Редкие грибы, бесплатный бассейн для пенсионеров, открытие сезона и другие новости

Министерство окружающей среды сообщает, что обычно запрет на лов форели и лосося в реках, важных для этих видов рыбы, действует с 16 октября до 31 декабря. Однако в этом году 16 октября выпадает на воскресенье, поэтому запрет вступит в силу после выходных, 17 октября. Всю пойманную рыбу (šlakius и lašišas) необходимо будет отпустить. Этот запрет действует на большей части реки Нерис и на других участках рек, указанных в приложении 4 к. Правилам любительского рыболовства во внутренних водах: https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/MZT%204p(2).pdf

Центр регистров: в этом году значительно выросло количество регистраций договоров аренды жилья. Аналитики Центра объясняют это не только стремлением зафиксировать договоренности между собственниками жилья и арендаторами, но и с мерами помощи, применяемыми государством, а также увеличением потока прибывающих из Украины.

В Литовском лесу найден особо редкий гриб — беоспора тысячепластинковая (Baeospora myriadophylla). Его единственное местонахождение находится в Утенском районе, в Монишкисском лесу, а их всего 400 по всему миру.

«Это важное научное открытие не только национального, но и мирового значения», — говорится в сообщении.

Хотя Вильнюс первоначально объявил, что потратит на одну только рождественскую елку в 2,5 раза больше (ёлка на Кафедральной площади обойдется в 231 000 евро, тогда как в прошлом году она стоила 89 000 евро), после волны возмущения, похоже, всё будет праздноваться скромнее. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поспешил успокоить — мы будем праздновать скромнее.Он сказал, что обратится к членам горсовета, чтобы узнать, подходит ли им этот план и может ли Рождество в столице быть немного скромнее.

Возле школ в Новой Вильне появились модульные домики. Как выяснил портал 15min, такие домики – часть плана Вильнюсского самоуправления по укреплению гражданской обороны в случае аварии на Белорусской АЭС.

«Мы утвердили список товаров, которые будут приобретены на эти средства, включая модульные домики, палатки, биотуалеты, радиостанции, компьютеры, цифровые дозиметры, оборудование для наружного освещения, электрогенераторы, средства индивидуальной защиты, другое оборудование и принадлежности», — так пояснили городские власти.

Если точнее, модульные домики пока установили в Новой Вильне возле двух школ. Все 69 займут свои места в следующем году, заверяют в мэрии.

«Таким образом, пункты сбора жителей становятся не просто названием, но и важными объектами, которые будут использоваться в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Все средства и объекты учебных заведений также могут использоваться на учениях», — говорится в письменном ответе Вильнюсского самоуправления.

Официальное открытие сквера Вингрю, возле музея МО состоится 18 октября в 16:30.

В городском бассейне Клайпеды – бесплатные посещения для пенсионеров и инвалидов. Бюро общественного здоровья Клайпеды приглашает пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями на бесплатные тренировки в городском бассейне. Желающим дадут возможность посетить восемь тренировок. Пенсионеров будут ждать в бассейне в 7.00, а лиц с ограниченными возможностями – в 14.00. Зарегистрироваться нужно на проспекте Taikos 76, каб. 10. С собой нужно взять справку об инвалидности или, если вы пенсионер, соответствующий документ, подтверждающий ваш статус.

Обновленный стадион имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе откроется в воскресенье, 16 октября. Откроется он финальным матчем Кубка Литовской федерации футбола. По сообщению самоуправления Каунаса в стоимость билета на мероприятие включен проезд в городских автобусах и троллейбусах. В этот день они будут курсировать интенсивнее. Кроме того, в воскресенье днем ​​в сторону стадиона, до остановки «Sporto gatvės», начнут ездить три новых маршрута. В центре города есть парковочные места для личных автомобилей. Въезд на аллею Перкуно будет строго ограничен, сообщается в пресс-релизе городского самоуправления Каунаса.

В Паневежисе с понедельника начался отопительный сезон, к нему уже присоединился Шяуляй, другие крупные города начинать отопительный сезон на этой неделе пока не планируют.

Президент Литвы Гитанас Науседа и главы еще десяти стран назвали массовые бомбардировки России городов Украины военными преступлениями.

«От имени наших стран мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаковать гражданские цели. Мы не прекратим усилий по привлечению к суду лиц, ответственных за эти преступления», — говорится в обнародованном во вторник заявлении.

Заявление подписали президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Северной Македонии и Венгрии.

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