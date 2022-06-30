Билет «контролера», трасса для экстремального бега и другие новости

Вильнюсский горсовет одобрил идею билета «контролера» в общественном транспорте. Такой билет будет продаваться во время проверок: люди смогут приобрести билет «контролера» вместо оплаты штрафа. Чтобы сэкономить время, «зайцы» смогут оплатить билет карточкой (наличные приниматься не будут). Такой билет будет стоить 8 евро — половину минимального штрафа. Новые правила вступают в силу с 1 августа.

6 июля, в День Литовского государства, в четырнадцатый раз прозвучит Tautiška giesmė aplink pasaulį (Гимн вокруг мира). Кто бы где ни жил, где бы ни находился, — в День государства литовцы всего мира собираются и поют Национальный гимн Литвы.

Благодаря оборудованию к концу этого года четырех 200-мегаваттных накопительных аккумуляторов общей стоимостью 109 млн евро Литва сможет обеспечить себя электроэнергией, если до 2025 года страна будет отключена от кольца БРЭЛЛ, а энергосистема страны станет полностью независимой, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Лидеры стран НАТО в Мадриде в среду подтвердили свои намерения укрупнить силы, дислоцированные несколько лет назад на восточном фланге Альянса, включая Литву, до бригадного размера. Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что в ближайшее время в Литву прибудут немецкие офицеры, чтобы оценить существующую военную инфраструктуру и принять решение о размещении «командного элемента» бригады.

Столичные власти расматривают идею, в соответствии с которой учителям, переехавшим в Вильнюс, выплачивались бы ежемесячные пособия в размере 300 евро в течение четырех месяцев.

Каунасским водителям потребуется терпение. 4 июля на подъездах к Ажуолинасу начнутся ремонтные работы. На аллее Видуно к концу августа будет проложена термотрасса и обновлено уличное покрытие. А ремонт шоссе Радвилену продлится до осени: там проведут капитальный ремонт и замену тротуара от Зоосада до улицы Тунеле.

В Вильнюсе начал действовать прокат автомобилей Tesla: объявлены и цены. Стоимость аренды начинается от 19,99 евро за 30 минут до 179,99 евро за день.

С 1 июля в Вильнюсе меняются некоторые зоны парковок. Плата также будет взиматься с новых территорий, которые до сих пор были бесплатными.

В эти выходные, 1-2 июля, в Варняй, на берегу озера Лукста, в 28-й раз пройдет легендарный фестиваль — Bliuzo naktys 2022. В нем примут участие музыканты из Великобритании, Польши, Латвии и Литвы.

В столичном парке Вингис представлена трасса для экстремального бега. Уже в эту субботу, 2 июля, пройдет зрелищный экстремальный забег OCR Lietuva, который позволит всем желающим ощутить прелесть этого вида спорта.

В Вильнюсской центральной библиотеке скоро появится стеллаж с украинской литературой. Такая инициатива направлена на популяризацию украинской литературы и проводится под патронажем первой леди Украины Елены Зеленской, которая ратует за активное развитие международных культурных связей. На стеллаже можно будет найти наиболее ценные и весомые произведения украинской литературы, а также переводные издания.

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