Куда сдавать рождественские елочки — адреса площадок и пунктов сбора

По окончании зимних праздников вильнюсцы смогут сдавать рождественские елочки в ближайшие пункты сбора. Таких площадок в Вильнюсе подготовлено около 100. На специальных площадках елочки будут приниматься с 6 января, и приносить их можно будет в течение всего месяца.

На площадки надо приносить елки без украшений. Собранные елочки будут использованы для производства биотоплива или отправлены на места компостирования зеленых отходов. Если живая ель не подходит для посадки, специалисты советуют оставить ее на площадке без вазона, поскольку его можно будет сдать в соответствующие отходы или использовать повторно.

Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что елочки нельзя оставлять рядом с контейнерами для смешанных коммунальных отходов или просто выбрасывать где попало. За такие действия может грозить штраф до 600 евро.

Рождественские елочки можно также сдавать на площадки сбора крупногабаритных и зеленых отходов, которые есть по всему Вильнюсскому региону. Принимаются и елки в горшках – их позже пересадят на территории сбора отходов.

Список площадок, адреса, часы работы и другая актуальная информация

Сохраните живую елочку для Рождественского леса

Если на праздники в этом году вы украшали елочку, растущую в горшке, не выбрасывайте ее, сохраните до весны и посадите в вильнюсском Рождественском лесу. Рождественский лес создается на территории регионального парка Вяркяй, недалеко от Вяркяйского дворца. Вильнюсцы уже посадили здесь около 130 зеленых красавиц. Сохранить рождественскую елку в хорошем состоянии – непростая задача, и некоторые из посаженных елочек не приживаются, однако чем больше елочек посадят вильнюсцы, тем больше шансов, что получится создать настоящий Рождественский лес.

Планируется, что деревья в Рождественском лесу можно будет сажать с марта, однако все будет зависеть от погодных условий. Точная дата посадки будет объявлена ​​на странице www.vilnius.lt/kaledumiskas.

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