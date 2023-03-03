Начало голосования на дому, электромобили «Почты Литвы», выставка «Кинотеатр – укрытие от жизни» и другие новости

В Литве закончилось досрочное голосование и начинается голосование на дому

Голосовать на дому могут инвалиды; люди, ухаживающие за инвалидами на дому; те, кто болен и люди в возрасте старше 70 лет. Голосование на дому завершится 4 марта. В пятницу еще будет продолжаться голосование в больницах, домах социальной опеки, в воинских частях, в местах лишения свободы и др.

Прошлой весной Сейм отклонил предложение узаконить бесплатное питание для всех учеников начальных классов, но в Сейм поступило новое предложение с этой инициативой

Член парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Риманте Шалашявичюте зарегистрировала предусматривающие это поправки к Закону о социальной поддержке школьников. По подсчетам Шалашявичюте, бесплатные обеды для учащихся 3-4 классов дополнительно потребуют из госбюджета около 17 млн евро. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу 1 июля 2023 года. В настоящее время бесплатное питание получают дети дошкольного возраста и начальных – 1-2-х – классов. В то же время школьникам 3-4-х классов право на получение бесплатных обедов не предоставлено.

В столице вырос размер штрафа для нарушителей, автомобили которых приходится эвакуировать в принудительном порядке

Вывозятся только те автомобили, которые припаркованы в запрещенном месте и представляют угрозу безопасности других участников дорожного движения (мешают обзору), нарушают возможность движения других участников дорожного движения (мешают ездить по велосипедной дорожке, ходить по тротуару), мешают проезду аварийных служб и подъезду мусоровозов к контейнерам с мусором. С 4 марта в Вильнюсе принудительный вывоз автомобиля из мест, где запрещена остановка или стоянка, будет стоить 100 евро (было 36,30), а стоимость суточного хранения автомобиля на площадке снизится с 8,47 евро до 2,73 евро. В настоящее время муниципалитет проводит процедуру новой госзакупки, и по ее итогам заключит новый контракт на три года с поставщиком, предложившим самую низкую цену за услугу. А пока, в течение двухмесячного переходного периода (до середины апреля), чтобы не нарушался порядок на улицах, будет действовать договор с поставщиком услуг на сумму 100 евро.

В четверг Академия наук Литвы в Вильнюсе наградит лауреатов прошлогодних премий Литвы в области науки

В области гуманитарных наук премию получила Рита Шерпитите за цикл работ «Западный нигилизм между диагнозом и теорией».

В области социальных наук премия присуждена Дануте Гайлиене за цикл работ «Психологические последствия исторических травм и социальных преобразований в Литве».

В области естественных наук лауреатами стали Линас Мажутис за работу «Микрофлюидные технологии в исследовании одноклеточных и биомолекул» и Константинас Пилецкас за работу «Исследование и применение математических моделей течения жидкости».

Одна премия была присуждена в области медицины, здравоохранения и сельскохозяйственных наук. Ее удостоились Виргиниюс Фейзе и Даля Фейзиене за работу «Устойчивое управление сельскохозяйственными почвами: научные и прикладные разработки».

В области технологических наук премию получил Саулюс Григалявичюс за серию диссертаций «Новые структурированные электроактивные производные для технологий оптоэлектроники».

Вильнюсские, каунасские и клайпедские почтальоны в ближайшее время будут доставлять клиентам посылки и корреспонденцию только на электромобилях

«Почта Литвы» сообщила о начале испытаний электромобилей разных производителей с целью оценки возможностей машин и выбора самого подходящего варианта. Планируется, что почтальонам, работающим в трех крупнейших городах страны, будет предоставлено до 100 электрических транспортных средств разного типа. Первые почтальоны в этих городах перейдут на новый экологичный транспорт до конца текущего года. Этот шаг станет последним этапом проекта моторизации литовских почтальонов. В настоящее время все почтальоны, за исключением работающих в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, уже обслуживают клиентов за рулем автомобиля.

Месяц назад в Кедайняе обрушились конструкции основного моста, ведущего в город. Как выяснилось, уже давно было известно, что мост находится в аварийном состоянии

В Вильнюсе тоже есть два таких моста: Валакампяйский и Казбейский мосты муниципалитет называет аварийными. Об этом пишет Delfi со ссылкой на madeinvilnius.lt. По Валакампяйскому мосту движение пока продолжается (с некоторыми ограничениями). Вильнюсский муниципалитет надеется, что в ближайший год его удастся обновить. Второй мост – Казбейский – тоже в аварийном состоянии, но движение по нему запрещено с 2018 года. По нему пока могут ходить пешеходы, ездить велосипедисты. Ремонт этого моста начался в конце 2022 года, работы займут несколько лет. Сейчас также ремонтируется виадук на Эйшишкском шоссе.

В начале марта распахнуло свои двери обновленное отделение публичной библиотеки им. Иммануила Канта Клайпедского самоуправления в самом центре Мелнраге

В здании по адресу ул. Моло, 60 провели капитальный ремонт и облагородили прилегающую территорию. Так же, как и до ремонта, на 2-м этаже здания будет работать детский развлекательный центр.

В Расейняй прибыла из Каунаса передвижная выставка «Кинотеатр – укрытие от жизни», созданная Музеем литовского театра, музыки и кино

Выставка, оборудованная в морском контейнере, отправилась в путь еще осенью. Ее первая остановка была в Вильнюсе, затем — в Алитусе, Вилкавишкисе, Каунасе. На выставке экспонируется около 50 уникальных фотографий литовских кинотеатров, сделанных во время нацистской оккупации, в 1942 году, с целью регистрации кинотеатров. В коллекцию входят снимки и старых кинотеатров в Биржяй, Алитусе, Тяльшяй, Жагаре, Кибартай, Мариямполе, и более новых. В анимационном фотофильме можно будет увидеть истории 29 кинотеатров Литвы. В Расейняй (на пл. Nepriklausomybės gynėjų) передвижной кинотеатр пробудет до 7 апреля, посещение бесплатное.

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