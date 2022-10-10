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Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Цена на электроэнергию для населения в 2023 году будет 28 центов. Премьер Ингрида Шимоните сообщила, что правительство планирует с января компенсировать жителям повышенные цены на электроэнергию, чтобы цена на нее достигла 28 центов за киловатт-час.

«Цена на электроэнергию в коммунальном снабжении может вырасти до 28 центов с нынешних 24 центов», — сказала премьер-министр на пресс-конференции в пятницу после того, как представила госбюджет на следующий год.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

В одобреном правительством бюджете предусмотрено, что минимальная зарплата в следующем году увеличится до 840 евро, а не облагаемый налогом доход до 625 евро.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

В Литве предлагают запретить эксплуатацию автомобилей с «визуально нехарактерными выхлопами». Такие правила в закон о безопасном движении автомобилей по дорогам Литвы предлагает вписать министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас. По его словам, по закону сейчас запрещено управлять (не эксплуатировать, за что грозит административная ответственность как водителю, так и главе юридической компании или другому ответственному лицу) технически неисправным транспортным средством, транспортным средством, которое не отвечает техническим требованиям.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

В ближайшее время на литовских дорогах появится больше секторных постов контроля скорости (измеряющих среднюю скорость на определенном участке). Полиция говорит, что больше всего их появится около крупных городов.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

В честь 75-го сезона NBA, любителям баскетбола покажут документальный сериал «Hoop Cities». Среди девяти самых известных европейских баскетбольных городов представлен и Каунас. Местами съемок были: Каунасский спортивный зал, арена «Жальгирис», музеи и городские дворы. Легенды баскетбола, тренеры, гиды и болельщики рассказывают о второй религии Литвы. Сериал уже доступен на платформе NBA League Pass, и его планируют показать по телевидению.

Во Франкфурте состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу. По ее итогам 53 сборные были распределены на 10 групп – в 7 по пять команд, а в 3 по шесть. Сборная Германии как хозяйка турнира получила прямую путевку в финальную часть турнира, которая пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Литвы попала в группу G вместе с Венгрией, Сербией, Черногорией и Болгарией.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ещё раз подтвердил, что не будет баллотироваться на третий срок, но сказал что станет кандидатом от «Партии Свободы» (Laisvės Partija) в столичный горсовет. Партия, на пост мэра столицы, будет выбирать из четырех кандилатов: Томаса Витаутаса Раскявичюса, Дональды Мейжелите, Винцаса Юргутиса и Нериюса Виткаускаса. Выборы кандидата от «Партии Свободы» на пост мэра Вильнюса пройдут 20-21 октября.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Литовский боец Сергей Маслобоев вновь завоевал титул. Он – чемпион мира по кикбоксингу в полутяжелом весе. Он перебил по очкам марокканского «Танка» Тарика Хбабеза.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Сергей Маслобоев

7 новых скульптур будут расположены в сквере Вингрю, рядом с музеем МО. Недавно появившийся сквер Вингрю станет выставкой современных скульптур под открытым небом.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

Реконструкция правой набережной Нерис завершится в октябре. На участке от Белого моста до моста Жверинаса будут реконструированы велосипедные и пешеходные дорожки, лестницы, установлено новое освещение, появятся выходы к воде, террасы, малые архитектурные элементы, островки отдыха.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Чтобы клайпедский «Фестиваль Света» не выглядел праздником во время чумы из-за повышения цен на электроэнергию, следующий «Фестиваль Света» должен быть другим, считает мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. Он опубликовал в социальных сетях опрос жителей Клайпеды, в котором спросил, стоит ли проводить в Клайпеде традиционный «Фестиваль Света» этой зимой в связи с резким ростом цен на энергоносители.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Organizatorių nuotr.

Безымянная улица в Клайпеде, которую горожане привыкли называть улицей Komunarų, из-за путаницы получит официальное название. Предлагается назвать ее улицей Malūno tvenkinio.

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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