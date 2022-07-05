Гимн Литвы Tautiška giesmė прозвучит в четырнадцатый раз в Вильнюсе и во всем мире

Праздновать День государства, коронацию короля Литвы Миндаугаса и день «Государственного гимна» — 6 июля — будут в Литве как никогда раньше — в солидарности и единстве.

«Этот период испытаний прекрасно показал, насколько мы близки и едины перед лицом угроз свободе каждого из нас. Мы не одинаковы ни в нашем опыте, ни в наших взглядах, ни в наших мнениях, но нас объединяют сильные общие корни и любовь к Литве, и это самое главное. Поздравляем с Днем государства», — поздравил Томас Гулбинас, вице-мэр Вильнюса.

В столице продолжается существующая с 2009 года традиция – петь гимн Литвы в 21:00.

Концерт «Государственный гимн вокруг света» начнется в 19:30 на Ратушной площади, а в 20:55 в самом сердце Старого города Вильнюса к зрителям обратится Президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

В 21:00 во во всем мире будут петь гимн Литвы.

6 июля жители Вильнюса и гости столицы смогут бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом.