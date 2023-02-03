Просьба о помощи от Центра крови, изменения в расписании поездов, присвоение 4-й категории УЕФА Каунасскому стадиону и другие новости

Центр крови Каунасской клиники просит о помощи – нужны доноры крови, ситуация критическая и очень сложная

«Просим приехать в Центр крови по адресу: Eivenių, 2, и сдать кровь», – такие SMS-сообщения рассылает Центр крови.

На сайте Каунасской клиники говорится, что потребность в донорской крови существует всегда, кровь особенно нужна пациентам после тяжелых травм, ожогов, во время операций. Она может понадобиться также роженицам, новорожденным, онкобольным и другим пациентам. Сообщается, что донором крови может стать любой здоровый человек 18–65 лет, весом не менее 50 кг, предъявивший действующее удостоверение личности.

Через несколько дней Литва будет отмечать День независимости Литвы

По случаю 16 февраля жители Каунаса смогут порадоваться бесплатному концерту на арене «Жальгирис». Однако поскольку количество мест на арене ограничено, чтобы вместить всех желающих, потребуется сначала забрать свой бесплатный билет. Бесплатный билет на мероприятие на арене «Жальгирис» можно найти тут.

Журнал The Economist опубликовал свежую версию своего ежегодного Индекса демократии

Литва поднялась в рейтинге с 40-го места на 39-е. В новом рейтинге Эстония сохранила 27-ю строчку, а Латвия 38-ю позицию. Украину (87-е место) эксперты The Economist характеризуют не как «несовершенную демократию», а как «гибридный» режим. Беларусь упала сразу на семь мест (со 146-го на 153-е). Наиболее падение исследуемых показателей было зафиксировано в России — страна опустилась сразу на 22 строчки, заняв 146-е место. Всего в списке 167 государств.

В связи с реализацией проекта электрификации железной дороги с понедельника, 6 февраля, изменится расписание части поездов компании LTG Link

Изменения коснутся маршрутов Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй, Каунас-Шяуляй, Радвилишкис-Клайпеда. Пока ведутся работы по одному из важнейших железнодорожных инфраструктурных проектов, часть рейсов по указанным маршрутам будет временно сокращена или отменена. Ожидается, что до 16 марта работы по электрификации будут проходить на участке Кайшядорис-Радвилишкис, а с 17 марта до 25 мая они продолжатся на участке Шяуляй–Клайпеда.

В Литве за один час удалось собрать 1 млн евро на покупку радаров для Украины

На данный момент количество собранных средств превысило 5 млн евро. Пожертвования можно сделать по телефону — 1482 и на сайте radarom.lt.

Министерство внутренних дел собирается закрыть существовавшую в течение многих лет лазейку в законодательстве, касающуюся перевозки алкоголя в автомобилях

До сих пор Закон о контроле за алкоголем запрещал хранение открытой емкости с алкоголем в салоне автомобиля, но не предусматривал наказаний за это. Теперь чиновники предлагают добавить финансовые штрафы в Кодекс об административных правонарушениях. «Потребление, хранение и перевозка алкогольной продукции в открытой таре в салоне автомобиля, за исключением автомобилей, салон которых постоянно отделен от места водителя, наказывается штрафом в размере от 40 до 1100 евро», — говорится в законопроекте. Кроме того, штраф за повторное нарушение будет составлять от 100 до 140 евро. Следует отметить, что в этом случае ответственность будет нести не только водитель, но и пассажир, если он нарушит закон. Конечно, чтобы это произошло, необходимо одобрение Сейма и подпись президента.

Дирекция автомобильных дорог призывает водителей соблюдать осторожность

На магистралях в северной и северо-западной частях страны дорожное покрытие, в основном, мокрое. В таком же состоянии — проселочные и районные дороги с интенсивным движением. Местами они покрыты утрамбованным снегом. По словам участников дорожного движения, на юго-западе страны на некоторых дорогах образовался гололед. Окружные дороги с меньшей интенсивностью движения по всей стране скользкие, покрыты слоем выпавшего снега — в каких-то местах утрамбованного, в каких-то — рыхлого. По данным синоптиков, днем ​​местами ожидается кратковременный снег. Температура воздуха в течение дня — от -3 до +2.

У столичных школьников есть возможность еще во время учебы консультироваться со специалистами в области карьеры по вопросам профессии и рынка труда

За последние полгода количество штатных должностей карьерных консультантов в муниципальных общеобразовательных заведениях выросло с 86,6 до 93,4. Сейчас занято около 30% позиций, и это число быстро растет. Проект «Развитие сети карьерных консультантов» осуществляет Минобразования при сотрудничестве с Региональным центром карьеры, который консультирует школы и помогает организовывать поездки в организации и компании различных профессиональных сфер.

В столичном районе Пилайте планируется строительство яслей-сада с бассейном

Это заведение смогут посещать до 320 детей, в нем будет 16 групп дошкольного и предшкольного образования. Строительные работы должны начаться летом.

Каунасскому стадиону им. Дарюса и Гиренаса присвоена 4-я категория УЕФА

Это означает, что отныне Каунас сможет принимать международные матчи самого высокого уровня. К получению аналогичной оценки будет стремиться и инфраструктура для легкой атлетики, сообщило в пятницу Каунасское городское самоуправление.

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