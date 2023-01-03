Рождество и Новый Год

Куда сдавать рождественские елочки — адреса площадок и пунктов сбора

Автор Анжелика Орлёнок
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

По окончании зимних праздников вильнюсцы смогут сдавать рождественские елочки в ближайшие пункты сбора. Таких площадок в Вильнюсе подготовлено около 100. На специальных площадках елочки будут приниматься с 6 января, и приносить их можно будет в течение всего месяца.

Куда сдавать рождественские елочки &#8212; адреса площадок и пунктов сбора

Куда сдавать рождественские елочки — адреса площадок и пунктов сбора. Фото — vilnius.lt

На площадки надо приносить елки без украшений. Собранные елочки будут использованы для производства биотоплива или отправлены на места компостирования зеленых отходов. Если живая ель не подходит для посадки, специалисты советуют оставить ее на площадке без вазона, поскольку его можно будет сдать в соответствующие отходы или использовать повторно.

Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что елочки нельзя оставлять рядом с контейнерами для смешанных коммунальных отходов или просто выбрасывать где попало. За такие действия может грозить штраф до 600 евро.

Рождественские елочки можно также сдавать на площадки сбора крупногабаритных и зеленых отходов, которые есть по всему Вильнюсскому региону. Принимаются и елки в горшках – их позже пересадят на территории сбора отходов.

Список площадок, адреса, часы работы и другая актуальная информация

Куда сдавать рождественские елочки &#8212; адреса площадок и пунктов сбора

Сохраните живую елочку для Рождественского леса

Если на праздники в этом году вы украшали елочку, растущую в горшке, не выбрасывайте ее, сохраните до весны и посадите в вильнюсском Рождественском лесу. Рождественский лес создается на территории регионального парка Вяркяй, недалеко от Вяркяйского дворца. Вильнюсцы уже посадили здесь около 130 зеленых красавиц. Сохранить рождественскую елку в хорошем состоянии – непростая задача, и некоторые из посаженных елочек не приживаются, однако чем больше елочек посадят вильнюсцы, тем больше шансов, что получится создать настоящий Рождественский лес.

Планируется, что деревья в Рождественском лесу можно будет сажать с марта, однако все будет зависеть от погодных условий. Точная дата посадки будет объявлена ​​на странице www.vilnius.lt/kaledumiskas.

Куда сдавать рождественские елочки &#8212; адреса площадок и пунктов сбора

Источник

Tags:

Похожее

Как пройдет встреча Нового 2023 года в трех крупнейших городах страны?

Как пройдет встреча Нового 2023 года в трех крупнейших городах страны?

Автор RADIO•R
Бесплатный транспорт, ночные автобусы и ограничения движения в столице в новогоднюю ночь

Бесплатный транспорт, ночные автобусы и ограничения движения в столице в новогоднюю ночь

Автор RADIO•R
Наступающий 2023-й &#8212; год Кролика (Кота). Как и в чем лучше встречать Новый год?

Наступающий 2023-й — год Кролика (Кота). Как и в чем лучше встречать Новый год?

Автор RADIO•R
Сколько электричества потребляют елочные гирлянды, и можно ли оставлять их без присмотра?

Сколько электричества потребляют елочные гирлянды, и можно ли оставлять их без присмотра?

Автор RADIO•R
Виктория Чмилите-Нильсен: «Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию»

Виктория Чмилите-Нильсен: «Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию»

Автор RADIO•R
Ингрида Шимоните: «Будем искренне верить, что даже в очень пасмурном небе мы сможем увидеть звезду Надежды»

Ингрида Шимоните: «Будем искренне верить, что даже в очень пасмурном небе мы сможем увидеть звезду Надежды»

Автор RADIO•R
Kūčios, или Сочельник католического Рождества: традиции и угощения

Kūčios, или Сочельник католического Рождества: традиции и угощения

Автор Анжелика Орлёнок
Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Автор RADIO•R
Как будут работать почтовые отделения и курьеры «Почты Литвы» в праздничный период?

Как будут работать почтовые отделения и курьеры «Почты Литвы» в праздничный период?

Автор Анжелика Орлёнок