Спортплощадки в детсадах, экстремальные приключения, средневековые сражения и другие новости

Столичное самоуправление продолжает обновление спортивной инфраструктуры учебных заведений. Но теперь основное внимание будут обращать не на школы — спортплощадки появятся в детсадах. В течение года работы будут проводиться в яслях-садах Spragtukas, Kodėlčiukas, Švelnukas, Gintarėlis, Raktelis, Žirmūnėliai, Vilija, Nykštukas, Lakštingala, Gervelė. Там оборудуют универсальные игровые площадки овальной формы с безопасным искусственным покрытием, с футбольными воротами и др.

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне посетил так называемый Сувалкский коридор вместе с польским лидером Анджеем Дудой. Он заявил, что Литва и Польша увеличивают финансирование обороны, уделяя этому внимание на «высшем политическом уровне». В свою очередь, Дуда подчеркнул, что визит призван развеять сомнения, высказанные жителями и международными СМИ, по поводу безопасности Сувалкского коридора. «Мы с господином президентом Литовской Республики решили приехать на этот участок и продемонстрировать, что это место безопасно», — сказал Дуда.

В июне Служба дорожной полиции Литвы проверяла грузовые автомобили, автобусы и их водителей. Всего за неделю в стране было проверено 3606 транспортных средств: 3084 грузовых автомобиля и 522 автобуса. Зафиксировано 163 нарушения правил дорожного движения, из них 152 — водителями грузовых автомобилей. Выявлено также 26 пьяных водителей (25 грузовиков, 1 автобус).

В конце июля по всей Литве начнется массовая установка новых интеллектуальных счетчиков электроэнергии, сообщил ESO. Жильцам придется самим оплачивать новые счетчики, цена будет включена в счёт за электроэнергию и распределена на периоды, сообщает портал tv3.lt. Однако, как подчёркивают в ESO, потребители этого не почувствуют, так как цена за новые счетчики заложена в тариф за электричество.

4 июля в Вильнюсском районе были проведены микробиологические исследования качества воды для купания. После получения результатов выяснилось, что количество кишечных энтерококков в пруду Прудишкю повышено, поэтому купаться в этом пруду до получения дополнительной информации не рекомендуется. Качество воды на других пляжах Вильнюсского района, где проводились исследования, — отличное.

Обновленная Вильнюсская телебашня готовится удивлять посетителей экстремальным приключением — прогулкой на высоте 170 м. Стоимость такой прогулки продолжительностью в 1 час составит 52 евро с человека, детям до 18 лет будет необходимо разрешение родителей. Подробности

В столице начался Международный фестиваль современного уличного искусства SPOT. Поэтому если вы, прогуливаясь по Вильнюсу, увидите эти яркие буквы — SPOT — знайте, что сейчас начнется представление. Мероприятия фестивали бесплатны, только на некоторые из них нужна регистрация, и на все — аплодисменты. Фестиваль продлится до 10 июля. Подробная информация — menuspaustuve.lt

Центр современного искусства (ŠMC) отмечает свое 30-летие и приглашает жителей и гостей города отпраздновать это вместе. Сегодня, 8 июля, ŠMC совместно с общественным радио Radio Vilnius организует праздничную программу, во время которой будет звучать специально созданная ко дню рождения Центра музыкальная программа, проводятся и другие мероприятия.

В ближайшие дни в Кернаве можно попасть в прошлое — здесь открылся средневековый фестиваль «Дни живой археологии». Посетителей ждут средневековая музыка и танцы, угощения, ремесла, детские игры и даже сражения.

Завтра, 9 июля, в 16:00 час. возле Белого моста в столице пройдет фестиваль «Спасибо, волонтеры!». Он инициирован организациями «Сильны вместе» и Литовским Красным Крестом, чтобы поблагодарить всех волонтеров за их работу. На фестиваль приглашаются все волонтеры, независимо от того, где и кому они оказывают свою помощь. Во время фестиваля пройдет дискуссия, в которой примет участие премьер-министр Ингрида Шимоните, состоится концерт известных литовских артистов.

12 июля в Вильнюсе состоится благотворительный концерт известной украинской группы Quest Pistols. Авторы хитов «Я устал», «Дни гламура», «Белая стрекоза любви», «Я твой наркотик», «Ты так красива», «Санта-Лючия» и многих других песен возвращаются в оригинальном составе спустя 11 лет. Деньги с благотворительных концертов группа перечислит в гуманитарные фонды для поддержки Украины.

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