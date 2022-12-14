Судьба «Щелкунчика», литовский паспорт в ТОП-6, «Город и мэр» в продаже и другие новости

Паспорта Литвы, Латвии и Эстонии попали в ТОП-6 самых сильных паспортов мира. Канадская консалтинговая компания Arton Capital составила рейтинг самых сильных паспортов. Он рассчитывается в зависимости от количества стран, которые обладатель паспорта может посетить без визы. Литва заняла пятое место в рейтинге. Обладатели литовского паспорта могут посетить 121 страну без визы. При посещении 49 стран граждане Литвы могут получить визу на месте после приезда. С литовским паспортом нужна виза в 28 государств мира. Эстония и Латвия находятся на шестом месте рейтинга. Граждане этих стран могут посетить без виз 120 государств, еще в 49 странах они могут получить визу на месте. Гражданам Эстонии и Латвии нужна виза при посещении 29 стран мира. Первое место рейтинга заняли Объединенные Арабские Эмираты. Граждане ОАЭ могут посетить 121 страну мира без визы, в 59 государствах они могут получить визу на месте, а визовый режим действует только с 18 государствами мира. Самым слабым паспортом мира стал паспорт Афганистана. Безвизовый въезд работает только с пятью странами, в 33 государствах визу можно получить на месте, а визовый режим действует со 160 странами.

Вильнюс и Рига вошли в ТОП-20 лучших городов Европы для удаленной работы. Компания Reassured составила рейтинг самых комфортных городов для удаленной работы на основании количества бесплатных точек Wi-Fi, коворкингов, суточной стоимости аренды жилья и средней стоимости кофе. В рейтинге Рига заняла девятое место. В столице Латвии 2188 точек с бесплатным Wi-Fi, 21 коворкинг, а средняя стоимость чашки кофе составляет 2,77 евро. Суточная стоимость аренды жилья, по данным составителей рейтинга, в Риге составила 66,3 евро. Вильнюс оказался на двенадцатом месте рейтинга. Здесь 1532 точки бесплатного Wi-Fi, 19 коворкингов, кофе в среднем стоит 2,81 евро, а суточная аренда жилья составляет 67,32 евро. На первом месте рейтинга оказался Стамбул (Турция). Далее следуют София (Болгария) и Лондон (Великобритания).

Служба главного архивариуса Литвы вернула Акт 16 февраля в Политический архив МИД Германии. В 2018 году, согласно договору между Германским архивом и Службой главного архивариуса Литвы, а также Государственным историческим архивом Литвы, документ был передан Литве для экспонирования максимум на пять лет. Он был выставлен в Доме сигнатаров и Историческом президентском дворце в Каунасе.

Ассоциация аптек Литвы и восемь компаний по торговле лекарствами, которые договорились о компенсационных надбавках на лекарства, наказаны штрафами на сумму почти в 73 млн евро, сообщил во вторник Совет по конкуренции. Ассоциация аптек Литвы заявила, что решение Совета по конкуренции наказать аптеки почти 73 млн евро за соглашение о наценках евро является необоснованным и будет обжаловано в суде.

Министр культуры Симонас Кайрис не собирается подвергать цензуре Литовский национальный театр оперы и балета, несмотря на то, что в репертуаре этого года по-прежнему присутствует балет Петра Чайковского «Щелкунчик». Совсем недавно министр культуры Украины Александр Ткаченко опубликовал в британской газете The Guardian призыв к ведущим западным государствам «бойкотировать Чайковского, пока эта война не закончится». Балет композитора «Щелкунчик» в настоящее время находится в репертуаре ЛНОБТ. Симонас Кайрис в эфире ЛРТ сообщил, что привычки театров должны постепенно меняться, и такие вещи «не происходят сразу же», но на данный момент нет планов запретить произведения Чайковского из репертуара ЛНОБТ.

В среду на пресс-конференции Минздрава была представлена информация о росте числа больных гриппом, ОРВИ и COVID-19. По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, в этом году все вирусные заболевания начали распространяться раньше обычного, первые случаи гриппа были зафиксированы в конце октября.

«Больных больше, но случаи стабильные, как и в предыдущие годы. В этом году зафиксирована первая смерть от гриппа», – сказала Билотене-Мотеюнене.

Служба спецрасследований объявила, что начала расследование возможной коррупции на государственном предприятии Regitra. По данным ССР, в торговле влиянием подозреваются 12 человек: два экзаменатора Вильнюсского отделения Regitra, три посредника и семь заинтересованных лиц. Согласно данным расследования, экзаменаторы по вождению Regitra регулярно брали взятки от заинтересованных лиц и посредников, чтобы не фиксировались критические ошибки, и не было препятствий для сдачи экзаменов по вождению. В ходе расследования было установлено, что такие преступные действия потенциально коррупционного характера совершались регулярно, за сдачу экзамена платили около 200-400 евро.

Проекту Национального концертного зала выдано разрешение на строительство, сообщило Вильнюсское самоуправление. На строительство комплекса планируется объявить международный конкурс, сами работы должны начаться в 2024 году. Многофункциональный арт-центр будет построен по проекту испанской архитектурной студии «Arquivio architects», победившему в международном архитектурном конкурсе. Дворец предназначен для проведения концертов классической музыки, а литовские оркестры будут иметь подходящие акустические залы как для репетиций, так и для концертов.

Вильнюс нашел новое место для памятника Антанасу Сметоне, пообещав установить его в течение 2 лет. Место находится на площади перед Старым театром Вильнюса (Русский Драматический Театр Литвы).

«Это решение позволит уделить должное внимание жизни и деятельности президента в Вильнюсе», — говорится в пояснительной записке к проекту. Это уже вторая попытка установить памятник первому президенту Литвы.

Книга мэра столицы Ремигиюса Шимашюса «Город и мэр» появится в продаже в книжных магазинах на этой неделе.

В следующем году жителям Клайпеды придется платить за утилизацию отходов на 0,9-1,7 евро в месяц больше. По предварительным оценкам, плата за услуги по утилизации бытовых отходов для жителей Клайпеды может увеличиться на 22-25%.

В проекте бюджета города Вильнюса на следующий год, который будет рассмотрен в среду, планируется дефицит в размере более 101 миллиона евро. Город планирует собрать в казну 1,014 млрд евро, а потратить 1,116 млрд евро.

С начала войны в Украине на рынке труда в Литве было трудоустроено более 21 000 украинцев — они составляют половину всех беженцев трудоспособного возраста. В месяц они платят около 5 000 000 евро в виде налогов, сообщает Министерство социальной защиты и труда. Как говорится в сообщении, большинство украинцев работают в сфере производства, строительства, транспорта и хранения, размещения и общественного питания, оптовой и розничной торговли. Зарплаты украинцев варьируются от минимальных до почти 2 тысяч. евро в месяц в зависимости от характера работы. Один украинец зарабатывал в ноябре в среднем 1048 евро до уплаты налогов. На сегодняшний день в Литву приехало около 71,5 тыс. граждан Украины: дети, пожилые люди, люди трудоспособного возраста.

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