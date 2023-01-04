Командная работа семейного врача, шлагбаум в парке Вингис, висагинская фигуристка во Франции и другие новости

С 2023 года в Литве переходят к предоставлению более эффективных и рациональных услуг семейного врача

Министр здравоохранения подписал приказ, утверждающий обновленный план оказания услуг семейных врачей до 2025 г. В нем расширена роль команды семейного врача для оказания более последовательных и удобных услуг. Теперь при выборе семейного врача будут иметь значение два обстоятельства: число пациентов у семейного врача (размер участка) и место жительства. По данным министерства, до настоящего времени семейным врачам, несмотря на обширные компетенции, не хватало времени на подробные консультации из-за большой загруженности. Это изменится, когда они начнут работать с членами команды: медсестрой, акушеркой, физиотерапевтом, социальным работником, куратором, администратором отделения и др. Медицинским сестрам и акушеркам будет предоставлено больше автономных функций. Они смогут, например, продлевать рецепты на некоторые медицинские препараты и выдавать направления в профилактические программы. На сегодняшний день это могут делать только семейные врачи.

Служба занятости сообщает , что все меньше жителей Литвы склонны уезжать на заработки в другие страны

По сравнению с 2009 годом количество литовцев, планирующих уехать жить или работать за границу, уменьшилось на 28 процентов. Исследование Евробарометра показывает, что интерес к работе за границей снижается: люди имеют хорошую работу в Литве, не могут уехать по семейным обстоятельствам, сомневаются в знании иностранного языка.

Новшество для посетителей столичного парка Вингис

На въезде посетителей теперь будет встречать автоматический шлагбаум. На въезде в парк со стороны улицы Geležinio Vilko установили шлагбаум для того чтобы сохранить рекреационную ценность парка Вингис и обеспечить беспрепятственный поток участников дорожного движения. Устройство будет сканировать номерные знаки транспортных средств и ограничивать автомобили, въезжающие сверх нормы. Это означает, что теперь на территорию парка сможет въехать ровно столько автотранспорта, сколько имеется парковочных мест для него, т.е. 84 автомобиля, включая мотоциклы, скутеры и другую двухколесную технику.

Дети, родившиеся в новом году, будут проверяться на 12 редких заболеваний

По словам медиков, это огромное достижение. Ранняя диагностика и своевременное лечение не только предотвращают осложнения и даже преждевременную смерть, но и стоят в разы дешевле. Дети в первые дни жизни будут проверены на муковисцидоз, а также на спинальную мышечную атрофию и шесть других генетических заболеваний. Эти редкие болезни включены во всеобщую программу скрининга новорожденных. До сих пор детей проверяли только на четыре редких болезни.

«Это важно, потому что данные заболевания поддаются лечению. И если начать лечить ребенка до появления первых симптомов болезни, то есть шанс вырастить здорового ребенка. Поэтому мне кажется преступлением не провести анализы и не начать лечение вовремя», – констатирует Милда Дамбраускене, глава Ассоциации детских неврологов.

5 января в Литве будет создан список призывников на 2023 год

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы. Призывники будут случайным образом выбраны компьютерной программой в присутствии независимых наблюдателей. Всего на службу в различные части Литовской армии планируется призвать 3,8 тысячи призывников. За процессом отбора будут наблюдать — инициатор процесса отбора призывников министр обороны Арвидас Анушаускас, ответственные представители служб призыва и комплектации призывников, а также Вооруженных сил Литвы.

Портал MadeinVilnius.lt подвел итоги конкурса Vilniaus geriausieji 2022

Победителей в пяти номинациях выбирали сами читатели, а шестую определила редакция портала. В итоге места распределились следующим образом.

Лучший ресторан/кафе/бар 2022: Ertlio namas.

Проект года 2022: Лаздинайский бассейн.

Впечатление (событие) года 2022: Перформанс Руты Мейлутите.

Вильнюсец года 2022: Ева Пликусене.

Дебют года 2022: Сквер Vingrių šaltinio.

Выбор портала MadeinVilnius.lt 2022: Миколас Алекна.

Клайпедское самоуправление сообщило , где после праздников в городе будут собирать рождественские елочки

С 6 до 12 января объемные контейнеры для сбора елок будут находиться по адресам: ул. Žardininkų, 16, ул. Kuncų, 5, ул. Liepų, 36, ул. Kretingos, 27, ул. Žolynų, 22. Кроме того, в январе елки будут собирать на площадках сбора крупногабаритных отходов по адресам: ул. Tilžės, 66A, ул. Plieno, 13, пр. Šiaurės, 30. Их будут принимать и на площадках по компостированию зеленых отходов: ул. Kaukėnų, 21, Glaudėnų д., Клайпедский р. (часы работы: I-V с 8 до 16 час.). До 23 января елки также можно будет оставлять возле контейнеров – их будут собирать раз в неделю.

В субботу, 7 января, на Кафедральной площади Вильнюса пройдет мероприятие по случаю православного Рождества Христова

В 16:00 у столичной елки состоится праздничный концерт. Как сообщают организаторы, во время мероприятия многонациональный Вильнюс поздравит православную и старообрядческую общины со Св. Рождеством.

Юная фигуристка из Висагинаса Милана Можейко представляет Литву на международных соревнованиях

Она идет к своей мечте — победе во всех соревнованиях большого уровня (Олимпийские игры, Чемпионат мира, Чемпионат Европы). А пока девушка находится во Франции, деревне Vaujani, в престижной Академии Florent Francisco Amodio — ей доверили представлять Florent Francisco Amodio в большом Ледовом шоу. К сожалению, Милана по возрасту не сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года. 1 марта ей исполнится только 14 лет, а на игры отбираются девушки старше 16-ти. Поэтому у Миланы есть шанс попасть на Олимпийские игры в 2028 году, когда ей будет девятнадцать лет. А пока Милана готовится к выступлению на юниорском Чемпионате Франции в середине февраля 2023 г.