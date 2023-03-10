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Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости

Автор RADIO•R
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Вильнюсское самоуправление и Telecentras приглашают на световое шоу в честь Дня восстановления независимости Литвы

В субботу, 11 марта, в 19:30 и 20:30 вильнюсцы и гости столицы увидят световое шоу на Вильнюсской телебашне, подготовленное на основе песни Šaukiu aš tautą в исполнении Витаутаса Кярнагиса (слова Б. Бразджиониса, музыка Г. Абариуса). В эти часы ее будут транслировать многие радиостанции.

Музыкально-световым шоу можно будет полюбоваться из машины, квартиры, дома, офиса — из всех мест Вильнюса и его окрестностей, откуда видна Вильнюсская телебашня. Для полноты впечатления достаточно будет включить одну из перечисленных ниже радиостанций.

В 19:30 песню В. Кярнагиса будут транслировать радиостанции LRT RADIJAS, Radiocentras, M-1, Žinių radijas, Lietus, LRT OPUS, Zip FM, Relax FM, Radio R, Easy FM, Kelyje.

В 20:30 песня повторно прозвучит в эфире станций Radiocentras, Žinių radijas, Zip FM, Relax FM, Radio R, Easy FM, Kelyje.

«Мы очень благодарны радиостанциям, которые объединились в этом уникальном мультимедийном проекте. Надеемся, что в праздничный вечер 11 марта погода в Вильнюсе будет подходящей, и многие люди смогут услышать и увидеть нашу совместную работу, посвященную Дню восстановления независимости Литвы», – сказал глава Telecentras Ремигиюс Шерис.

Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости

Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости. Фото — vilnius.lt

Сегодня, 10 марта, на территории Kalnų парка в столице состоится мероприятие в честь Дня восстановления независимости Литвы

На Stalo холме будут зажжены костры, пройдут дискуссии и выступления музыкальных групп. Собравшихся будут угощать горячей кашей и чаем. Мероприятие будет проводиться с 19 до 24 часов. 

Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости

В субботу страна будет отмечать День независимости Литвы

В честь этого события каунасский общественный транспорт, как и вильнюсский, будет перевозить пассажиров бесплатно.

Главная избирательная комиссия планирует в ближайшее время утвердить окончательные результаты выборов в 26 муниципалитетах и объявить повторное голосование еще в 34 муниципалитетах

Помимо этого, Главизбирком проводит регистрацию наблюдателей для второго тура муниципальных выборов. Заявки принимаются до 13 марта. Второй тур голосования состоится 19 марта.

Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости

Рабочая группа Сейма Литвы выдвигает формулировки относительно легализации множественного гражданства

Предлагается провести обязательный референдум в следующем году одновременно с выборами президента. На референдум будет вынесена поправка к Конституции, которая уберет запрет на двойное гражданство из Основного закона страны. Условия ее получения и запреты будут установлены в конституционном законе. Предлагается установить, что гражданин Литвы не утрачивает это гражданство после приобретения гражданства стран, входящих в Европейский Союз, Европейское экономическое пространство, НАТО и Организацию экономического сотрудничества и развития.

В четверг все выпускники школ Вильнюса сдавали пробный экзамен по математике

Цель — проверить, насколько подготовлены 12-классники к государственному экзамену на аттестат зрелости по математике в июне. Результаты станут известны через неделю.

Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости

Главная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в мэры Висагинаса Дали Штраупайте

Паневежский окружной суд уточнил резолютивную часть приговора в отношении Дали Штраупайте, осужденной за злоупотребление служебным положением, указав, что она не может баллотироваться в мэры. Таким образом во втором туре вместе с Эрландасом Галагузом за пост мэра будет бороться Евгений Шуклин.

Русскоязычные жители Клайпеды получают лавину подозрительных звонков

Люди рассказывают, что им звонят люди, представляющиеся представителями Департамента миграции, и задают подозрительные вопросы, пишет LRT. Вопросы задаются на русском языке как о личных делах, так и об их взглядах на жизнь в Литве. Департамент государственной безопасности предупреждает, что звонки могут быть частью информационной операции. Департамент миграции заверил, что его сотрудники не занимаются подобными запросами, и что когда звонят жителям, с гражданами Литвы разговаривают на литовском языке, представляются и сообщают, по какому делу они звонят, чтобы человек точно понял, о чем его просят.

Специалисты, следящие за соблюдением равенства в Литве, указали, что некоторые предметы изготавливаются по мужскому стандарту, без учета биологических различий между полами

Бюро решило рекламировать сайт lygiadieniai.lt, который объясняет как достичь гендерного равенства. Реклама звучит так:

«Средняя глубина кармана в женской одежде составляет около 14 см, а в мужской — около 23 см. По оценкам, только 10% телефонов самых популярных марок могут поместиться в карманы стандартных женских джинсов. По данным службы, предметы и одежда до сих пор разрабатываются без учета биологических различий между женщинами и мужчинами. Они также не разрабатываются с учетом удобства и приспособляемости».

Сеть Lidl на следующей неделе откроет в Вильнюсе свой 22-й магазин

16 марта новый магазин откроется в Вильнюсе, по адресу L. Asanavičiūtės, 1H (микрорайон Каролинишкес). Он станет 69-м магазином сети в Литве.

Сегодня отмечается древний праздник — День 40 птиц

Считается, что именно столько видов птиц улетают из Литвы, чтобы провести зиму в чужих краях, а весной вернуться домой. К слову, возвращаться птицы начнут уже совсем скоро. Люди в древности также верили, что если в этот день похолодает, то мороз продержится еще 40 дней. А хозяйкам советовали испечь в этот день 40 булочек, чтобы летом был хороший урожай.

В свою очередь, сотрудники Гослесничества планируют места гнездования возвращающихся птиц, расчищают старые гнезда и готовят новые дома для лесных птиц. Сегодня, 10 марта, любители птиц приняли участие в акции «Птицы возвращаются домой», во время которой было построено более 8000 скворечников для птиц.

Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости

Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости

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