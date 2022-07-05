Мероприятия

6 июля — День государства. Какие праздничные мероприятия пройдут в разных городах страны?

Автор RADIO•R
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Завтра, 6 июля, в Литве отмечается День государства. Этот праздник приурочен к коронации первого и единственного короля Литвы Миндаугаса. Праздничные мероприятия в этот день пройдут по всей стране. А литовцы всего мира в 21:00 час. во всех уголках земного шара будут исполнять Национальный гимн Литвы.

6 июля &#8212; День государства. Какие праздничные мероприятия пройдут в разных городах страны?

История рассказывает, что после крещения Миндаугаса в 1251 году Великое Княжество Литовское было объявлено католическим Литовским королевством. Таким образом Великий князь Литовский, впоследствии король Литвы Миндаугас, сделал шаг к международному признанию Литовского государства в Европе. Однако еще более значительным событием стала коронация короля Миндаугаса и княгини Марты, когда указом папы было учреждено Литовское епископство, и вместе с ним Литовское государство.

Коронация Миндаугаса, первого и единственного короля Литвы, состоялась 6 июля 1253 года. А в 1990 году 6 июля было объявлено государственным праздником — Днем коронации Миндаугаса, Днем Литовского государства.

В 10:00 и 12:00 час. от памятника Миндаугасу стартует бесплатная экскурсия «Дорога к государственности», которая проведет через восемь веков истории Литвы – от короля Миндаугаса до Балтийского пути. Регистрация

Обширная программа подготовлена в Государственном центре знаний. Пройдут творческие мастерские, игра «Найди корону Миндаугаса», показ программы о Дне государства и презентация уникальной, первой в мире, картины с использованием инкрустаций ДНК.

В Лентварисе возле костела Благовещения Девы Марии приглашают 6 июля в 20:50 сообща исполнить патриотические литовские народные песни, а в 21:00 — Государственный гимн.

Многофункцинальный культурный центр в Неменчине приглашает собраться 6 июля в 20:30 возле Неменчинского городища (Nemenčinės sen., Vilniaus r.) для совместного исполнения Государственного гимна.

А на Зеленых озерах уже в 33-й раз пройдет традиционный забег APLINK ŽALIUOSIUS EŽERUS. С 9:00 час. утра всех участников ожидают для выдачи номеров, а в 11:00 состоится забег на 11,7 км.

Каунас

Множество праздничных мероприятий состоится 6 июля в Каунасе — концерты, бесплатное посещение музеев и многое другое. Полная программа мероприятий — по ссылке.

Собраться вместе для исполнения Национального гимна Каунасский центр культуры приглашает к подножию кургана Jiesios (Холм Наполеона), а Каунасское самоуправление будет ждать горожан и гостей города у Каунасского замка.

В 20:00 час. там начнется концерт фестиваля Operetė Kauno pilyje, в 21:00 состоится исполнение Гимна Литвы. А в 22:45 час. завершит вечер феерическая мистерия Vilniaus sapnas.

6 июля &#8212; День государства. Какие праздничные мероприятия пройдут в разных городах страны?

Фото — kaunas.lt

Алитус

Одно из главных мероприятий Дня государства пройдет 6 июля в Культурной столице Литвы — 2022, Алитусе. Этот город станет основной сценой исполнения Государственного гимна Литвы, который сообща будут петь все литовцы мира. В рамках мероприятия будет высказана и поддержка Украине, состоится открытие выставки «Сокровища Украины» художницы Оксаны Бойко из города Кременчуг.

6 июля &#8212; День государства. Какие праздничные мероприятия пройдут в разных городах страны?

 

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