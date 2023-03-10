Световое шоу в честь Дня восстановления независимости, вопросы двойного гражданства, День 40 птиц и другие новости

Вильнюсское самоуправление и Telecentras приглашают на световое шоу в честь Дня восстановления независимости Литвы

В субботу, 11 марта, в 19:30 и 20:30 вильнюсцы и гости столицы увидят световое шоу на Вильнюсской телебашне, подготовленное на основе песни Šaukiu aš tautą в исполнении Витаутаса Кярнагиса (слова Б. Бразджиониса, музыка Г. Абариуса). В эти часы ее будут транслировать многие радиостанции.

Музыкально-световым шоу можно будет полюбоваться из машины, квартиры, дома, офиса — из всех мест Вильнюса и его окрестностей, откуда видна Вильнюсская телебашня. Для полноты впечатления достаточно будет включить одну из перечисленных ниже радиостанций.

В 19:30 песню В. Кярнагиса будут транслировать радиостанции LRT RADIJAS, Radiocentras, M-1, Žinių radijas, Lietus, LRT OPUS, Zip FM, Relax FM, Radio R, Easy FM, Kelyje.



В 20:30 песня повторно прозвучит в эфире станций Radiocentras, Žinių radijas, Zip FM, Relax FM, Radio R, Easy FM, Kelyje.



«Мы очень благодарны радиостанциям, которые объединились в этом уникальном мультимедийном проекте. Надеемся, что в праздничный вечер 11 марта погода в Вильнюсе будет подходящей, и многие люди смогут услышать и увидеть нашу совместную работу, посвященную Дню восстановления независимости Литвы», – сказал глава Telecentras Ремигиюс Шерис.

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«Средняя глубина кармана в женской одежде составляет около 14 см, а в мужской — около 23 см. По оценкам, только 10% телефонов самых популярных марок могут поместиться в карманы стандартных женских джинсов. По данным службы, предметы и одежда до сих пор разрабатываются без учета биологических различий между женщинами и мужчинами. Они также не разрабатываются с учетом удобства и приспособляемости».

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В свою очередь, сотрудники Гослесничества планируют места гнездования возвращающихся птиц, расчищают старые гнезда и готовят новые дома для лесных птиц. Сегодня, 10 марта, любители птиц приняли участие в акции «Птицы возвращаются домой», во время которой было построено более 8000 скворечников для птиц.

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