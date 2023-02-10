49% фальшивых банкнот по 50 евро, отмена самостроя, отказ от начальной цифры «8» в телефонных номерах и другие новости

В течение 2022 года в Центробанке Литвы были проверены и изъяты из обращения 1073 единиц фальшивых евро (822 банкноты и 251 монета)

Наибольшее число фальшивых евро составляли банкноты номиналом 20 и 50 евро – на их долю пришлось соответственно 15% и 49% всех фальшивых банкнот. Что касается фальшивых монет, то в основном это были монеты номиналом 2 евро, они составили целых 87% всех фальшивых монет.

Замороженные государствами Европейского Союза около 300 млрд евро резервов Центробанка России должны быть использованы для восстановления Украины

К этому призывает президент Литвы Гитанас Науседа вместе с премьер-министрами стран Балтии и Польши. В письме, адресованном главам ЕС, подчеркивается ответственность России за военные зверства и тяжкие преступления по международному праву, а также необходимость возмещения ущерба, причиненного неспровоцированной и неоправданной военной агрессией России в Украине, заявила в четверг администрация президента.

Литовский поисково-спасательный отряд в составе 42 человек отправляется на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Об этом сообщило правительство Литвы. В состав бригады входят 34 пожарных-спасателей, пять медиков Каунасской станции скорой медицинской помощи и три кинолога Службы охраны госграницы Литвы. В Турцию также направляется партия гуманитарной помощи с предметами первой необходимости для пострадавших.

Литовскому министру обороны Арвидасу Анушаускасу, находящемуся с визитом в Украине, министр обороны этой страны Алексей Резников вручил медаль, выражающую благодарность всему народу Литвы за поддержку

Об этом сообщило оборонное ведомство. Резников вручил награду Министерства обороны Украины – медаль «За развитие военного сотрудничества». Между тем Анушаускас вручил Резникову медаль «За заслуги» системы обороны Литвы.

Весной 2023 года в Литве вступает в силу поправка к закону, которая коснется строительства частных домов

По сообщению Министерства охраны окружающей среды, появится регламент, в каком случае дом можно строить самому, а когда это должны делать квалифицированные эксперты. Цель нового регламента – обеспечить качество строительства, прозрачность процессов, квалификацию участников строительства, их ответственность. Представитель Министерства охраны окружающей среды Дайнюс Чергялис сказал, что до сих пор, согласно закону, самострой – это был способ организации строительства, при котором все работы выполнялись и здание возводилось на риск самого строителя, без заключения договоров с подрядчиками, за счет физической силы самого строителя. Иными словами, юридические и физические лица могли строить индивидуальные дома сами, или нанимая неквалифицированных работников. «После принятых поправок такая возможность останется только если речь идет о простом ремонте (это будет касаться всех и в зданиях всех типов), кроме того, это смогут делать физические лица, которые строят новый, реконструируют старый или проводят капитальный ремонт дома общей площадью не больше 300 кв. м, или несложные постройки, которые не зависят от дома. В остальных случаях придется нанимать подрядчика или самим становиться подрядчиками и выполнять все их обязательства, отвечать всем требованиям», – пояснил Чергялис.

Фермеры, недовольные падением закупочных цен на молоко, в понедельник объявили забастовку и пообещали всю неделю выливать производимое ими молоко на поля или раздавать его бесплатно

Они просят на этой неделе не покупать молоко в сетях супермаркетов, а приобретать молочные продукты на рынках, в фермерских магазинах или просто забирать их бесплатно. Фермеры продолжают свой протест, раздавая молоко людям по всей Литве, образуются очереди. Портал zanedeliu.lt рассказывает, что в четверг фермеры в Тяльшяе раздали более 16 тонн молока, в городе образовались очереди в несколько сотен человек. Фермеры раздают молоко без ограничений, а в очередях стоят в основном пенсионеры. Фермеры говорят, что им выгоднее бесплатно раздавать молоко людям, чем ждать, что переработчики заплатят им копейки. Люди берут молоко как по литру, так и по 50 литров в одни руки. Раздача молока наблюдается почти во всех крупных городах страны.

В марте бельгийская авиакомпания Brussels Airlines возобновит прямые рейсы между Вильнюсом и Брюсселем, которые были временно приостановлены прошлой осенью

Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис. По его словам, с марта рейсов будет больше, чем раньше.

Литва планирует отказаться от начальной цифры «8» в телефонных номерах к концу 2025 года

На литовских номерах вместо 8 будет использоваться 0 или код страны +370. Это означает, что номера, начинающиеся с 8, в адресной книге будут недоступны. Редактирование сотен номеров контактов телефонной книги, начинающихся на 8, может оказаться непростой задачей. К счастью, есть простой способ сделать так, чтобы ваш телефон делал это за вас. По словам экспертов из Bitės Profas для пользователей Android’ов поможет приложение Add Country Code. А владельцам iPhone следует сначала загрузить приложение Country Code Fixer и открыть его после установки, чтобы автоматически изменить начало всех существующих контактных номеров. «Если вы хотите изменить начало телефонных номеров и добавить код страны для более чем 20 контактов, вам придется заплатить единовременную плату в размере около 3,50 евро», — предупреждают эксперты.

Стало известно, как изменятся улицы возле будущего нового «Акрополиса»

Разработчики представили общественности проектные предложения по реконструкции улиц возле строящегося Akropolis Vingis и многоквартирного квартала reVingis. При проведении работ большое внимание планируется уделить пешеходным и велосипедным дорожкам и озеленению. Проект по реконструкции улиц уже выносился на обсуждение горожан, и теперь, после того, как в него внесены все изменения и пожелания, он предоставляется на суд столичного муниципалитета.

Grinda сообщает, что в связи с реконструкцией Вильнюсского приюта для животных подопечные приюта переводятся в другие помещения

47 недель, до середины ноября, они будут находиться в Траку Воке, по адресу: ул. Eduardo Andrė, 35. Те, кто передвигается на общественном транспорте, смогут добраться туда на 51-м автобусе. Часы работы — ежедневно, I-V 7:00 – 19:00, VI-VII (и в праздничные дни) 9:00 – 16:00. Телефон для справок: 8 652 57707.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ