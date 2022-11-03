Подорожание жилищных кредитов, кинофестиваль стран Балтии в Нью-Йорке и другие главные новости за день

Для части населения жилищные кредиты станут еще дороже, так как Европейский центральный банк вновь повысил ключевые процентные ставки.

Некоторые экономисты предсказывают, что эти изменения могут быть даже более болезненными, чем шок цен на энергоносители. Европейский центральный банк на прошлой неделе повысил процентные ставки, несмотря на критику в отношении того, что это может привести к более глубокому экономическому спаду.

«Сегодня Совет управляющих принял решение поднять три основные процентные ставки Европейского центрального банка на 75 базисных пунктов», — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

С июля процентные ставки повышаются уже в третий раз, сейчас они находятся в диапазоне 1,5-2,25%.

В Нью-Йорке 2 ноября начинает работу 5-й ежегодный кинофестиваль стран Балтии, который пройдет в гибридном формате. Премьерные показы новинок из Эстонии, Латвии и Литвы пройдут в культурном центре Scandinavia House на Парк-авеню. Виртуальные пакеты фильмов станут доступны онлайн 4 ноября. Фестиваль завершится 13 ноября. Почти все картины представят их создатели.

Литва стремится к тому, чтобы страны Балтии синхронизировали свои электросети с сетями Западной Европой в феврале 2024 года. Об этом сказал в США министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

«Наше желание – февраль 2024 года. Желание есть, и мы прилагаем все усилия», – сказал министр в интервью радио LRT.

По его словам, в настоящее время проводятся три исследования, которые «дадут ответы не только на технические вопросы, но и на вопросы ценообразования, чтобы представлять, как будут выглядеть наши цены на электроэнергию после синхронизации».

5 ноября любители пешего туризма и истории, называющие себя «Историческими следопытами», приглашают всех желающих отправиться в бесплатный маршрут длиной около 17 км вокруг Смильтине.

«Во время похода вы посетите и услышите интересные истории о различных объектах в Смильтине. Поход бесплатный и является приятной прогулкой выходного дня с друзьями и семьей», — говорят организаторы.

Поход начнется 5 ноября в 9:40 утра на Старой паромной переправе.

Закончить маршрут планируется на Новой переправе примерно в 17:00.

Во время похода необходимо иметь с собой деньги на билет на паром, теплую одежду, удобную обувь, горячее питье, еду, воду, а также факел (прожектор).

Модернизация многоквартирных домов застопорилась из-за роста стоимости строительства. Министр окружающей среды Симонас Гентвилас обвиняет администраторов многоквартирными домами в том, что они боялись информировать жителей о необходимости перерасчета цен, и обещает, что в следующем году порядок реновации изменится – не будет необходимости в организации долгосрочных общественных закупок. Однако, по словам администраторов многоквартирных домов, Министерство окружающей среды само повышает цены на модернизацию своими решениями по качеству энергии, которые лягут на плечи жителей.

Сейм Литвы разрешил с ноября не платить за ниши в колумбариях, установленных муниципалитетами страны. Однако не все жители крупных городов могут этим воспользоваться. Жителям Вильнюса и Каунаса по-прежнему придется платить за места в колумбариях, поскольку в этих городах места в колумбариях предоставляются не самоуправлениями, а за счет частных средств. Места в колумбариях стоят от 420 до 848 евро, в зависимости от территории на котором он находится.

Ледовая арена Паневежиса в этом году будет закрыта. Деятельность учреждения была остановлена, в связи с тем, что рядом с Ледовой ареной началось ​​строительство современного плавательного бассейна, соответствующего стандартам FINA.

«Ледовая арена закрыта, потому что она заходит на строительную площадку, и в этом случае деятельность запрещена», — пояснил Саулюс Разюнас, директор Паневежского спортивного центра.

Вильнюсский футбольный клуб «Жальгирис» вновь ждет решающий матч.

Вильнюсские футболисты дома принимают братиславкий клуб «Слован». Только победив «Жальгирис» может попасть в плэй-офф лиги Конференций.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус сегодня отмечает свое 96-летие.

COVID-19 уже можно лечить как грипп, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«По сути, мы должны начать относиться к этому как к гриппу. Необходимо защищать себя, необходимо делать прививки, но, конечно, эти решения люди должны принимать более или менее самостоятельно», — сказала премьер-министр в четверг радиостанции LRT.

Опрос, проведенный Центром восточноевропейских исследований RESC выявил, что около 86% белорусов, проживающих в Литве, покинули Беларусь по политическим причинам.

Большинство приехавших в Литву — люди трудоспособного возраста, имеющие постоянный источник дохода в стране — около 70% респондентов. У 68% опрошенных есть вид на жительство в Литве, у 15% — гуманитарная виза, чуть более 8% получили официальное убежище или ожидают решения о предоставлении убежища.

Сейм рассмотрит предложение о включении Дня спасителей литовских евреев, который будет отмечаться 15 марта, в список памятных дней.

Европейская Комиссия выделила еще 100 000 000 евро 7-ми государствам-членам, принимающим наибольшее количество беженцев.

В их числе и Литва, сообщило представительство ЕК в Литве. Средства выделены Польше, Словакии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве.

#StandWithUkraine

Министерство образования, науки и спорта распределило средства университетам и коллегиям, принявшим на нефинансируемые государством места студентов из Украины.

Для частичного покрытия обучения таких студентов 21 вузу до конца года выделено 420 000 евро.

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