Новости

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

В столице около опасного пешеходного перехода — на ул. Гележинё Вилко, рядом с АЗС Skulas, установили радар. Порталу lrytas.lt удалось выяснить, что это комплексный радар ITC EYE. О нем рассказал представитель ГКП Вильнюсского округа Дайнюс Шаломскас. Комплекс состоит из двух камер и компьютера. С помощью первой камеры и компьютера идентифицируют автомобиль по номеру, устанавливается его скорость (погрешность — 2 км/ч). Вторая камера идентифицирует человека. Шаломскас сказал журналисту lrytas.lt, что пока прибор тестируют. Где установят новый радар, будет зависеть от решения муниципалитета столицы. Об этом рассказывает ru.DELFI.lt.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

© Savivaldybės archyvas

Клайпедский драмтеатр приглашает посетить свои самые потаенные места. Познавательная экскурсия Pastogės ir požemiai, «Мансарды и подземелья», предоставляет возможность и узнать интересную историю здания, и увидеть самые современные технологии, используемые во время спектаклей. Можно испытать и довольно экстремальные ощущения, поднявшись над сценами.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

Pauliaus Sadausko nuotr.

Общество SOS vaikų kaimas открыло в столице семейный кризисный центр Viena stotelė для жителей Вильнюса, находящихся в кризисной ситуации. В Центре можно будет обратиться к услугам социального работника, психолога, специалиста по лечению зависимостей, юриста, психиатра, спецпедагога, медиатора и др. Планируется организация лекций, занятий по развитию родительских навыков, а также оказание интенсивной кризисной помощи, включая услуги временного проживания. Дополнительная информация

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

После археологических изысканий в столице на территории улицы Šv. Stepono, 33 и 35A были найдены монеты и фрагменты керамики времен Жигимантаса Аугустаса. Это чеканные монеты конца XV — начала XVI вв., черепки бытовой керамики того времени, детали печей, а также небольшие археологические находки XVII-XVIII вв. Найденные в ходе исследований монеты переданы в Отдел нумизматики Национального музея Литвы, особые и другие находки – в Отдел средневековой и современной археологии.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

Nuotr. — welovelithuania.com

В «Окошке жизни» в Вильнюсе нашли новорожденную девочку. Предполагается, что малышке всего 2-3 дня от роду. На улице Жолинос, где найден младенец, находится Вильнюсский дом для детей с отклонениями в развитии – центр помощи Šeimos slėnis.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

В Вильнюсе стартовал проект Menas be stogo, «Искусство без крыши». В рамках проекта около ста произведений искусства будут радовать глаз жителей и гостей столицы на улицах города в течение трех недель. Стенды наружной рекламы демонстрируют репродукции работ художников, а в виртуальной галерее можно увидеть и купить около 250 работ художников. Ознакомиться с произведениями искусства в городе можно будет до 31 июля, а виртуальная галерея menasbestogo.lt будет открыта круглый год.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

Nuotr. Sauliaus Žiūros, vilnius.lt

Молетай представляет нового друга маленьких путешественников — рыбку Моле. Родившись высоко в созвездии Рыб, однажды ночью со звездным дождем она упала в Молетские озера. И теперь рыбка не вернется домой, пока не расскажет и не покажет, что в Молетай самое красивое и веселое. А все рекомендации семьям с детьми дают в Молетском центре туризма и информации по адресу ул. Inturkės, 4 и Sakalo, 3.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

Nuotr. — welovelithuania.com

Завтра, 16 июля, в Шяуляйском культурном центре (ул. Аушрос, 31) состоится фестиваль слова и музыки Ir ežeras turi ausis, «И у озера есть уши». Этот фестиваль объединяет в себе литературу, театр, музыку, кино и другие виды искусства.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

Nuotr. Rolando Parafinavičiaus, welovelithuania.com

В выходные в Литве прогнозируют дожди. В пятницу во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами они будут интенсивными и обильными. В некоторых районах прогнозируют грозу и сильный ветер. В субботу днем по всей стране также ожидаются кратковременные ливневые дожди. Днем 16-21 гр. тепла. В воскресенье синоптики тоже прогнозируют кратковременные осадки, местами с грозами. Ночью более интенсивные дожди возможны на юге страны, днем – на западе. Ночью 7-12, у моря 13-15 градусов тепла, днем будет всего 15-19 градусов.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

На минувшей неделе в столичном костеле Св. апостолов Петра и Павла начались съемки фильма, посвященного 700-летию Вильнюса. Его название — «700 лет Вильнюса. Путешествие во времени с проф. А. Бумблаускасом». Этот фильм – воссозданная история города: рассказчик фильма Альфредас Бумблаускас проведет зрителя через 7 частей, каждая из которых будет посвящена одному столетию. В каждой из этих частей будут воссоздаваться исторические сцены, и зрители станут свидетелями важнейших событий истории Вильнюса.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

Фото — vilnius.lt

В продолжение инициированной Каунасом кампании по сбору средств для украинцев «Не слезами, а делами» в братский город Харьков в июне отправились еще два грузовика с самыми необходимыми товарами. Каунасское самоуправление вместе со шведским городом-партнером Векшё и отдельными благотворителями собрали 60 паллет продуктов питания, детских товаров, средств личной гигиены и чистящих средств. Очередная гуманитарная партия запланирована на август — каунасцев приглашать участвовать в снабжении украинцев продуктами питания и другими необходимыми средствами.

Новый радар в столице, «Окошко жизни», съемки фильма и другие новости

SRTFondas

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Калининградский транзит, фестиваль живой истории и другие новости

Калининградский транзит, фестиваль живой истории и другие новости

Автор RADIO•R
Будущие выборы президента, сознательность водителей, Фестиваль вишни и другие новости

Будущие выборы президента, сознательность водителей, Фестиваль вишни и другие новости

Автор RADIO•R
Ремонт дороги Вильнюс-Утена, рейды дорожной полиции, «Европиада» и другие новости

Ремонт дороги Вильнюс-Утена, рейды дорожной полиции, «Европиада» и другие новости

Автор RADIO•R
Демонтаж лестницы на горе Тауро, начало реконструкции волнорезов на побережье и другие новости

Демонтаж лестницы на горе Тауро, начало реконструкции волнорезов на побережье и другие новости

Автор RADIO•R
Спортплощадки в детсадах, экстремальные приключения, средневековые сражения и другие новости

Спортплощадки в детсадах, экстремальные приключения, средневековые сражения и другие новости

Автор RADIO•R
Запрет на пластиковые пакетики, интернет-мошенники, карта «черных пятен» и другие новости

Запрет на пластиковые пакетики, интернет-мошенники, карта «черных пятен» и другие новости

Автор RADIO•R
Результаты экзаменов, рейсовый водный автобус, королевские драмы и другие новости

Результаты экзаменов, рейсовый водный автобус, королевские драмы и другие новости

Автор RADIO•R
Плата за использование воды, Дни живой археологии, велосипеды в подарок и другие новости

Плата за использование воды, Дни живой археологии, велосипеды в подарок и другие новости

Автор RADIO•R
Единый код 444 для самозанятых, «водяная пыль», выставка цветов и другие новости

Единый код 444 для самозанятых, «водяная пыль», выставка цветов и другие новости

Автор RADIO•R