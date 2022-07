Саммит НАТО, гонки на лодках-драконах, лавандовое поле и другие новости

Саммит НАТО, который в следующем году состоится в Вильнюсе, обойдётся Литве в сумму около 30 млн евро. Только около 12 млн евро пойдёт на то, чтобы подготовить к саммиту комплекс Litexpo. По словам канцлера литовского МИДа Инги Чернюк, комплекс Litexpo — это единственное место в столице, которое способно принять мероприятие такого масштаба. Напомним, что вильнюсский саммит стран-членов НАТО пройдёт в июне 2023-го года.

Снижать налоги правительство Литвы не намерено, однако осенью госбюджет будет пересмотрен ещё раз. При этом будут учтены цены на газ и прочее топливо, используемое для производства тепла. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По её словам, ни НДС на продукты питания, ни акцизы на топливо правительство снижать не планирует. При этом Ингрида Шимоните уверена, что лучшим средством в борьбе с ростом цен является увеличение доходов жителей.

Литовские торговые сети переходят на строгий экономный режим. К примеру, торговая сеть Maxima уменьшит освещение магазинов на 30%, а на ночь будет выключать наружную рекламу. Магазины сети Aibė также уменьшают освещение и в части магазинов включат холодильники на экономный режим. В свою очередь, магазины сети Lidl в нерабочее время автоматически отключают освещение, а некоторые магазины Iki отказываются от отопления газом.

23 июля на берегу озера Висагинас пройдет традиционный фестиваль «Гонки на лодках-драконах». Восьмой по счету фестиваль «Гонки на лодках-драконах» пройдет на берегу озера Висагинас. Фестиваль не только стал визитной карточкой Висагинаса, но и получил статус международного мероприятия.

Фестиваль «Молодой как Вильнюс» приглашает встретить 700-летний юбилей столицы вместе. В понедельник, 25 июля, Вильнюс на один день станет музыкальной сценой. Жители и гости столицы приглашаются на бесплатный фестиваль различных музыкальных жанров в парке Вингис. Во время этого фестиваля Симфонический оркестр Литовского национального театра оперы и балета создаст неожиданные композиции, которые придутся по душе даже тем, кто обычно не слушает классику. В фестивале примут участие не только литовские исполнители. Ни разу не выступавший в странах Балтии Льюис Капальди приедет в Вильнюс, а жители и гости столицы смогут увидеть его выступление и услышать его известнейшие песни «Before you go», «Hold me while you wait» и др. Несмотря на выступления известных исполнителей, это будет не только музыкальный праздник. На Кафедральной площади пройдут дискуссии и беседы на различные темы. Более подробную информацию о фестивале и других мероприятиях, посвящённых 700-летию Вильнюса, можно найти на странице 700vilnius.lt.

Клайпедское городское самоуправление внесет свой вклад в реставрацию башни костела св. Иоанна. Горсовет города утвердила договор о сотрудничестве между самоуправлением и Клайпедским евангелическо-лютеранским приходом.

Музей Каунасского IX форта предлагает своим посетителям новую услугу – экскурсии по выходным. Для этого нужно предварительно зарегестрироваться. https://www.9fortomuziejus.lt/

Под Вильнюсом, в Швенчёнисе расцвело поле лаванды.

7 из 10 или 72% жителей Литвы говорят, что они ощущают влияние войны в Украине на их благосостояние, показывает Барометр войны, опубликованный компанией исследований Kantar.

Украинцы в Литве в пятницу сдают национальный вступительный тест в высшие учебные заведения Украины. Вступительный тест обязателен для всех украинцев, которые хотят учиться на первой ступени (бакалавриат) или первой-второй ступени (бакалавриат-магистратура) в высших учебных заведениях Украины.

Украинская группа Kazka прибывает в Литву. В четверг, 28 июля, группа выступит на Летней террасе.

