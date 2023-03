«Белые перчатки» о нарушениях в период выборов, мониторинг перекрестков, фильм «Однажды в Вильнюсе» и другие новости

По словам руководителя общественной организации «Белые перчатки» (Baltosios pirštinės) Лаймонаса Петрейкиса, во время прошедших в воскресенье муниципальных выборов наибольшее количество сообщений о возможных нарушениях предвыборной агитации «Белые перчатки» получили из округов, расположенных в Вильнюсском уезде. Много сообщений о нарушениях получено также в самом Вильнюсе, Алитусе и Алитусском уезде.

Третий год подряд международная миграция граждан Литвы положительна. Следовательно, больше граждан Литвы возвращается в нашу страну на постоянное жительство, чем покидает ее. Большинство литовцев традиционно возвращается из Великобритании, Норвегии и Германии. Об этом пишет madeinvilnius.lt со ссылкой на LNK.

Полицейские проводят мониторинг самых оживленных перекрестков Вильнюса, где водители чаще всего нарушают требования разметки, включая перекресток улиц Geležinio Vilko и Ukmergės.

Мигле Домейкене, начальник отдела фармацевтической деятельности Минздрава страны, в интервью Radio LRT сказала, что помочь решить эту проблему могла бы продажа лекарств по рецепту через интернет. Однако люди пока мало используют такую альтернативу. «Есть очень четкие правила, согласно которым городские аптеки должны доставлять лекарства в течение двух дней, а сельские — в течение четырех дней. И это, безусловно, происходит. Просто когда человеку нужно лекарство здесь и сейчас, он, как правило, сам идет и ищет его, чтобы сразу купить», — пояснила председатель Ассоциации аптек.

После реконструкции соседних улиц сообщение с новым объектом станет удобнее и для водителей, и для пешеходов. Новые пешеходные дороги и подземный переход обеспечат беспрерывное движение не только в сторону комплекса, но и к реке Нерис, в парк Вингис. Вильнюсский муниципалитет утвердил предложения по реконструкции кругового перекрестка ул. Eigulių, между Tūkstantmečio, Geležinio vilko и проспектом Savanorių. На ул. Eigulių планируется оборудовать круговой перекресток, еще одну полосу со стороны реки Нерис в сторону ТЦ Akropolis Vingis, удобные дорожки для пешеходов и переходы.

Ничем не лучше обстоят дела и на площади им. В. Кудирки. Виной тому – тяжелая техника, которую зимой используют для уборки снега. Вильнюсский муниципалитет обещает весной чистить плитки от соли, а испорченные — поменять, пишет Delfi со ссылкой на madeinvilnius.lt.

3 марта на этой территории начались работы по сносу легендарного пивного бара Tauro ragas. Tauro ragas – вильнюсский пивбар, который работал с 1974 по 1994 г. В прежние времена около бара стояли огромные очереди. На первом этаже бара работал ресторан на 140 человек, была открытая терраса на 90 человек, в подвале был оборудован большой зал на 180 мест и банкетный зал с отдельным входом на 40 мест. В подвале также была эстрада для оркестра. Предполагается, что, скорее всего, в этом месте будет построено офисное здание.

За несколько месяцев было трудоустроено несколько десятков сотрудников, а средняя заработная плата водителя стала одной из самых высоких в секторе общественного транспорта. С учетом дополнительных льгот она составила 2 212 евро до вычета налогов. Разница зарплат водителей VVT с зарплатами других перевозчиков (до уплаты налогов) составляет 150 — 600 евро.

Появился трейлер фильма Once Upon a Time in Vilnius («Однажды в Вильнюсе»)