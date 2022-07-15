Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

В столице около опасного пешеходного перехода — на ул. Гележинё Вилко, рядом с АЗС Skulas, установили радар. Порталу lrytas.lt удалось выяснить, что это комплексный радар ITC EYE. О нем рассказал представитель ГКП Вильнюсского округа Дайнюс Шаломскас. Комплекс состоит из двух камер и компьютера. С помощью первой камеры и компьютера идентифицируют автомобиль по номеру, устанавливается его скорость (погрешность — 2 км/ч). Вторая камера идентифицирует человека. Шаломскас сказал журналисту lrytas.lt, что пока прибор тестируют. Где установят новый радар, будет зависеть от решения муниципалитета столицы. Об этом рассказывает ru.DELFI.lt.

Клайпедский драмтеатр приглашает посетить свои самые потаенные места. Познавательная экскурсия Pastogės ir požemiai, «Мансарды и подземелья», предоставляет возможность и узнать интересную историю здания, и увидеть самые современные технологии, используемые во время спектаклей. Можно испытать и довольно экстремальные ощущения, поднявшись над сценами.

Общество SOS vaikų kaimas открыло в столице семейный кризисный центр Viena stotelė для жителей Вильнюса, находящихся в кризисной ситуации. В Центре можно будет обратиться к услугам социального работника, психолога, специалиста по лечению зависимостей, юриста, психиатра, спецпедагога, медиатора и др. Планируется организация лекций, занятий по развитию родительских навыков, а также оказание интенсивной кризисной помощи, включая услуги временного проживания. Дополнительная информация

После археологических изысканий в столице на территории улицы Šv. Stepono, 33 и 35A были найдены монеты и фрагменты керамики времен Жигимантаса Аугустаса. Это чеканные монеты конца XV — начала XVI вв., черепки бытовой керамики того времени, детали печей, а также небольшие археологические находки XVII-XVIII вв. Найденные в ходе исследований монеты переданы в Отдел нумизматики Национального музея Литвы, особые и другие находки – в Отдел средневековой и современной археологии.

В «Окошке жизни» в Вильнюсе нашли новорожденную девочку. Предполагается, что малышке всего 2-3 дня от роду. На улице Жолинос, где найден младенец, находится Вильнюсский дом для детей с отклонениями в развитии – центр помощи Šeimos slėnis.

В Вильнюсе стартовал проект Menas be stogo, «Искусство без крыши». В рамках проекта около ста произведений искусства будут радовать глаз жителей и гостей столицы на улицах города в течение трех недель. Стенды наружной рекламы демонстрируют репродукции работ художников, а в виртуальной галерее можно увидеть и купить около 250 работ художников. Ознакомиться с произведениями искусства в городе можно будет до 31 июля, а виртуальная галерея menasbestogo.lt будет открыта круглый год.

Молетай представляет нового друга маленьких путешественников — рыбку Моле. Родившись высоко в созвездии Рыб, однажды ночью со звездным дождем она упала в Молетские озера. И теперь рыбка не вернется домой, пока не расскажет и не покажет, что в Молетай самое красивое и веселое. А все рекомендации семьям с детьми дают в Молетском центре туризма и информации по адресу ул. Inturkės, 4 и Sakalo, 3.

Завтра, 16 июля, в Шяуляйском культурном центре (ул. Аушрос, 31) состоится фестиваль слова и музыки Ir ežeras turi ausis, «И у озера есть уши». Этот фестиваль объединяет в себе литературу, театр, музыку, кино и другие виды искусства.

В выходные в Литве прогнозируют дожди. В пятницу во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами они будут интенсивными и обильными. В некоторых районах прогнозируют грозу и сильный ветер. В субботу днем по всей стране также ожидаются кратковременные ливневые дожди. Днем 16-21 гр. тепла. В воскресенье синоптики тоже прогнозируют кратковременные осадки, местами с грозами. Ночью более интенсивные дожди возможны на юге страны, днем – на западе. Ночью 7-12, у моря 13-15 градусов тепла, днем будет всего 15-19 градусов.

На минувшей неделе в столичном костеле Св. апостолов Петра и Павла начались съемки фильма, посвященного 700-летию Вильнюса. Его название — «700 лет Вильнюса. Путешествие во времени с проф. А. Бумблаускасом». Этот фильм – воссозданная история города: рассказчик фильма Альфредас Бумблаускас проведет зрителя через 7 частей, каждая из которых будет посвящена одному столетию. В каждой из этих частей будут воссоздаваться исторические сцены, и зрители станут свидетелями важнейших событий истории Вильнюса.

В продолжение инициированной Каунасом кампании по сбору средств для украинцев «Не слезами, а делами» в братский город Харьков в июне отправились еще два грузовика с самыми необходимыми товарами. Каунасское самоуправление вместе со шведским городом-партнером Векшё и отдельными благотворителями собрали 60 паллет продуктов питания, детских товаров, средств личной гигиены и чистящих средств. Очередная гуманитарная партия запланирована на август — каунасцев приглашать участвовать в снабжении украинцев продуктами питания и другими необходимыми средствами.

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