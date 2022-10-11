Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

Преподаватели ВУЗов готовятся к забастовке. По их словам из-за высоких цен они вынуждены работать на нескольких работах. Преподователи требуют, чтобы Министерство образования, науки и спорта увеличило их среднюю заработную плату на треть в следующем году иначе они будут бастовать.

Сейм Литвы отложил третий этап либерализации рынка электроэнергии на три года — до января 2026 года.

С 1 ноября текущего года не только родители, но и бабушки и дедушки смогут ухаживать за внуками и получать пособия по болезни, если из-за вспышки инфекционного заболевания или эпидемии, например гриппа или COVID-19, в образовательном учреждении объявляется режим, ограничивающий распространение инфекции, и дети не могут посещать учебное заведение, – остаются дома, говорится в сообщении Министерства социальной защиты и труда.

Водительские права будут аннулированы, если водители не пройдут медицинский осмотр через установленные промежутки времени. Эту поправку к Закону о безопасности дорожного движения Сейм принял в понедельник. После устранения причин, по которым водительское удостоверение было признано недействительным, оно вновь станет годным автоматически и попадет в Реестр водителей автотранспортных средств (вступает в силу с 1 января 2024 года).

Служба защиты прав потребителей назначила 90 000 евро штрафа за введение потребителей в заблуждение компании «Perlas Energija», прекратившей свою деятельность после невыполнения обязательств перед потребителями.

На прошлой неделе в Каунасском районе было зафиксировано рекордное количество пьяных водителей. Сотрудники дорожной полиции остановили 29 пьяных водителей. За неделю полицейские Каунаса зафиксировали 1339 случаев превышения скорости.

В Каунасе и Паневежисе начинается отопительный сезон. В первую очередь тепло включают образовательным и медицинским учреждениям. В ближайшие дни начнут греться батареи и в Шяуляй, а также ряде других самоуправлений. Власти Вильнюса и Клайпеды пока конкретных решений не приняли.

В понедельник с пятиэтажки на улице Паменкальне упал балкон. Балконы в доме легкие, на металлическом каркасе планки из дерева. Они-то и упали сверху, на соседний балкон.

«Насколько нам известно, деревянные конструкции балкона упали на балкон внизу. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства инцидента расследуются», — сообщили в самоуправлении города.

Артурас Зуокас женился на своей подруге Аугусте Юсионите в минувшие выходные. По данным СМИ, пара поженилась в Италии.

Для граждан Украины – возможность обмена гривен по курсу, установленному Национальным банком Украины. Согласно соглашению, подписанному между Банком Литвы и Национальным банком Украины, с 10 октября граждане Украины, имеющие официальный статус беженца, смогут обменивать гривны на евро по курсу, установленному Национальным банком Украины. Это станет возможным в «Šiaulių bankas».

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