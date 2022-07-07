Запрет на пластиковые пакетики, интернет-мошенники, карта «черных пятен» и другие новости

Правительство поддержало предложение о запрете торговцам бесплатно раздавать легкие пластиковые пакетики. Однако предлагается усовершенствовать этот проект. В частности, предусмотреть другие варианты упаковки для продуктов.

В День коронации Миндаугаса по традиции «Национальную песнь» президент вместе с супругой Дианой Науседене исполнил вместе с собравшимися горожанами на Ратушной площади. В это же время, в 21:00, Национальный гимн Литвы сообща пели все литовцы мира.

Банк SEB предупреждает: мошенники пытаются вымогать личные данные у людей посредством SMS-сообщений, в которых они обращаются к получателю по его настоящему имени и/или фамилии. Кроме того, сообщение мошенника может появиться в окне предыдущей реальной переписки с банком, поэтому оно может казаться особенно убедительным. Банк призывает людей быть предельно внимательными, критически оценивать содержание сообщений и никому не раскрывать свои личные данные.

Сейм Литвы принял поправку к Закону о правовом статусе иностранцев. Она позволяет не учитывать время, проведенное в командировках или по учебе в других странах, как время отсутствия иностранца в Литве.

Выпускники школ уже могут узнать результаты экзаменов, которые они сдавали во время основной и дополнительной сессий. Их можно найти на обновленном сайте по адресу rezultatai.nsa.smm.lt.

Висагинас радуется победам: на прошедшем в начале июля чемпионате Литвы по гребле на байдарках и каноэ висагинские гребцы завоевали 11 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Продолжаются работы по обновлению сквера возле МО музея. Уже отремонтирована улица возле музея, и по ней могут ходить пешеходы. Однако полностью реконструкция пока не завершена — планируется, что она закончится к концу лета.

Агентство транспортных компетенций проанализировало статистику дорожных происшествий за последние несколько лет и составило карту «черных пятен» на дорогах Литвы с рекомендациями для водителей. Карту можно найти по ссылке: ktti.maps.

Стало известно, что популярный у ценителей бургеров фестиваль Vilnius Burger Fest будет проходить 10 августа на рынке Tymo (ул. Maironio/Aukštaičių) с 11:00 до 23:00 час. Как обычно, на фестивале будет около 30 разных вариантов бургеров для людей, которые ценят интересные сочетания ингредиентов или способы приготовления.

Правительство в срочном порядке намерено принять решение об отправке в Украину доставленного в Литву турецкого боевого беспилотника Байрактар.

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