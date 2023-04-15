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Жители Литвы и иностранцы с ВНЖ могут участвовать в программе по накоплению дополнительной пенсии. Подробности

Автор RADIO•R
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Граждане, постоянно проживающие в Литве, а в их числе – иностранцы в возрасте до 40 лет, работающие по трудовому договору или оформившие индивидуальную трудовую деятельность, – автоматически включаются в программу по накоплению дополнительной пенсии.

Жители Литвы и иностранцы с ВНЖ могут участвовать в программе по накоплению дополнительной пенсии. Подробности

Жители Литвы и иностранцы с ВНЖ могут участвовать в программе по накоплению дополнительной пенсии. Подробности

В таком случае приходит уведомление. Чтобы участвовать в программе, ничего предпринимать не надо, и тогда с 1 июля человек становится участником программы и будет вносить соответствующие взносы.

Сколько составляют взносы?

В пенсионный фонд переводится 3% от доходов гражданина. А еще 1,5% от средней заработной платы перечисляет государство.

Например, участник программы ежемесячно получает 1 000 евро. В таком случае в 2023 году ежемесячный взнос составит 30 евро. Еще 23,85 евро будет перечислено из госбюджета. Таким образом всего за месяц будет направлено в фонд 53,85 евро.

А если человек не хочет участвовать в такой программе?

Тогда нужно до 30 июня подать заявление в личном аккаунте на сайте «Содры» или в отделе обслуживания клиентов «Содры».

Войдя в аккаунт на сайте, пользователь увидит запрос на отмену участия в программе. Нужно просто нажать кнопку «Подать».

Чтобы получать своевременную информацию об участии в программе пенсионных накоплений и о других новшествах «Содры», рекомендуется обновить свои контактные данные в личном кабинете по ссылке.

Выбрав в меню «Мои способы получения информации от «Содры»», можно указать, каким образом будет поступать вся важная информация.

Также сотрудники «Содры» советуют проверить настройки, чтобы электронные письма не попадали в папку со спамом. Информация в личных кабинетах предоставляется на литовском и английском языках.

Заявление также можно заполнить в любом отделении «Содры».

Можно ли после начала участия в программе отказаться от этого?

Нет. Поэтому важно, чтобы все получившие уведомления сделали свой выбор до 30 июня.

Допустим, человек участвовал в программе, но потом уехал. Что в этом случае?

Если человек покидает Литву и больше не получает доход в стране, взносы в пенсионный фонд больше перечисляться не будут.

Накопленная человеком сумма останется в фонде. По достижении пенсионного возраста он сможет снять ее.

Справочник для мигрантов

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