Итоги жаркого августа, напоминание «Содры» молодым людям, The Color Run и другие новости

Август 2022 года стал самым жарким за последние 70 лет. Такой жаркой погоды не было с 1951 года, сообщила в четверг Литовская гидрометеорологическая служба.

«Содра» напоминает, что молодые люди, которые закончили школу, но никуда не поступили и не работают, должны сами позаботиться об обязательном страховании здоровья (PSD). В противном случае за медуслуги им придется платить из своего кармана. В этом году сумма взноса PSD составляет 50,95 евро в месяц. При совершении платежа необходимо указывать платежный код 444.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвальда Шишкаускене заявила, что резкий рост расходов сектора в приморском регионе прошлым летом был компенсирован большим потоком туристов в этом году, сообщило региональное издание Vakaru Ekspresas.

В Мядининкай официально закрывается центр регистрации иностранцев. Он был оборудован на территории школы пограничников в сентябре прошлого года. Там в разгар миграционного кризиса жили 900 человек. Но в середине августа из Мядининкай выехали последние незаконные мигранты. Они переселены в центры Пабраде и Кибартай.

Почти 500 стоматологических клиник и кабинетов в августе обратились в Центр реестра с просьбой о заключении договора, который позволит им подключиться к системе e.sveikatа. Минздрав напоминает, что стоматологические клиники, которые не подключатся к системе, не смогут работать — действие их лицензий будет упразднено. Государственная служба аккредитации медучреждений указала, что будет проводить проверки, будет высылать учреждениям предупреждения, если договор не будет заключен, лицензия не будет действовать в течение 3 месяцев. Процедура подключения занимает не больше 5 рабочих дней, поэтому медлить нельзя. Обращаться в ЦР можно по номеру 8 5 236 4577 или эл. почте [email protected]

В Вильнюсе начинаются Дни столицы, которые продлятся три дня — со 2 по 4 сентября. Горожан и гостей столицы ждут выступления исполнителей на разных сценах фестиваля, выставки визуальных искусств, ярмарка особого вкуса, дизайна и изделий, захватывающие видеопроекции, мероприятия, требующие более чуткого отношения к социальным группам, развлечения для семей и любителей активного отдыха, а также множество сюрпризов.

В Бирштонасе начинается фестиваль дискуссий «Būtent!». Два дня политики, представители бизнеса, науки и неправительственных организаций будут проводить дискуссии на самые разные темы – от войны в Украине, охраны края и кибербезопасности, до будущего энергетики, образования и цифровых трансформаций.

В воскресенье, 4 сентября, в парке Вингис состоится спортивное мероприятие The Color Run. Это веселый красочный спортивный забег протяженностью 5 км.

Во время Вильнюсского марафона шаги будут превращаться в деньги. Компания Neste Lietuva и ассоциация Nardymo Akademija приглашают принять участие в акции Žingsnis dėl Baltijos, «Шаг ради Балтики». За каждый метр, пройденный на специальной беговой дорожке, Neste пожертвует 10 центов на удаление из Балтийского моря затонувших рыболовных сетей, которые выделяют в воду микропластик. Марафон будет проводиться 11 сентября.

Региональные парки страны празднуют 30-летний юбилей. По этому случаю в парке Вяйсиею, в Лаздийском районе, начинается фестиваль, в рамках которого работники этих охраняемых природных и культурных территорий будут рассказывать о своих заветных ценностях. А для участников «зеленых эдукаций» поготовлены разные интересные задания.