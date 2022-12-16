Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

В Литве работает специальный телефон для одиноких пожилых людей. Литовский благотворительный проект «Серебряная линия» дает пожилым людям возможность найти собеседников. Одинокие старики звонят по бесплатному номеру, им отвечает кто-то из волонтеров. Позвонить на «Серебряную линию» можно по номеру 8 800 800 20.

В четверг парламентарии отклонили предложение разрешить писать имена и фамилии граждан Литвы латинскими буквами с диакритическими знаками.

«Сейчас граждане нелитовской национальности, которые хотят записать в документах оригинальную форму имени и фамилии с использованием латинских символов, не могут этого сделать. Это могут сделать только те счастливчики, у которых в фамилии нет диакритического знака», — пояснила представившая проект глава Фракции регионов, представитель ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене. «Например, наш председатель Вальдемар Томашевский изменил написание имени и фамилии в документах, потому что у него нет таких знаков, а мой коллега Чеслав Ольшевский не может это сделать, потому что он не может написать твердую букву l», — сказала она.

Она назвала действующий Закон о написании личных имен в документах половинчатым.

С 2023 года работодатели должны будут предоставлять работникам пять дней на оплачиваемую или неоплачиваемую учебу и самообразование. Такое решение принял литовский Сейм. Это должно быть предусмотрено в коллективных договорах или по соглашению между сторонами. При отсутствии такого соглашения работодатель все равно обязан разрешить работнику посещать дни неформального обучения без оплаты.

Специалисты нашли самое длинное озеро Литвы. В школьных учебниках часто упоминается озеро Asvejos (Дубингяй) как самое длинное озеро. Однако это не одно озеро, а два озера, соединенные ручьем длиной около 200 метров, который не является озером. Исследования показали, что Aiseta (Молетский и Утенский районы) имеет рекордную длину (15,9 км) среди всех озер нашей страны.

С 2023 года по мере повышения акцизов будут дорожать сигареты, сигары, сигариллы, курительный табак и изделия из нагреваемого табака, сообщает литовский телеканал LNK. Вице-министр финансов Рута Билкштите отметила, что акциз на сигареты вырастет на 6-7%.

«Вырастет ли цена на 6-7% или более – все будет зависеть от продавцов. Может, они спишут это подорожание на акцизы. Но ни в коем случае нельзя говорить, что подорожание происходит только из-за налогов», – сказала она.

С января обновляется дисконтная программа Mylimiausia, поэтому почти 1,4 млн. пользователей могут либо скачать электронную версию карты, либо заменить старую карту на карту нового образца. Старые карты не будут действовать с 10 января 2023 года. И старые и новые карты SEB Mylimiausia Mastercard будут действовать до указанных на них дат.

Сегодня Вильнюс объявлен кандидатом UNICEF на звание «Город, доброжелательный к детям». После подписания мэром Ремигиюсом Шимашюсом Меморандума о взаимопонимании по участию муниципалитета в Инициативе UNICEF «Города, доброжелательные к детям», был разработан план действий на ближайшие 3 года. После выполнения всех требований город будет объявлен городом, доброжелательным к детям, и награжден значком UNICEF Child Friendly City.

В районе Паупис была открыта новая скульптура добермана, отлитая из бронзы художником по металлу и скульптором Эймантасом Людавичюсом. Скульптура является точной копией созданной почти 15 лет назад скульптуры добермана, которая до сих пор стоит на столичном проспекте Гедиминаса.

До раннего утра вторника, 20 декабря, в «Регитре» действует акция на приобретение номерных знаков. Обычно при регистрации транспортного средства номерные знаки присваиваются по порядку, либо заказчику предоставляется возможность выбора из уже изготовленных и имеющихся на складе комбинаций — такая услуга стоит 35 евро. Но в эти дни есть возможность приобрести такие комбинации по более низкой цене — 29,99 евро. Это можно сделать на портале www.eregitra.lt или в любом из отделений «Регитры» (но тогда выбирать можно будет только из тех номеров, которые есть именно в этом отделении).

В пятницу в Каунасских клиниках состоится презентация Центра телемедицины, который был открыт на этой неделе. По словам представителей Каунасских клиник, центр «значительно улучшит качество и доступность услуг неотложной медицинской помощи для региональных пациентов».

«Телемедицина позволит пациентам, врачам и медсестрам из районных/областных больниц консультироваться со специалистами из медицинских учреждений третичного уровня. Услуга экстренной телемедицины будет предоставляться пациенту и врачу в отделении неотложной помощи, когда для уточнения диагноза, дальнейшего обследования и лечения человека необходимо профессиональное мнение другого врача», — сказала BNS пресс-секретарь клиники Иева Тамулите.

По ее словам, состояние пациента будут оценивать два врача — врач, работающий непосредственно в отделении скорой помощи районной или областной больницы, и врач, работающий удаленно в телемедицинском центре скорой помощи клиник Каунаса, клиник Сантароса или Вильнюсской университетской больницы.

Йонавское предприятие по производству азотных удобрений Achema с 19 декабря временно останавливает производство аммиака.

«Поскольку цена на газ снова поднимается до высот этой осени, с 19 декабря мы вынуждены временно приостановить производство аммиака, оставив работать только производство аммиачной селитры и смол, а также обслуживающие их цеха», — сказала глава по коммуникациям Achema Йолита Мацелите.

Надежда на то, что прогимназия, строительство которой ведется в Клайпеде уже несколько лет, откроет свои двери на улице Senvagės 1 сентября следующего года, не умирает. Обещано, что информация для родителей учеников будет объявлена, возможно, к марту следующего года. Гинтарас Ненишкис, директор администрации самоуправления Клайпеды, сказал, что до сих пор работы шли гладко, и ожидается, что так будет и впредь.

Со следующего года всем украинским военным беженцам в Литве будут выдаваться только электронные временные виды на жительство, сообщил в пятницу Департамент миграции. Такие разрешения будут выдаваться как вновь прибывшим военным беженцам, так и уже находящимся в стране.

«Оцифровка этого процесса поможет сэкономить много времени украинским беженцам, а также помогающим им волонтерам, работникам муниципальных администраций», — сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Это можно сделать, не приходя в Департамент миграции. Достаточно создать учетную запись с выбранным адресом электронной почты на сайте www.migracija.lt, заполнить заявление и предоставить необходимую информацию о себе.

Литовский Красный Крест совместно с самоуправлениями запускает акцию по поставке в Украину электрогенераторов и спальных мешков. Всех жителей Литвы призывают внести свой вклад в ее финансовую поддержку. Красный Крест указывает города и адреса, где будет организована акция по сбору спальных мешков: Вильнюс – пр. Конституцийос 7А, ТЦ «Europa», 3-й этаж; Каунас – ул. Статибининку, 12; Клайпеда – ул. Тургаус, 23; Шяуляй – ул. Васаре, 16-осес 46; Паневежис – ул. Парко, 12; Алитус ул. Юозапавичяус, 33; Расейняй – ул. Жемайтес, 6А; Вилкавишкис – ул. Лауко, 19А, 2-й этаж; Укмерге – ул. Мишку, 29; Висагинас – ул. Вильтес, 1; Электренай – ул. Драугистес, 20.

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