрании лауреатов премии «Малого святого Христофора»

10 отобранных учеников будут награждены за выдающиеся достижения и за продвижение имени Вильнюса в области культуры и искусства, науки, спорта и гражданственности. Номинации принимаются до 23 февраля (включительно).

В Колорадо, США, завершился 32-й Международный чемпионат по снежным скульптурам

Литву на чемпионате представляла опытная команда скульпторов — Миндаугас Юренас, Кястутис Ланаускас, Артурас Бурнейка и архитектор Томас Петрейкис. Скульпторы получили две награды — бронзовую медаль и премию художников.

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