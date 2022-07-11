Демонтаж лестницы на горе Тауро, начало реконструкции волнорезов на побережье и другие новости

На столичной горе Тауро, около Лютеранского сада, наконец начались работы по демонтажу встроенных в ступени лестницы надгробий с еврейского кладбища. Надгробия с надписями, в советское время варварски использованные при строительстве лестницы, будут перевезены на территорию Старого еврейского кладбища в Ужуписе.

Вступил в силу запрет на ввоз цемента, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию Евросоюза, предусмотренный четвертым пакетом санкций ЕС. Ограничение коснется и транзита в Калининград. Между тем на сайте МИДа Литвы подчеркивается, что «транзит пассажиров и грузов, не подпавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит». Об этом пишет ru.DELFI.lt.

Мавзолей Вильнюсского Гаона на кладбище Судерве включен в список объектов культурного наследия. Он охраняется как архитектурный, исторический и мемориальный памятник культуры. Мыслитель Элияху бен Шломо Залман жил в XVIII и стал известен во всем мире как Виленский Гаон — мудрец, исследователь и толкователь Талмуда и древних рукописей.

Стало известно, кто будет проводить работы на горе Трех крестов в столице, — Rekreacinė statyba. Эта же компания выполнит работы по ликвидации оползней на горе Гедиминаса.

В Вильнюсе планируется реконструировать улицу Žydų, история которой восходит к XVI веку, и архитектурными акцентами обозначить территорию бывшей Вильнюсской Большой синагоги. Проектный план уже утвердило Вильнюсское самоуправление.

В столице шутят над идеей нескошенной травы в городе. Создано короткое видео, в котором предлагается открыть для себя Вильнюс заново. Идея фильма «Вильнюс — естественный луг» — Вячеслав Мицкявичюс. Режиссер и монтажер — Доминикас Либерис.

В 57-м фестивале национальных культур европейских стран «Европиада», который с 13 по 17 июля будет проходить на различных площадках старого города Клайпеды, примут участие около восьмидесяти коллективов.

В Аникщяй возвращается одно из самых ярких событий лета — фестиваль рок-н-ролла и альтернативной культуры Devilstone. Он будет проходить с 14 по 17 июля. От блэк-метала до психоделического рока, от красочного синтвейва до дарк-диско — четыре сцены Devilstone четыре дня будут обеспечивать посетителям широкий спектр новых впечатлений.

В Бернардинском саду в столице сегодня начинается цикл концертов Kristupo piknikai. Они будут проходить у большого фонтана, где с понедельника (11 июля) по пятницу (15 июля) посетителей будет радовать музыка в исполнении молодых профессиональных музыкантов.

В связи с началом реконструкции волнорезов, с этой пятницы будет временно закрыт Северный мол в Мялнраге. Отдыхающие не смогут попасть туда до октября. За это время планируется привести в порядок покрытие мола, находящиеся там коммуникации, установить дополнительные средства безопасности. А на волнорезе в Смилтине после реконструкции появятся две обзорные площадки.

Команда художников из Литвы, Украины и Эстонии планирует превратить призрак Московского дома в символ силы Украины.