Новости

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Преподаватели ВУЗов готовятся к забастовке. По их словам из-за высоких цен они вынуждены работать на нескольких работах. Преподователи требуют, чтобы Министерство образования, науки и спорта увеличило их среднюю заработную плату на треть в следующем году иначе они будут бастовать.

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

BNS nuotr.

Сейм Литвы отложил третий этап либерализации рынка электроэнергии на три года — до января 2026 года.

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

С 1 ноября текущего года не только родители, но и бабушки и дедушки смогут ухаживать за внуками и получать пособия по болезни, если из-за вспышки инфекционного заболевания или эпидемии, например гриппа или COVID-19, в образовательном учреждении объявляется режим, ограничивающий распространение инфекции, и дети не могут посещать учебное заведение, – остаются дома, говорится в сообщении Министерства социальной защиты и труда.

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

Водительские права будут аннулированы, если водители не пройдут медицинский осмотр через установленные промежутки времени. Эту поправку к Закону о безопасности дорожного движения Сейм принял в понедельник. После устранения причин, по которым водительское удостоверение было признано недействительным, оно вновь станет годным автоматически и попадет в Реестр водителей автотранспортных средств (вступает в силу с 1 января 2024 года).

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

Служба защиты прав потребителей назначила 90 000 евро штрафа за введение потребителей в заблуждение компании «Perlas Energija», прекратившей свою деятельность после невыполнения обязательств перед потребителями.

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

На прошлой неделе в Каунасском районе было зафиксировано рекордное количество пьяных водителей. Сотрудники дорожной полиции остановили 29 пьяных водителей. За неделю полицейские Каунаса зафиксировали 1339 случаев превышения скорости.

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

В Каунасе и Паневежисе начинается отопительный сезон. В первую очередь тепло включают образовательным и медицинским учреждениям. В ближайшие дни начнут греться батареи и в Шяуляй, а также ряде других самоуправлений. Власти Вильнюса и Клайпеды пока конкретных решений не приняли.

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

В понедельник с пятиэтажки на улице Паменкальне упал балкон. Балконы в доме легкие, на металлическом каркасе планки из дерева. Они-то и упали сверху, на соседний балкон.

«Насколько нам известно, деревянные конструкции балкона упали на балкон внизу. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства инцидента расследуются», — сообщили в самоуправлении города.

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

Артурас Зуокас женился на своей подруге Аугусте Юсионите в минувшие выходные. По данным СМИ, пара поженилась в Италии.

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

Артурас Зуокас и Аугусте Юсионите

Для граждан Украины – возможность обмена гривен по курсу, установленному Национальным банком Украины. Согласно соглашению, подписанному между Банком Литвы и Национальным банком Украины, с 10 октября граждане Украины, имеющие официальный статус беженца, смогут обменивать гривны на евро по курсу, установленному Национальным банком Украины. Это станет возможным в «Šiaulių bankas».

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

#StandWithUkraine

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

Tags:

Похожее

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Октябрьские рейды, ограничение наличного расчета, начало работы бассейнов в Висагинасе и другие новости

Октябрьские рейды, ограничение наличного расчета, начало работы бассейнов в Висагинасе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Аяна Лолат установила рекорд Гиннесса, 15 000 браков, месяц пожилых людей и другие новости

Аяна Лолат установила рекорд Гиннесса, 15 000 браков, месяц пожилых людей и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Повышение зарплат водителям общественного транспорта, фестиваль Nepatogus kinas, отопление в детских сада и другие новости

Повышение зарплат водителям общественного транспорта, фестиваль Nepatogus kinas, отопление в детских сада и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Государственный бюджет на 2023 год, Фестиваль свободы, дельфинотерапия в Клайпеде и другие новости

Государственный бюджет на 2023 год, Фестиваль свободы, дельфинотерапия в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова