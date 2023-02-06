Портрет среднестатистического кандидата, новые комбинации знаков в Regitra, кинотеатр виртуальной реальности и другие новости

В преддверии выборов в муниципальные советы и на пост мэра городов Главная избирательная комиссия составила портрет среднестатистического кандидата

Портрет кандидата выглядит так: это женатый мужчина, по имени Витаутас, которому почти 49 лет и у которого есть имущество, ценные бумаги и наличные деньги на сумму около 100 тыс. евро.

ГИК отмечает интересный факт: 5 марта, в день выборов, 38 кандидатов будут отмечать свои дни рождения, 6 из них — юбилеи.

Самые популярные имена кандидатов-мужчин на выборах в этом году — Витаутас, Миндаугас и Кястутис.

Самые популярные имена кандидатов-женщин — Дайва, Лина и Раса.

В понедельник утром полиция Литвы представила общественности вновь приобретенные служебные автомобили

На этот раз полицейский гараж пополнился 12 немецкими автомобилями BMW.

Впервые за три десятилетия население Литвы в прошлом году не сократилось, а увеличилось

Женщин в Литве на 203 тыс. больше, чем мужчин. По данным демографов, несмотря на все усилия, уровень смертности среди мужчин остается чрезвычайно высоким, а старость женщин грозит оставаться бедной и одинокой. Более низкие пенсии по старости у женщин объясняются тем, что их заработная плата зачастую ниже, чем у мужчин. Разрыв составляет около 11%. В 2021 году уровень риска бедности для женщин составил почти 22,5%, по сравнению с 17% для мужчин.

В рамках подготовки к расширению пассажирского терминала Каунасского аэропорта планируется модернизировать систему управления зарегистрированным багажом и увеличить ее пропускную способность

Государственная компания Lietuvos oro uostai, управляющая аэропортом, уже проводит консультации с рынком по этому вопросу.

В связи с работами по электрификации железной дороги с понедельника, 6 января, меняется расписание движения некоторых поездов

Изменения коснутся маршрутов Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Шяуляй, Каунас–Шяуляй, Радвилишкис–Клайпеда. Некоторые рейсы по этим направлениям будут временно сокращены или отменены. Всем пассажирам, планирующим путешествовать поездом, предлагается проверить расписание на веб-сайте компании Lietuvos geležinkeliai LTGLink.lt.

С 6 февраля в страны Балтии нельзя ввозить топливо из России в канистре

5 февраля завершается переходный период санкций, введенных Европейским союзом в отношении нефтепродуктов из России. С 6 февраля их закупка и ввоз в ЕС физическими лицами будут запрещены. Согласно правовым актам, житель ЕС вправе купить топливо в России в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС. Пассажир вправе ввозить в ЕС топливо, которое находится в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в нем же. Таможенная служба Литвы напоминает, что ввоз нефтепродуктов в Литовскую Республику из Республики Беларусь, за исключением топлива, содержащегося в стационарных штатных баках транспортных средств, запрещен с июня 2021 года.

Беларусь отменила запрет на вывоз продуктов в Польшу, Литву и Латвию

Отменяется запрет на ввоз в Литву, Латвию и Польшу больше килограмма соли, сахара, муки и ряда круп, больше литра подсолнечного масла и больше трех банок некоторых консервов.

Во вторник компания Regitra добавит 45 новых комбинаций номерных знаков с буквой М

Также добавятся две новые серии для прицепов и мотоциклов. Как сообщается в пресс-релизе, заказать понравившиеся номера можно будет в режиме онлайн с 17:00. Будут доступны: MRA, MRB, MRC, MRD, MRE, MRF, MRG, MRH, MRI, MRY, MRJ, MRK, MRL, MRM, MRN, MRO, MRP, MRR, MRS, MRT, MRU, MRV, MRZ, MSA, MSB, MSC, MSD, MSE, MSF, MSG, MSH, MSI, MSY, MSJ, MSK, MSL, MSM, MSN, MSO, MSP, MSR, MST, MSU, MSV, MSZ.

Информация для жителей Висагинаса, пользующихся услугами SEB банка

С 6 по 9 февраля в электробусе на площади Сантарвес будут работать представители SEB банка. Время работы с 9:30 до 15:30, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. В мобильном банке жители Висагинаса смогут воспользоваться повседневными банковскими услугами; стать клиентами SEB-банка; подписать договор интернет-банкинга; узнать, как установить или обновить приложение Smart-ID; получить необходимую информацию об услугах банка и т. д. Представители банка сообщают, что посетить мобильное отделение банка можно без предварительной регистрации, но важно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Операции с наличными в отделении мобильного банкинга производиться не будут.

Уже этим летом в общественном транспорте Клайпеды можно будет расплачиваться бесконтактными банковскими картами

Предприятие Klaipėdos kelеivinis transportas подписало договор с Ridango AS об оплате проезда в общественном транспорте бесконтактными картами «EMV» (cEMV) и внедрении информационной системы контроля. Упомянутая компания обязалась начать оказание предусмотренных договором услуг не позднее, чем в течение 6 месяцев с момента вступления договора в силу. Пока что предусматривается оплата бесконтактными банковскими картами только за билеты полной стоимости, без компенсаций. В дальнейшем, вероятно, спектр услуг будет расширен.

Музей Паланги приглашает всех желающих создать «Хайку для Паланги» и принять участие в конкурсе в связи с приближающимся 770-летием города

Конкурс посвящается 770-летию первого упоминания названия Паланги. Впервые Паланга упоминается в договоре между рыцарями Тевтонского ордена и курляндским епископом Генрихом о разделе Южной Курляндии на три части в 1253 году. Тема конкурса — «От тогда до сейчас». Он открыт для всех желающих, независимо от места проживания, до 10 марта.

В столице открылся первый и единственный в Литве кинотеатр виртуальной реальности VR Cinema

Он находится в VR SPOT в столичном торговом центре Go9.

«На открытие кинотеатра виртуальной реальности нас вдохновил невероятный успех культового фильма Angelų takais. Это фильм-легенда, приглашающий погрузиться в творчество М. К. Чюрлениса с помощью виртуальной реальности. Иногда даже негде попасть на кинопоказы, нужно записываться заранее», — сказал Лукас Верпетинскас, глава кинотеатра VR Cinema.

Культовый фильм «Дорогами ангелов» показывают не только в Вильнюсе, но и в Каунасе, Друскининкае и Шяуляе.

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