Что будет, если вовремя не оплатить взносы VSD и PSD в «Содру»? Можно ли оформить отсрочку?

Ежегодно кампания по подаче налоговых деклараций и оплате налогов вызывает массу вопросов. Сейчас их возникает еще больше в связи с тем, что за последний год в Литву приехали десятки тысяч граждан Украины и Беларуси. На наиболее злободневные вопросы по запросу RADIO•R отвечают сотрудники «Содры».

Что будет, если вовремя не оплатить взносы VSD и PSD в «Содру»?

До начала мая продлится кампания по подаче налоговых деклараций за прошлый год. А что если человек по какой-то причине не оплатит взносы по обязательному страхованию здоровья (PSD) и государственному социальному страхованию (VSD), которые поступают в «Содру»?

Специалисты объяснили, что в таком случае в личный аккаунт плательщика в «Содре» приходит напоминание. В настройках можно указать, чтобы оповещения приходили также на электронную почту.

Если в срок, указанный в оповещении, оплата не поступит, то «Содра» через пять дней может принять меры принудительного характера. В частности, списать задолженность с банковского счета должника.

Долг также может быть взыскан через работодателя – в этом случае средства станут вычислять из заработной платы. Или же взысканием займется служба судебных приставов.

Как возвращается переплата в «Содру»?

Актуальный вопрос о переплате взносов по обязательному страхованию здоровья (PSD) и государственному социальному страхованию (VSD), которые поступают в «Содру». Что делать человеку для возврата «излишка»?

В «Содре» ответили, что в этом случае физическое лицо должно самостоятельно подать заявление через сайт или обратиться в территориальное отделение.

В заявлении нужно указать имя и фамилию, персональный код, адрес задекларированного места жительства, прочую контактную информацию. А также сумму, банковские реквизиты и номер счета, на который нужно перечислить переплату.

Решение о возврате переплаты принимается в течение двадцати рабочих дней с момента подачи заявления и предоставления необходимых документов, подтверждающих переплату.

Отсрочка по оплате налогов в «Содру»: как оформить и в чем особенности?

Что делать, если у налогоплательщика не хватает денег для оплаты взносов по обязательному страхованию здоровья (PSD) и государственному социальному страхованию (VSD), как предусмотрено законом, до 2 мая этого года? Выход есть! Можно оформить отсрочку. Но на каких условиях? Вот что отвечают специалисты «Содры».

— В таком случае человек может подать в территориальный отдел заявление об отсрочке платежа по долгу, – говорят специалисты «Содры».

И уточняют, что если долг самозанятого лица составляет от 125 до 1500 евро, то решение будет принято в течение десяти рабочих дней. А уведомят об ответе в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

В этом случае отсрочка может быть предоставлена ​​один раз в год. Условия выплаты следующие:

— если задолженность от 125 до 600 евро, то отсрочка предоставляется на срок до 4 месяцев;

— если задолженность от 600 до 900 евро — отсрочка до 6 месяцев;

— если задолженность от 900 до 1 200 евро — отсрочка до 8 месяцев;

— если задолженность от 1200 до 1500 евро — отсрочка до одного года.

Если долг самозанятого лица превышает 1500 евро, то отсрочка может составлять от одного года до четырех лет. Для ее оформления нужно обратиться с заявлением в территориальный отдел «Содры» и указать причины, поручителей и предложить график погашения.

— Если задолженность не превышает 30 тысяч евро, то решение будет принято не позднее чем в течение двадцати рабочих дней с даты получения заявления, — отметили в «Содре».

В случае, если сумма составляет более 30 тысяч евро, то территориальный отдел готовит заключение и передает материалы в правление фонда «Содры», которое принимает решение.

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