День защитников свободы, информация от «Почты Литвы», выставка «От Арктики до Антарктики» и другие новости

13 января в Литве отмечается День защитников свободы

В канун Дня защитников свободы, вечером в четверг, память погибших за восстановленную независимость Литвы была почтена зажженными памятными кострами. В январе 1991 года правление СССР пыталось, применив военную силу, свергнуть законную власть, которая 11 марта 1990 г. объявила о независимости Литвы.

Утром в День защитников свободы президент Гитанас Науседа принял участие в гражданской акции «Память жива, потому что свидетельствует»

Вместе с учащимися Антакальнисской гимназии Вильнюса президент зажег свечи единства, памяти и победы. Глава государства также принял участие в нетрадиционном уроке гражданственности «Зажжем костер свободы», цель которого – праздновать свободу Литвы и почтить память народных защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский получил Премию свободы

Во время церемонии, в которой Владимир Зеленский участвовал дистанционно, он поблагодарил литовцев за поддержку: «Дорогой литовский народ, я рад возможности поздравить вас и сразу же хочу поблагодарить за то, что вы ни на минуту не предали свободу. И не только в эти 323 дня жестокой, бесчеловечной российской войны, когда мы постоянно ощущаем вашу поддержку, но и на протяжении многих лет, с тех пор, как свободные сердца литовцев и путь Литвы в единую Европу вдохновили множество людей в разных странах».

В ознаменование Дня защитников свободы В. Зеленскому сегодня была вручена Премия свободы 2022 года. В декабре Сейм единогласно принял решение о присуждении этой премии президенту Украины.

1 февраля начинается зимний этап основного приема в профессиональные учебные заведения

Заявки абитуриентов на обучение принимаются в информационной системе LAMA BPO до 12 февраля. Заявки могут подавать как те, кто уже получил образование или профессиональную квалификацию, так и те, у кого их еще нет. Приглашения на обучение абитуриенты получат 14 февраля, а 15-17 февраля они смогут заключить договоры на обучение с учреждениями профессионального образования.

Литовский национальный театр оперы и балета сообщает , что меняет репертуар, отказываясь от произведений русских классиков

10, 11 и 14 февраля вместо «Ромео и Джульетты» С. Прокофьева покажут балет «Барбора Радвилайте», а 23, 24 и 25 февраля вместо «Весны священной» Игоря Стравинского – балет «Процесс».

Группа госпредприятий Lietuvos geležinkėliai (LTG) в прошлом году уволила около 1,6 тыс. сотрудников, которым было выплачено выходных пособий на сумму около 6 млн евро

«Глядя на данные, сокращение числа сотрудников оказалось меньше, чем прогнозировалось в начале года, потому что была оценена рыночная ситуация и потребность в большем количестве людей. Я бы сказал, что ситуация с железными дорогами лучше, чем мы ожидали», — прокомментировал ситуацию агентству BNS министр транспорта Марюс Скуодис.

Увольнения произошли в связи с сокращением грузопотоков. Объем грузов, перевезенных LTG Cargo в прошлом году, может составить около 26,5 млн тонн – это вдвое меньше, чем в 2021 году, когда было перевезено 51,1 млн тонн грузов.

«Почта Литвы» напоминает , что в январе этого года многие виды пособий и адресных компенсаций дойдут до получателей позже, чем обычно

Причина — в том, что в начале нового бюджетного года самоуправления позже получают положенные средства. По данным на 12 января, 27 муниципалитетов страны получили только часть необходимых средств — здесь в почтовых отделениях началась выплата пособий только тем лицам, которые включены в списки первоочередных получателей. В 30 самоуправлениях выплата пособий еще не началась. При этом пенсии и выплаты «Содры» поступят в январе по обычному графику, сообщает «Почта Литвы».

В столице продолжается обновление улицы Kalvarijų

Уже отремонтированы тротуары возле Калварийского рынка, в планах также — ремонт старых тротуаров в других местах улицы, пишет madeinvilnius.lt. Однако прежде чем приступать к ремонту тротуаров, предстоит установить водосточную систему, которой на улице Kalvarijų раньше не было. Ее будут монтировать в 2024 году, а к ремонту тротуаров вернутся в 2025-м, — сообщило столичное самоуправление.

В минувшем году в Каунасе открыл свои двери современный центр водных видов спорта рядом с ареной «Жальгирис»

Однако каунасские любители плавания скоро смогут посещать бассейны и в других микрорайонах, пишет Каунасское самоуправление. Уже получено разрешение на строительство бассейна в Панемуне. А в ближайшее время ожидается завершение работ по подготовке технического проекта реконструкции плавательного бассейна в Шилайняй.

В северной части Клайпеды начался капитальный ремонт ул. Liepojos

В роли генподрядчика выступает фирма Kavesta. Стоимость проекта составляет около 950 тыс. евро. Согласно договору с самоуправлением, работы должны завершиться не позднее мая следующего года.

С понедельника, 16 января, в Вильнюсе вступят в силу изменения, предусматривающие платную парковку еще на ряде ранее бесплатных улиц

Список улиц

Фестиваль Kino pavasaris присоединяется к международной сети кинофестивалей Smart7

Это означает, что в этом году литовские зрители первыми увидят конкурсную программу из семи фильмов, которая продолжит свой путь на фестивалях сети. А литовские кинематографисты смогут представлять свои фильмы на значимых кинофестивалях Европы.

Передвижная выставка «От Арктики до Антарктики», подготовленная Морским музеем Литвы, успешно путешествует по самым отдаленным уголкам Литвы

Сейчас она экспонируется в центре посетителей Девянишского регионального парка, а в ближайшее время с ней познакомятся жители Лаздияй и Виштитиса. Выставка знакомит с опасными для морских животных изменениями климата, в результате которых уже к 2040 году в Арктике будет оставаться мало льда. На выставке представлены те животные, которые безо льда не могут выжить: морж, пингвин, тюлень и коралл. Все они представлены в экспозиции Морского музея. Выставку дополняет образовательная программа, которая развивает экологическую грамотность и учит, как создать более безопасный и чистый мир.

По прогнозам синоптиков, в субботу днем будет облачно , однако местами возможны небольшие прояснения

В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами возможен мокрый снег. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Температура воздуха днем — от +3 до +7. В воскресенье ночью во многих районах ожидается сильный ветер и осадки – мокрый снег и дождь. Температура опустится до 0-4 градусов тепла. Днем будет пасмурно, почти по всей стране пройдет дождь, мокрый снег. Воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.

#СлужбаРегиональныхНовостей

Совместный проект RADIO•R | TTS | КЛАЙПЕДА ЗА НЕДЕЛЮ