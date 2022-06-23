Самая короткая ночь в году, летнее расписание, интерактивная сказка и другие новости

Вся Литва будет праздновать самую короткую ночь в году. Мероприятия праздника Йонинес – с концертами, кострами, венками и гаданиями – пройдут в столице у Белого моста и в городских парках, в Кярнаве, Каунасе, Клайпеде, около порта Ниды, во всех других городах и городках и, конечно, в Йонаве. Синоптики, кстати, отмечают, что такая хорошая погода, какая ожидается на Йонинес в этом году, случается редко. Народная мудрость гласит, что у нас на Йонинес всегда идут дожди. А вот данные специалистов свидетельствуют, что такое утверждение справедливо только отчасти. За 30 лет 23-е и 24-е июня были дождливыми примерно 18 раз. О том, где отметить Йонинес, читайте на странице RADIO R.

Шимоните о реакции России на ограничение транзита: санкции не должны и не могут быть удобными и безболезненными. Реагируя на призывы оппозиции прокомментировать вопросы ограничения транзита российских товаров в Калининград, премьер-министр отметила, что 4-й пакет санкций был согласован еще 15 марта, а срок действия ограничений вступил в силу сейчас. «Правительство обратилось в Еврокомиссию и провело очень интенсивные консультации с соответствующими институциями ЕК, чтобы прояснить условия применения этих ограничений для перевозки санкционных товаров из России в Калининград и обратно. Правительство получило такие разъяснения, и после вступления санкций в силу их придерживается», — сказала Ингрида Шимоните. Об этом пишет LRT.

Основная экзаменационная сессия на аттестат зрелости подошла к концу. Сегодня выпускники сдавали вторую часть экзамена по музыкологии. Повторная сессия начнется в понедельник, 27 июня, а все результаты основной сессии будут объявлены до 12 июля.

В округе Жиежмаряй Кайшядорского района жители и пожарные спасатели совместно укрепили насыпь разлившегося после сильных ливней местного пруда. Этот регион – один из наиболее пострадавших от сильных дождей на этой неделе. Размыто немало дорог. Жителей просят выбирать другие маршруты.

Малоимущим жителям страны начали раздавать третью в этом году поддержку продуктами питания. Вместе с ней жителям будут выдаваться средства гигиены. Поддержку малоимущим жителям страны в этом году будут выдавать еще три раза – в августе, октябре и декабре, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

С 24 июня столичный общественный транспорт перейдет на летнее расписание. Изменения вносятся в связи с окончанием учебного года и началом периода отпусков. Кроме того, из-за нехватки водителей в столице меняется расписание некоторых автобусов и троллейбусов, которые теперь будут курсировать реже.

Чтобы пресечь перевозку запрещенных товаров в Литву из Беларуси, литовская таможня будет чаще проверять на рентгене въезжающие в Литву легковые автомобили.

Правительство одобрило предложение МВД продлить чрезвычайное положение до 24 часов 15 сентября 2022 г. Срок действующего сейчас в Литве чрезвычайного положения заканчивается 29 июня в 24 часа. Проект постановления правительства еще предстоит одобрить Сейму.

В Клайпеде начинается Международный фестиваль нематериального культурного наследия Lauksnos. Представители Литвы и гости из Украины, Сакартвело, Чехии, Греции и даже Зимбабве познакомят зрителей с традициями своих народов, которые включены в список нематериального культурного наследия UNESCO.

На протяжении всех длинных выходных будет усилен контроль трезвости водителей. Об этом сообщила дорожная полиция Литвы. Ее сотрудники будут пристально следить за участниками дорожного движения и пресекать тех, кто будет злостно нарушать правила.

В субботу, 25 июня, в Клебонишкисском деревенском театре будет показана интерактивная сказка для всей семьи «Йонюкас и Гритуте» по сказке Братьев Гримм. Территория деревни Клебонишкес превратится в сказочный лес, а зрители, собравшиеся на мероприятие, станут участниками сказки. Перед спектаклем гости праздника будут играть в старинные игры и пробовать сладости, приготовленные по рецептам начала XX века

В летних лагерях для детей из Литвы и Украины будут отдыхать почти 4 тыс. детей. Об этом сообщило Министерство просвещения Литвы. В конце этого месяца в 33 летних лагерях начнутся первые смены. По словам представителей Минобразования, в летних лагерях дети познакомятся с литовской и украинской культурой и историей, а также смогут принять участие во многих культурных, спортивных и прочих мероприятиях.

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