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«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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В Европе возможно поднимается новая волна коронавируса, предупреждают всемирная и европейская организации здравоохранения. В регионе вновь фискируется рост заболеваемости ковидом.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

В Вильнюсе с понедельника включают отопление. Отопление включают по графику. В понедельник-вторник его включат в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старом городе, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новой Вильне, Балтупяй и Григишкес. Во вторник-среду отопление включат в Антакальнисе, Жирмунай, Пашилайчай, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинасе, Науяместисе, Киртимай, в среду-четверг — в Панеряй, Науининкай, Расу, Вилкпеде и Вяркяй.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

В реку Нерис в районе Электренай будут выпущены очень редкие рыбы – остроносые осетры. Молодняк растили год в Русне, и выпустят на свободу с маркерами, которые позволят узнать больше об этих рыбах. Сейчас осетрята весят всего около 30 г., но спустя 15 или 20 лет некоторые из них могут весить до 100 кг. Специалисты надеются, что взрослые рыбы будут возвращаться в Литву на нерест.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

© Žuvininkystės tarnybos nuotr.

Самый сильный в мире человек — Жидрунас Савицкас — женился во второй раз. Его избранница — 30-летняя Бригита Лаците. Пара сочеталась законным браком в Молетай 12 октября. Жена 47-летнего спортсмена также не равнодушна к активному образу жизни. Она занимается культуризмом, фитнесом, тяжелой атлетикой.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

Жидрунас Савицкас

Сегодня столичный футбольный клуб «Жальгирис» встречается с Ереванским «Pyunikом» в рамках лиги Конференций. Несмотря на последнее место в турнирной таблице, вильнюсцы намерены бороться до конца. Хотя соперники предупреждают, что раскусили все сюрпризы главного стратега «Жалгириса» Владимира Чебурина. Начало матча в 22:00.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

В столице начинается традиционный фестиваль современного джаза и авангардной музыки «Vilnius Jazz». Концерты проходят на сцене Вильнюсского старого театра.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

Клайпеда объявила о поиске рождественской елки. Ёлка будет живой, а огни на ней намечено зажечь 10 декабря.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

На выходных в Каунасе пройдет торжественное открытие реконструированного стадиона им. С. Дарюса и С. Гиренаса. В пику столице, рекламу мероприятия разместили на большом экране в Вильнюсе возле Акрополиса. На указателе надпись: «Стадион 103 км».

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

«В это воскресенье в Каунасе состоится большой праздник с большим количеством гостей со всей Литвы. Фото со ссылкой на стадион — это просто дополнительное приглашение на открытие. Ни в коем случае нельзя считать это шпилькой Вильнюсу, поскольку идентичная реклама в то же время транслировалась и в Клайпеде», — прокомментировал Томас Ярусевичюс, советник мэра Каунаса по связям с общественностью.

В отличие от клайпедчан, власти Вильнюса отреагировали на рекламу очень уж резко и обсуждением стадиона не ограничились.

«Запустив рекламу своего стадиона, Каунас, вероятно, чувствует, что нанес удар в больное место столице. На самом деле, мэр Каунаса бьет в больное место Украине, платя налоги в российский бюджет с доходов своего завода в Калининграде и продавая продукцию VIČI в оккупированном Крыму», — написал вице-мэр Вильнюса консерватор Валдас Бенкунскас на своей странице в Facebook.

14-15 октября в Швекшну вернется ставший уже традиционным праздник тыквы. Гостей праздника приглашают на мастер-классы, экскурсии, образовательные программы, а вечером посетители увидят лазерное шоу в парке поместья Швекшна.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

Президент Гитанас Науседа заявил, что Литва должна продлить запрет на въезд в страну российских туристов после середины декабря, когда истечет срок действия чрезвычайного положения. Срок действия этого правового режима истекает 16 декабря и включает в себя указанные ограничения на въезд граждан России.

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

После усиления российских атак на украинские города Литва готовится к возможному росту потока украинских беженцев, говорит заместитель министра социальной защиты и труда Мартинас Шюркус. Как сообщила Беатриче Бернотене, директор центра приема беженцев в Рукле, в разных районах страны выбраны 10 пустующих школ, которые оборудуются под жилье.

#StandWithUkraine

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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