Результаты экзаменов, рейсовый водный автобус, королевские драмы и другие новости

Выпускники, сдавшие вступительные экзамены в основной и повторной экзаменационной сессии, смогут узнать свои результаты, войдя в обновленную систему, где публикуются результаты экзаменов. Об этом сообщает Национальное агентство образования. Новый адрес системы — rezultatai.nsa.smm.lt. Войти в нее можно будет через «электронные врата власти». Первые результаты экзаменов станут известны уже 7 июля.

Цены на услуги Vilniaus vandenys с августа вырастут на 10%. Для проживающих в квартирах тариф на воду составит 1,45 евро за куб. м (с НДС). Жителям индивидуальных домов придется платить 1,43 евро за куб. м.

По данным Pricer.LT, в июне, по сравнению с маем, цены выросли на 2,90 евро (5,5%). Средняя стоимость корзины самых популярных и хорошо известных продуктов в июне этого года была на 14,25 евро (34,6%) больше, чем в июне 2021 г.

В Клайпеде не останется мемориала, прославляющего советскую армию. В понедельник начались работы по демонтажу в центре города архитектурного комплекса, состоящего из огромного меча, скульптуры трех войнов и красной пятиконечной звезды. Гранитные плиты с именами похороненных здесь солдат останутся на своем месте.

Двое литовских генетиков и один художник создали, по их словам, первую в мире картину с использованием инкрустаций ДНК. На ней изображен один из самых известных художников Литвы М.К. Чюрленис. Презентация картины состоится завтра, в День государства.

По реке Дане в Клайпеде следующим летом начнет курсировать рейсовый водный автобус. Он будет делать шесть остановок: Старый город, мост улицы Лиепу, излучина р. Дане и др. Планируется, что пассажиры смогут оплачивать проезд на водном автобусе карточками общественного транспорта.

В июле жители Литвы получат повышенные пособия. Они включают в себя досрочные пенсии и пенсии по инвалидности, пенсии научным деятелям и военным. Вырастут также пособия на детей, социальные пособия и адресные компенсации.

Regitra усиливает превентивные меры, которые незаконное получение водительского удостоверения сделают практически невозможным. Уже 10 лет практические экзамены снимаются на видео, а экзаменаторы выбираются случайным образом. В последнее время значительно усилился надзор за теоретическими экзаменами.

Представители центров мойки автомобилей Švaros broliai со специалистами выясняют обстоятельства утечки данных части клиентов. Из системы резервации хакеры слили данные примерно 50 тыс. клиентов. В том числе — имена, часть адресов электронной почты, номеров телефонов и автомобилей.

В Вильнюсе завтра, в День государства, жители и гости столицы смогут пользоваться столичным общественным транспортом бесплатно. О мероприятиях, которые пройдут в День коронации Миндаугаса в столице и других местах страны можно узнать по ссылке.

Официально: начался обратный отсчет — договор концессии Многофункционального комплекса предусматривает, что Национальный стадион в Вильнюсе должен быть построен и введен в эксплуатацию в течение 3 лет.

Британские кинематографисты будут снимать в Вильнюсе королевские европейские драмы – в июле в городе пройдут интенсивные съемки. Этим летом Вильнюс станет главным местом действия ТВ-сериала Royal mob (Karališkoji gauja), рассказывающего загадочную историю об английской королеве Виктории и четверых ее любимых внучках.

Литва выделит Национальному банку Украины дополнительно 10 млн евро на неотложные восстановительные работы.

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