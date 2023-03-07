«Белые перчатки» о нарушениях в период выборов, мониторинг перекрестков, фильм «Однажды в Вильнюсе» и другие новости

«Белые перчатки»: больше всего возможных нарушений предвыборной агитации — в Вильнюсском уезде

По словам руководителя общественной организации «Белые перчатки» (Baltosios pirštinės) Лаймонаса Петрейкиса, во время прошедших в воскресенье муниципальных выборов наибольшее количество сообщений о возможных нарушениях предвыборной агитации «Белые перчатки» получили из округов, расположенных в Вильнюсском уезде. Много сообщений о нарушениях получено также в самом Вильнюсе, Алитусе и Алитусском уезде.

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает

Третий год подряд международная миграция граждан Литвы положительна. Следовательно, больше граждан Литвы возвращается в нашу страну на постоянное жительство, чем покидает ее. Большинство литовцев традиционно возвращается из Великобритании, Норвегии и Германии. Об этом пишет madeinvilnius.lt со ссылкой на LNK.

Полиция предупреждает: в течение всей недели будет вестись наблюдение за одним из самых оживленных перекрестков столицы

Полицейские проводят мониторинг самых оживленных перекрестков Вильнюса, где водители чаще всего нарушают требования разметки, включая перекресток улиц Geležinio Vilko и Ukmergės.

Поскольку в Литве ощущается нехватка некоторых лекарств, людям приходится искать их в аптеках других городов

Мигле Домейкене, начальник отдела фармацевтической деятельности Минздрава страны, в интервью Radio LRT сказала, что помочь решить эту проблему могла бы продажа лекарств по рецепту через интернет. Однако люди пока мало используют такую альтернативу. «Есть очень четкие правила, согласно которым городские аптеки должны доставлять лекарства в течение двух дней, а сельские — в течение четырех дней. И это, безусловно, происходит. Просто когда человеку нужно лекарство здесь и сейчас, он, как правило, сам идет и ищет его, чтобы сразу купить», — пояснила председатель Ассоциации аптек.

Выясняется, что ждет дороги около запланированного в Вильнюсе нового торгового центра Akropolis Vingis и квартала многоквартирных домов reVingis

После реконструкции соседних улиц сообщение с новым объектом станет удобнее и для водителей, и для пешеходов. Новые пешеходные дороги и подземный переход обеспечат беспрерывное движение не только в сторону комплекса, но и к реке Нерис, в парк Вингис. Вильнюсский муниципалитет утвердил предложения по реконструкции кругового перекрестка ул. Eigulių, между Tūkstantmečio, Geležinio vilko и проспектом Savanorių. На ул. Eigulių планируется оборудовать круговой перекресток, еще одну полосу со стороны реки Нерис в сторону ТЦ Akropolis Vingis, удобные дорожки для пешеходов и переходы.

Центральная площадь Вильнюса – Кафедральная – находится в плохом состоянии

Ничем не лучше обстоят дела и на площади им. В. Кудирки. Виной тому – тяжелая техника, которую зимой используют для уборки снега. Вильнюсский муниципалитет обещает весной чистить плитки от соли, а испорченные — поменять, пишет Delfi со ссылкой на madeinvilnius.lt.

На участке между ул. Kudirkos и Jasinskio некоторое время велись археологические раскопки, территория была огорожена

3 марта на этой территории начались работы по сносу легендарного пивного бара Tauro ragas. Tauro ragas – вильнюсский пивбар, который работал с 1974 по 1994 г. В прежние времена около бара стояли огромные очереди. На первом этаже бара работал ресторан на 140 человек, была открытая терраса на 90 человек, в подвале был оборудован большой зал на 180 мест и банкетный зал с отдельным входом на 40 мест. В подвале также была эстрада для оркестра. Предполагается, что, скорее всего, в этом месте будет построено офисное здание.

Изменения в системе вознаграждения «Вильнюсского общественного транспорта» (VVT), введенные в конце прошлого года, дали свои результаты

За несколько месяцев было трудоустроено несколько десятков сотрудников, а средняя заработная плата водителя стала одной из самых высоких в секторе общественного транспорта. С учетом дополнительных льгот она составила 2 212 евро до вычета налогов. Разница зарплат водителей VVT с зарплатами других перевозчиков (до уплаты налогов) составляет 150 — 600 евро.

Появился трейлер фильма Once Upon a Time in Vilnius («Однажды в Вильнюсе»)

Он будет создан из отдельных фото- и видеоматериалов, присланных множеством соавторов фильма. Ричардас Матачюс, известный в Литве режиссер, признается, что новый кинопроект — большая интрига и для него самого. Дело в том, что сценарий и перипетии полнометражного фильма «Однажды в Вильнюсе» будут неизвестны режиссеру и съемочной группе практически до последнего момента, поскольку фильм, посвященный 700-летию столицы, будет смонтирован из материалов, загруженных в приложение Once in Vilnius. И поскольку соавторами фильма станут сотни жителей и гостей Вильнюса, даже выложенный в последний момент кадр может изменить ход сюжета.

Пассажиров клайпедских автобусов будет развлекать клоун Валентинас

Профессиональный актер получил стипендию самоуправления на реализацию проекта «Социальная клоунада в общественных местах Клайпеды». Одно из пространств, выбранных актером, — это городские автобусы. «Клайпедский общественный транспорт» сообщает, что пассажиров автобусов ожидают дружеские шутки, фокусы, розыгрыши, смешные подарки, которые сделают поездки веселыми и незабываемыми.

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