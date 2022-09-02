Государственные учреждения

«Содра»: некоторым выпускникам школ надо позаботиться об оплате PSD

Автор Анжелика Орлёнок
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«Содра» напоминает, что молодые люди, которые закончили школу, но никуда не поступили и не работают, должны сами позаботиться об обязательном страховании здоровья (PSD). В противном случае за медуслуги им придется платить из своего кармана.

«Содра»: некоторым выпускникам школ надо позаботиться об оплате PSD

«Содра»: некоторым выпускникам школ надо позаботиться об оплате PSD

Кроме того, будет накапливаться налоговая задолженность Фонду социального страхования.

Те, кто уехал учиться за границу, освобождаются от уплаты налога. Однако они должны предоставить «Содре» соответствующие доказательства.

Если человек работает по трудовому договору, взносы PSD в «Содру» перечисляет работодатель. Лица, не достигшие 18 лет, студенты очной (дневной) формы обучения, безработные и некоторые другие категории лиц страхуются за счет государства.

Те жители страны, которые не работают, не ищут работу, не учатся и не застрахованы из государственных средств, должны платить минимальные взносы самостоятельно. В этом году сумма взноса PSD составляет 50,95 евро в месяц. При совершении платежа необходимо указывать платежный код 444.

Проверить, застрахованы ли вы обязательным страхованием здоровья, можно здесь.

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