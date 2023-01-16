100-летие присоединения Клайпедского края к Литве, памятные события 2022 года, скидки в LP EXPRESS и другие новости

Клайпеда отмечает 100-летие присоединения к Литве

За присоединение Клайпедского края к Литве 100 лет назад мы должны быть благодарны как мужеству участников восстания, так и дальновидности создателей Литовского государства, точно оценивших геополитическую ситуацию, считает президент Гитанас Науседа. В воскресенье в клайпедском парке скульптур, у памятника «Погибшим за свободу», состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания, следствием которого стало присоединение Клайпедского края к Литве. По словам президента, участниками восстания были «не только опытные воины, но и стрелки, студенты, а также местные жители», которые решили осуществить свою давнюю мечту – «открыть Литве ворота в море, ворота в Мир».

Президент Гитанас Науседа остается наиболее реальным кандидатом на пост президента страны

Такие данные показывает опрос, проведенный в декабре компанией Spinter Tyrimai для Delfi. Второе место в списке вновь занимает Председатель Совета адвокатов Литвы Игнас Вегеле, а третье — премьер-министр Ингрида Шимоните.

В столичном районе Шнипишкес будет создано новое общественное пространство

На участке между улицами Giedraičių и Kintų будет построена площадь с приподнятой террасой, внизу которой можно будет проводить различные мероприятия, ярмарки и концерты. А наверху площади появится пешеходная дорожка, по которой можно будет гулять и любоваться открывающимся пейзажем.

Самоуправление подвело итоги дизайна плавательного бассейна

Вильнюсское городское самоуправление объявляет предварительных победителей открытого конкурса дизайна проекта плавательного бассейна в микрорайоне Пилайте. По мнению экспертного жюри, лучшее архитектурное видение было предложено компаниями INBLUM и Projektų Rengimo Biuras. Новый бассейн планируется построить на территории гимназии Pilaitės, рядом со зданием школы и футбольным манежем, который накрыт надувным куполом.

В Сувалках (Польша), где проживает литовская община, открывается литовская школа

Учредителем школы является Фонд епископа Антанаса Баранаускаса Lietuvių namai, а правительство Литвы внесло свой вклад в создание школы, купив здание в центре Сувалки.

В ожидании юбилея столицы и выборов мэра портал madeinvilnius.lt предлагает вспомнить самые памятные события 2022 года

В список попали:

забастовка общественного транспорта Вильнюса, которая продолжалась три недели;



начало сноса заброшенных конструкций Национального стадиона, строительство которого началось еще в 1993 году;



вильнюсская рождественская елка, побившая рекорды стоимости и внимания общественности и попавшая в список самых красивых елок мира;





открытие легендарного кафе «Ротонда»

снос одного из наследий советской эпохи — памятника Пятрасу Цвирке;



открытие сквера Вингрю;



проект сужения улиц столицы, вызвавший недовольство многих вильнюсцев. Проект начался в Науяместисе и продолжится в других районах города;



городские джунгли — решение городского самоуправления оставлять нескошенной траву во многих местах Вильнюса.

С января 2024 года в Литве нельзя будет купить жилье с частичной отделкой

Договор о купле-продаже у нотариуса будут подписывать только в том случае, если компания зарегистрирует проект как на 100% завершенный, т.е. в квартире должна быть полная отделка. Об этом пишет ru.delfi.lt. Ожидается, что такие изменения в законе защитят покупателя от обмана и убытков, если строитель обанкротится, не завершив проект. По словам представителей строительных компаний, из-за этого требования новое жилье со следующего года станет еще дороже.

Часть потребителей электричества сталкивается со странными звонками

Им звонят какие-то лица и предупреждают, что срок гарантийных поставок истекает, им отключат предоставление услуги и автоматически «перекинут» к частному поставщику. Energijos skirstymo operatorius (ESO), отвечающий за гарантийные поставки, утверждает, что с такой целью клиентам не звонит. Будьте внимательны!

Бутерброды являются в Литве самым популярным завтраком

Это выяснилось благодаря опросу, проведенному компанией Spinter Tyrimai. Каждый третий житель страны предпочитает бутерброды с черным хлебом. Не менее популярны бутерброды с белым хлебом — их выбирают 30% респондентов. По данным опроса, 4% респондентов едят на завтрак сладкую выпечку, а еще 4% — несладкую. 15% респондентов не употребляют на завтрак хлебные продукты. А 12% вообще не завтракают.

Сеть почтоматов LP EXPRESS присоединилась к очень важной в Литве инициативе

С 1 января текущего года все держатели «Семейных карт» смогут отправлять посылки через почтоматы LP EXPRESS с 5-процентной скидкой.

Grinda сообщает , что вместе с растаявшим снегом груз ответстветственности компании никуда не пропадает

Поэтому на этой неделе все запланированные работы продолжатся в полном объеме.

Продолжается ремонт выбоин, открывающихся из-за постоянных колебаний температуры — работы ведутся в центральной (Сенаместис, Науйяместис, Шнипишкес, Жверинас) и северной (Веркяй, Жирмунай, Антакальнис) частях города.

Продолжаются также ремонтные работы на ул. Miglos, начинается ремонт тротуаров на улицах S. Konarskio и Aušros Vartai.

Устанавливается пандус на подъезде к перекрестку улиц Pylimo и Bazilijonų, ведутся другие важные для города работы — ремонт лестниц, заборов, зданий и др.

А поскольку синоптики прогнозируют переменчивые погодные условия, уже сегодня в Вильнюсе ожидаются сложные дорожные условия. Grinda готовится к профилактической обработке улиц от замерзания.

Проходят выборы в Литовской федерации футбола

Выбирают лучших литовских футболистов, тренеров и голы. Проголосовать можно тут

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