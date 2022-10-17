Запрет на ловлю кумжи и лосося, выдача больничных «Содрой», отопительный сезон и другие новости

В случае распространения коронавируса или гриппа в образовательном учреждении больничные родителям заболевших детей с ноября будет выдавать «Содра», а не врачи.

«Само учреждение может объявить режим, ограничивающий распространение инфекции, если появились очаги гриппа или COVID-19. До сих пор в таких случаях больничные родителям, сидящим дома с детьми, давали врачи. Сейчас порядок изменился, больничные будет выдавать «Содра», – сказано в пресс-релизе.

В таких случаях больничный будут давать не больше чем на две недели. Для этого надо будет подать заявку в «Содру» – по интернету или в отделении, о больничном надо информировать работодателя.

Рекордное количество людей воспользовалось возможностью бесплатно посещать музеи за последние три месяца. Напомним, посещать музеи бесплатно можно каждое последнее воскресенье месяца. В июле, августе и сентябре музеи посетили 115 278 человек.

Исследование показало, сколько наличных жители Балтийских стран носят в кошельках. Результаты опроса, проведенного по заказу Luminor, показывают, что большинство жителей стран Балтии старается всегда иметь при себе как платежную карту, так и немного наличных денег, чтобы в любом случае расплатиться за товары и услуги. В Литве и Эстонии около четверти людей (24 и 26 процентов) всегда носят с собой около 50 евро, в Латвии таких треть (32 процента), говорится в отчете. У каждого четвертого жителя Латвии (27%) и Эстонии (23%) чуть меньше — около 20 евро в кошельке, а в Литве — у каждого пятого (20%). Около трети жителей стран Балтии носят в кошельке и банковскую карту, и наличные. Об этом говорят 40% латышей, 34% эстонцев и 31% литовцев.

Во время первого карантина в Европе, объявленного из-за пандемии коронавируса, было зачато меньше детей, чем за тот же период предыдущего года. Число рождений через девять месяцев после апогея первого карантина в 24-х странах Европы уменьшилось в среднем на 14 проц., пишет в специализированном журнале Human Reproduction специалист в области акушерства Лео Помарас из университета Лозанны и его коллеги. Повлияли на результаты прежде всего 13 стран, в которых число рождений уменьшилось на 12-28 проц. Особенно сильно число рождений в январе 2021 года уменьшилось в Литве (28,1 проц.), Украине (24,4 проц.) и Испании (23,5 проц.), а также в Италии, Португалии и во Франции.

Организация Maisto bankas сообщила, что за минувшие выходные собрала более 290 000 продуктов питания. По словам руководителя организации Симонаса Гурявичуса, наибольшее количество продуктов собрано в больших городах Литвы, а также в Алитусе, Мариямполе и Йонаве. В дальнейшем собранные продукты будут переданы малоимущим семьям, безработным, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам.

С сегодняшнего дня в Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон. Клайпеда с началом отопительного сезона пока не спешит.

С понедельника в Литве вступает в силу запрет на ловлю кумжи и лосося. Ловить указанную рыбу нельзя будет до 31 декабря. Вся пойманная рыба должна быть отпущена.

С сегодняшнего дня меняется график работы подразделений налоговой инспекции. Во всех крупных городах резервировать время для живого визита клиенты смогут с понедельника по четверг. А по пятницам можно будет получить только удалённые услуги. По словам представителей налоговой инспекции, изменения введены с учётом распределения потоков клиентов.

В библиотеках по всей Литве появятся книги на украинском языке. В рамках проекта «Книги без границ» в Литве закупили 1000 книг для детей разного возраста. Инициатива осуществляется при финансовой поддержке Вильнюсского клуба и посольства Украины в Литве, а также при координации Украинского института книги.

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