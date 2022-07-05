6 июля — День государства. Какие праздничные мероприятия пройдут в разных городах страны?

Завтра, 6 июля, в Литве отмечается День государства. Этот праздник приурочен к коронации первого и единственного короля Литвы Миндаугаса. Праздничные мероприятия в этот день пройдут по всей стране. А литовцы всего мира в 21:00 час. во всех уголках земного шара будут исполнять Национальный гимн Литвы.

История рассказывает, что после крещения Миндаугаса в 1251 году Великое Княжество Литовское было объявлено католическим Литовским королевством. Таким образом Великий князь Литовский, впоследствии король Литвы Миндаугас, сделал шаг к международному признанию Литовского государства в Европе. Однако еще более значительным событием стала коронация короля Миндаугаса и княгини Марты, когда указом папы было учреждено Литовское епископство, и вместе с ним Литовское государство.

Коронация Миндаугаса, первого и единственного короля Литвы, состоялась 6 июля 1253 года. А в 1990 году 6 июля было объявлено государственным праздником — Днем коронации Миндаугаса, Днем Литовского государства.