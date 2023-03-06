Итоги голосования на выборах, регистрация в школы и детсады в Каунасе, день птиц и другие новости

В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах

По данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97% избирателей.

В Вильнюсе во второй тур на выборах в мэры попали Валдас Бенкунскас (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы) и Артурас Зуокас (Партия «Свобода и справедливость»).

В Каунасе на пост мэра переизбран Висвальдас Матийошайтис.

В Висагинасе за пост мэра во втором туре «сразятся» Эрландас Галагуз (Союз крестьян и зелёных Литвы) и Даля Штраупайте (Партия «Свобода и справедливость»).

В Шяуляе на пост мэра переизбран Артурас Висоцкас.

В Паневежисе переизбрали на пост мэра Ритиса-Миколаса Рачкаускаса.

В Клайпеде во второй тур выборов в мэры попал Арвидас Вайткус (Политический комитет «Ištikimi Klaipėdai» (Верные Клайпеде) и Аудрюс Петрошюс (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы). Нынешний мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас занял только 5-е место.

В Вильнюсском районе на выборах в мэры понадобится второй тур. За пост мэра поборются Вальдемар Урбан (Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей) и Роберт Духневич (Социал-демократическая партия Литвы).

В Шальчининкай на выборах в мэры победу одержал Здислав Полевич (Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей).

Grinda сообщила о тех работах, которые планируется проводить на этой неделе

Техника и персонал готовы к уборке города от снега, который прогнозируется на вторник-среду. А пока ведутся запланированные работы, заделываются ямы на дорогах. Особое внимание уделяется центральной части города (Сенаместис, Науйяместис, Шнипишкес, Жверинас) и северной (Веркяй, Жирмунай, Антакальнис). Сообщить о ямах на дорогах можно по телефону 1355 или по электронной почте [email protected] Проводится также ремонт тротуаров и другие не менее важные для города работы. На улице Sietyno Grinda снесла старые металлические гаражи и привела в порядок территорию.

Каждый второй полицейский в Литве обладает правом выйти на пенсию

Об этом говорит генеральный комиссар Ренатас Пожела: «Средний возраст 38 лет. На сегодняшний день, к сожалению, каждое второе должностное лицо имеет право уйти со службы и выйти на пенсию». Генеральный комиссар также указал, что в 2022 году, по сравнению с предыдущими годами, количество должностных лиц в стране уменьшилось.

«Система сократилась всего на трех работников, но если говорить о штатных сотрудниках, то, к сожалению, это минус 172 штатных сотрудника», — сказал начальник полиции.

По словам генерального комиссара полиции Литвы Ренатаса Пожелы, криминогенная ситуация в стране остается стабильной – нарушения общественного порядка не вернулись на допандемический уровень, снижается количество убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений. Доверие к полиции составляет 82%, а 9 из 10 жителей чувствуют себя в безопасности.

С 15 марта в Каунасе начинается регистрация детей в детские сады и школы города на 2023-2024 гг.

Порядок приема остается неизменным: до мая жители Каунаса должны решить, какое учебное заведение больше всего подходит их ребенку, говорится в пресс-релизе. Родители или опекуны могут легко и просто подать электронные заявления онлайн на сайте imokykla.kaunas.lt

На сайте самоуправления Каунаса опубликованы проектные предложения по реконструкции пешеходного тоннеля на улице V.Kuzmos и капитальному ремонту этой улицы

А также проспекта Karaliaus Mindaugo, под которым проходит пешеходный тоннель, и близлежащей набережной реки Нямунас. Об этом пишет 15min.lt.

Вильнюсская городская клиническая больница (Антакальнис) начала строительство нового корпуса

В новом здании будет в общей сложности 10 операционных, 2 из которых будут гибридными операционными для оказания услуг инвазивной кардиологии и неотложной помощи в случае инфаркта миокарда. Кроме того, здесь появится отделение интенсивной терапии на 18 коек и отделение гемодиализа на 19 коек.

Этим летом в Гируляй появится новое место отдыха

Оно будет включать в себя детские игровые площадки, спортивные площадки, тренажеры на открытом воздухе и зоны отдыха, сообщает Клайпедское городское самоуправление. Строительство зоны отдыха в Гируляй по адресу ул. Stoties 2 планируется закончить к июлю.

Национальный художественный музей имени М. К. Чюрлениса в Каунасе приглашает на мероприятие «Прогулка по Литве»

Мероприятие посвящается Дню восстановления независимости и пройдет 9 марта, в 17:30 в Доме-музее А. и П. Галаунисов по адресу: Каунас, ал. Vydūno, 2. Во время мероприятия будет представлена новая настольная игра «На улицах Каунаса». Игра позволяет «прогуляться» по Каунасу и проверить свои знания о городе.

Биосферный заповедник Жувинтас приглашает на празднование Дня 40 птиц

На встречу с возвращающимися птицами природозащитники приглашают в Жувинтас в субботу, 18 марта, с 10 час. Адрес: ул. Kampelių, 10, Алекнонис, Алитусский р-н. Ссылка на регистрацию

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