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Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости

Автор RADIO•R
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В День защитников свободы Вильнюс будет чествовать героев, которые боролись и погибли за свободу

Фасад Вильнюсского Кафедрального собора будет освещен фотографиями четырнадцати героев, отдавших свои жизни 32 года назад. Видеопроекция, ставшая традицией в память о 13 января, будет транслироваться два вечера: сегодня, 12 января, с 17:00 до 03:00 и 13 января с 17:00 до 03:00.

Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости

Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости. Фото — madeinvilnius.lt

В столице зажгутся памятные костры

Ко Дню защитников свободы, в четверг вечером, на площади Независимости, возле Вильнюсской телебашни и здания Литовского национального радио и телевидения, снова зажгутся памятные костры. Торжественная церемония зажжения костра – лишь одно из мероприятий четверга, которое начнется с торжественного построения защитников свободы в Галерее защитников свободы Литвы в Сейме.

«Содра» разослала уведомления 67 713 жителям, которых внесли в программу пенсионного накопления второго уровня

Если вам меньше 40 лет, вы работаете по найму или самозанятые, и никогда раньше не участвовали в системе пенсионного накопления, вы можете быть одним из них. Уведомления были отправлены на личные аккаунты на сайте sodra.lt/gyventojui

Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости

Демонтажом двух ядерных реакторов ИАЭС займется американская компания

Американская компания Westinghouse Electric Company подписала с Игналинской атомной электростанцией договор о демонтаже двух ядерных реакторов РБМК-1500, сообщило посольство Соединенных Штатов Америки в Литве.

«Демонтаж активной зоны реактора — наиболее комплексная и сложная часть вывода из эксплуатации, поэтому для нас большая честь собрать для этого проекта самых квалифицированных и надежных международных экспертов», — сказал генеральный директор ИАЭС Аудрюс Каменас.

Министерство обороны опубликовало списки призывников этого года

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Недавно отремонтированная улица возле торгового центра CUP в столице снова будет реконструироваться

Об этом пишет madeinvilnius.lt. Планируется, что улица Šnipiškių, которая раньше была просто транзитной, станет общественным пространством. После реконструкции жители и гости столицы смогут на Шнипишском променаде проводить время, посещать кафе и различные мероприятия. Работы должны начаться в 2025 году.

Зима – самое подходящее время для обрезки деревьев и кустарников

Специалисты, заботящиеся о зеленых насаждениях города, обрежут и укрепят кроны или иным образом позаботятся о более чем 250 деревьях в Жирмунай, Сенаместисе, Жверинасе, Антакальнисе. Будут также пересаживаться или удаляться деревья и кустарники, которые засохли или находятся в аварийном состоянии.

Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости

Важная информация для тех, кто планирует принять участие в мероприятиях, посвященных столетию Клайпедского края

Они будут проходить в Парке скульптур 15 января. Поскольку парк в данное время находится на реконструкции, в него можно будет попасть через входы с улиц Liepų, Trilapio и S. Daukanto.

Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости

С Нового года тех, кто приезжает на машине в торговый центр Europa, может ждать неприятный сюрприз

Если раньше парковка была бесплатной в течение первых 2 часов, то теперь она оплачивается с самого первого часа (1,5 евро в час). Однако клиенты могут выехать с парковки бесплатно, если они совершили покупку на сумму не менее 20 евро и предъявят доказательство специальному сотруднику. После ряда жалоб с 12 января всем покупателям, совершающим покупки на любую сумму до 20 евро, будет возмещаться 2-часовая плата за парковку, а покупателям на сумму 20 евро и более — 4-часовая плата за парковку.

Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости

Клайпеда увеличит стипендии студентам-первокурсникам

Студенты первого курса, обучающиеся в Клайпеде, будут получать более высокие стипендии, сообщил мэр Витаутас Грубляускас. Клайпедское городское самоуправление планирует увеличить до 150 евро в месяц стипендии для студентов первого курса, которые решили изучать информационные технологии, инженерное дело и другие научно-технические дисциплины в местных вузах.

Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости

1 января 2023 г. «Почта Литвы» выпустила именную почтовую марку, конверт и открытку «100 лет Республиканской Паневежской больнице»

Они посвящаются юбилею клиники. Церемония открытия больницы состоялась 16 декабря 1923 года. В то время в новом деревянном здании было в общей сложности 80 коек, операционная, хирургическое и гинекологическое отделения. Сегодня в клинике 685 коек для больных, в ней работает 2053 сотрудника.

Видеопроекция в честь защитников свободы, новая марка «Почты Литвы», обрезка деревьев и другие новости

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