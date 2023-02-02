Новости

Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

В прошлом году литовцы проехали на электронных самокатах 1,2 млн километров

Почти пятая часть участников опроса, проведенного компанией Bolt, хотя бы раз в прошлом году выбирала электронный самокат в качестве альтернативы автомобилю. А более трети (37%) использовали и самокаты, и общественный транспорт для одной и той же поездки.

Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

Новинка на проспекте Гедиминаса в столице — камера слежения

Камера предназначена для контроля петлевого движения в Старом городе, измерения средней скорости автомобиля, наличия страховки и техосмотра и т.д.

С 1 февраля вступили в силу пересмотренные требования к номерным знакам автомобилей

Требования к номерным знакам были предусмотрены уже давно, но теперь более подробно расписано, что точно не допускается. Требования, вступившие в силу 1 февраля, предусматривают, что номерной знак, закрепленный на транспортном средстве, не должен быть поврежден, загрязнен или заржавлен, покрыт защитными материалами, согнут или иным образом изменен по форме. Области маркировки на регистрационном знаке должны быть свободны от любых крепежных элементов и соответствующих отверстий.

Обновилась трехмерная карта столицы

Получить представление о Вильнюсе с высоты птичьего полета можно по ссылке.

Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

2 февраля Клайпеда представляет новую услугу — переправу на пароме с Клайпедской картой электронного билета

Сервис начал работать в тестовом режиме еще в прошлом году, однако запускается только сейчас. Цена билета одинакова как при покупке в кассах Smiltynės perkėlos, так и при маркировке карты электронного билета на сканере — 1,30 евро. На старой переправе установлены информационные таблички, показывающие способ маркировки электронного билета. Клайпедскую карту, которая введена в обращение в этом году, также можно отметить, если она используется в качестве электронного билета.

Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

klaipeda.lt

Самоуправление Клайпеды подписало договор на проектные работы по капитальному ремонту улицы Paryžiaus komunos

Работы планируется завершить весной 2025 года. Улица Paryžiaus komunos, пожалуй, осталась единственной улицей в центре города, которая по существу не была обновлена с момента ее постройки в 1970 году.

В Вильнюсе в пятницу начинается фестиваль SU-MENĖK

По случаю своего 700-летия молодой Вильнюс приглашает посвятить февральские выходные современному искусству. Традиционно во время SU-MENĖK посетители галерей и музеев смогут собрать марки и отметить, сколько учреждений искусства они посетили (список пунктов распространения буклетов с марками – sumenek.lt), а те, кто посетил более 20 галерей и музеев, получат право на призы. Дополнительная информация sumenek.lt

Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

Вильнюс, отмечающий свой 700-й день рождения, по традиции объявляет об избрании лауреатов премии «Малого святого Христофора»

10 отобранных учеников будут награждены за выдающиеся достижения и за продвижение имени Вильнюса в области культуры и искусства, науки, спорта и гражданственности. Номинации принимаются до 23 февраля (включительно).

Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

Nuotr. Sauliaus Žiūros

В Колорадо, США, завершился 32-й Международный чемпионат по снежным скульптурам

Литву на чемпионате представляла опытная команда скульпторов — Миндаугас Юренас, Кястутис Ланаускас, Артурас Бурнейка и архитектор Томас Петрейкис. Скульпторы получили две награды — бронзовую медаль и премию художников.

Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

kauno.diena.lt. Kūrėjų nuotr.

Миллионы километров на самокатах, требования к номерным знакам, чемпионат по снежным скульптурам и другие новости

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ

Tags:

Похожее

Ужесточение процедуры получения гражданства, новые «велопарковки», столичный антирекорд и другие новости

Ужесточение процедуры получения гражданства, новые «велопарковки», столичный антирекорд и другие новости

Автор RADIO•R
Строительство нового терминала в аэропорту, цена на кофе в Литве, «Царство снежных людей» и другие новости

Строительство нового терминала в аэропорту, цена на кофе в Литве, «Царство снежных людей» и другие новости

Автор RADIO•R
Подключение к системе SPIS, вывоз бесхозных автомобилей, Клайпеда в престижной ТОП-десятке и другие новости

Подключение к системе SPIS, вывоз бесхозных автомобилей, Клайпеда в престижной ТОП-десятке и другие новости

Автор RADIO•R
День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

Автор RADIO•R
Неправильные счета за воду, дефибрилляторы в аэропортах, «портал времени» в столице и другие новости

Неправильные счета за воду, дефибрилляторы в аэропортах, «портал времени» в столице и другие новости

Автор RADIO•R
700-летний юбилей столицы, первое жилье &#8212; с господдержкой, история Вильнюса «от корней до облаков» и другие новости

700-летний юбилей столицы, первое жилье — с господдержкой, история Вильнюса «от корней до облаков» и другие новости

Автор RADIO•R
Первый космодром в ЕС, кнопка вызова в аэропортах, подарок к 700-летнему юбилею и другие новости

Первый космодром в ЕС, кнопка вызова в аэропортах, подарок к 700-летнему юбилею и другие новости

Автор RADIO•R
Одноразовая скидка на электроэнергию, проверка знаний в школах, тропа Kadagių slėnis и другие новости

Одноразовая скидка на электроэнергию, проверка знаний в школах, тропа Kadagių slėnis и другие новости

Автор RADIO•R
Досрочный выход на пенсию, опросы по поводу реконструкции территорий, марки ко дню рождения столицы и другие новости

Досрочный выход на пенсию, опросы по поводу реконструкции территорий, марки ко дню рождения столицы и другие новости

Автор RADIO•R