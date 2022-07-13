Будущие выборы президента, сознательность водителей, Фестиваль вишни и другие новости

Жители страны на выборах президента сейчас поддержали бы нынешнего главу страны Гитанаса Науседу и бывшего президента Далю Грибаускайте. За них проголосовали бы, соответственно, 16,6 и 15,2 % респондентов.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в среду, что Европейская комиссия, вполне вероятно, опубликует обновленные правила транзита российских товаров в Калининград на этой неделе.

В Клайпеде начинается Международный фольклорный фестиваль «Европиада». Он будет длиться 5 дней. На «Европиаде» выступят 80 коллективов из 14 стран Европы. Все концерты – бесплатные.

Вильнюсский Žalgiris продолжит борьбу в отборочном туре Лиги чемпионов. Воспитанники Владимира Чебурина в ответном матче дома одолели Хорватский клуб Ballkani 1:0.

В этом году на дорогах Литвы увеличится количество систем измерения средней скорости. Предполагается, что за счет этого можно будет не только снизить количество несчастных случаев на дорогах, но и научить водителей большей ответственности. «В настоящее время на дорогах установлена ​​81 система измерения скорости. В этом году количество таких систем удвоится. Я думаю, что это только подтолкнет водителей к тому, чтобы они еще больше думали и соблюдали правила, не превышали максимально разрешенную скорость, а местами даже выбирали меньшую скорость», — сказал глава Дорожной полиции Витаутас Грашис.

Аэропорты Литвы находятся среди лидеров по росту числа пассажиров в Европе. За первое полугодие текущего года в литовских аэропортах было обслужено более 2,3 млн пассажиров.

Несмотря на то, что фиксируется рост заболеваемости COVID-19, Минздрав пока не видит необходимости возвращать ограничения. Однако некоторые поликлиники проявляют инициативу и возвращают обязательное ношение масок.

Судья Вильнюсского региона Вацлавас Каршулис совершил аварию на столичной улице Шяшкинес. В целом в ДТП попали 4 автомобиля. В крови судьи найдено более 1,5 промилле алкоголя. По словам Президента Литвы, такая ситуация недопустима, поскольку подрывает репутацию представителей судебной системы.

Пожарные во всей стране за прошедшие сутки 124 раза выезжали устранять сваленные ветром деревья с дорог, автомобилей, линий электропередачи и разных построек.

Сегодня утром в Клайпедском порту сняты ограничения на судоходство, объявленные накануне из-за сильного ветра. Во вторник около 13:00 движение судов было ограничено из-за усиления скорости ветра. На своем пике вчера он достигал скорости 22 метра в секунду, а высота волн составляла 3,5-4 метра.

Для любителей активного отдыха проводятся пешеходные походы в разных местах страны. Недавно такой уже состоялся в окрестностях Бирштонаса, и принес массу положительных эмоций путешественникам. Следующий поход организуется 13 августа — теперь он пройдет в Молетай. Длина трасс — от 7 до 56 километров.

В Жагаре завтра вечером открывается традиционный веселый и вкусный Фестиваль вишни. Остновная программа фестиваля будет проходить с 15 по 17 июля. В этом году Фестиваль вишни проводится уже в 18-й раз, поэтому и название для него выбрано соответствующее: Aš – pilnametis, «Я совершеннолетний». Основные концерты фестиваля пройдут в зоне отдыха у озера Жвелгайчю. Желающие принять в них участие должны будут купить билеты, а собранные за билеты деньги пойдут на поддержку Украины. Музыкальная программа будет состоять из концертов Марийонаса Микутавичюса, Poliarizuotų stiklų, Юлии Ритчик (4FUN) трио, Solange Arzu, MES, Игориса Шифриса, DJ Rubin и других артистов.