Ремонт дороги Вильнюс-Утена, рейды дорожной полиции, «Европиада» и другие новости

Дорожная полиция Литвы проводит серию рейдов, направленных на снижение количества несчастных случаев на дорогах. 13-15 июля сотрудники полиции будут следить за использованием водителями мобильных устройств. Будет также проверяться наличие ремней безопасности, специальных сидений для детей, а также защитных шлемов у других участников движения (велосипедисты, водители мопедов, мотоциклов и т.д.). Мобильные бригады полиции будут проверять водителей на трезвость. А в конце месяца пройдут рейды полиции по выявлению хулиганов на дорогах.

Исполнилось три года со дня инаугурации президента Гитанаса Науседы. Несмотря на совершаемые им ошибки, политологи все же пророчат Науседе второй президентский срок, с учетом того, что благосклонность жителей к главе страны все три года остается довольно высокой. Об этом рассказывает портал LRT.

Сегодня опубликованы результаты экзаменов на аттестат зрелости. Их объявление было отложено из-за того, что около 35% выпускников не сдали экзамен по математике. Экспертная комиссия, созданная по просьбе министра образования, сочла, что экзамен соответствует программе, но повлиять на результаты могли два задания повышенной сложности. По словам министра, «математика находится в кризисной ситуации», однако обязательный экзамен по математике отменять не планируется. «Я думаю, что мы не можем убегать от проблемы, мы должны позаботиться о том, чтобы помочь детям лучше подготовиться к экзамену», — сказала Юргита Шюгждинене.

Налоговая инспекция напоминает должникам о необходимости заплатить налоги. За просрочку платежа уже насчитано пени на сумму в общей сложности примерно 200 тыс. евро. Таких должников – 47 тысяч. Они вовремя не уплатили примерно 13,5 млн евро подоходного налога за прошедший год.

Сегодня заработала система, которая позволит покупать через интернет рецептурные и компенсируемые лекарства. Приобрести рецептурные лекарства можно будет, подключившись к системе e.sveikatа. Там будут указаны предложения от разных аптечных сетей с ценами. После выбора лекарства пациент будет направлен на страницу выбранной аптеки, где и сможет оформить заказ.

Министр транспорта Мариус Скуодис утвердил стратегические направления содержания и развития дорог Государственного значения на 2022-2035 годы. Дорогу Вильнюс-Утена в связи с этим планом обещают отремонтировать к 2025 году.

Русскоязычным жителям Литвы следует быть осторожными и не попадаться на удочку мошенников, которые действуют «от имени» банка Swedbank. Надо помнить, что ни в коем случае нельзя нажимать на какие-либо ссылки, предоставлять личные данные — даже если позвонивший вам человек представляется сотрудником банка. Кроме того, важно не забывать, что все коммерческие банки в Литве работают на государственном языке.

Комиссия, сформированная Святейшим Синодом Русской Православной Церкви, приступила к рассмотрению ходатайства Виленско-Литовской епархии о предоставлении ей статуса Самоуправляемой Церкви. На сегодняшний день такой статус имеют три православные Церкви, находящиеся в канонической юрисдикции Московского Патриархата — Эстонская, Латвийская и Молдавская. Об этом пишет 15min.

Синоптики на протяжении всей недели прогнозируют дождливую погоду. Сегодня пасмурно. Почти по всей стране идут дожди, во многих районах сильные, и лишь на западе без особых осадков. Температура воздуха 16-19, на западе 20-21 градус тепла.

Игналина, в прошлом году отметившая свой 155-летний юбилей, в этом году приглашает вместе порадоваться изменениям, которые произошли за год. Это обновленный пляж, зимние спортивные площадки и многое другое. 16 июля здесь пройдет городской праздник Tavo laikas Ignalinoje, где детей и взрослых ждут ярмарки, концерты и интересные представления.

В Вейвирженай прошли творческие мастерские под названием «Двери», в которых приняли участие художники из разных городов Литвы. Теперь работы художников — двери, возрожденные к новой жизни, — украсят недавно созданный «Лабиринт» в долине города.

Уже завтра в Клайпеде стартует 57-й Международный европейский фольклорный фестиваль «Европиада». С 13 по 17 июля город раскрасится яркими национальными костюмами разных народов Европы. Фестиваль познакомит с самыми красивыми фольклорными песнями и танцами представителей разных европейских культур. В течение пяти дней в Старом городе Клайпеды будут проходить красочные представления, а на Летней эстраде состоятся самые масштабные события программы – церемонии открытия и закрытия.

Министерство экономики и инноваций Литвы проводит во вторник в Вильнюсе конференцию, в ходе которой представители политики, бизнеса и экспертного сообщества обсудят планы восстановления Украины.

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