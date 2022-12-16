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Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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В Литве работает специальный телефон для одиноких пожилых людей. Литовский благотворительный проект «Серебряная линия» дает пожилым людям возможность найти собеседников. Одинокие старики звонят по бесплатному номеру, им отвечает кто-то из волонтеров. Позвонить на «Серебряную линию» можно по номеру 8 800 800 20.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

В четверг парламентарии отклонили предложение разрешить писать имена и фамилии граждан Литвы латинскими буквами с диакритическими знаками.

«Сейчас граждане нелитовской национальности, которые хотят записать в документах оригинальную форму имени и фамилии с использованием латинских символов, не могут этого сделать. Это могут сделать только те счастливчики, у которых в фамилии нет диакритического знака», — пояснила представившая проект глава Фракции регионов, представитель ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене.

«Например, наш председатель Вальдемар Томашевский изменил написание имени и фамилии в документах, потому что у него нет таких знаков, а мой коллега Чеслав Ольшевский не может это сделать, потому что он не может написать твердую букву l», — сказала она.

Она назвала действующий Закон о написании личных имен в документах половинчатым.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

С 2023 года работодатели должны будут предоставлять работникам пять дней на оплачиваемую или неоплачиваемую учебу и самообразование. Такое решение принял литовский Сейм. Это должно быть предусмотрено в коллективных договорах или по соглашению между сторонами. При отсутствии такого соглашения работодатель все равно обязан разрешить работнику посещать дни неформального обучения без оплаты.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

Специалисты нашли самое длинное озеро Литвы. В школьных учебниках часто упоминается озеро Asvejos (Дубингяй) как самое длинное озеро. Однако это не одно озеро, а два озера, соединенные ручьем длиной около 200 метров, который не является озером. Исследования показали, что Aiseta (Молетский и Утенский районы) имеет рекордную длину (15,9 км) среди всех озер нашей страны.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

С 2023 года по мере повышения акцизов будут дорожать сигареты, сигары, сигариллы, курительный табак и изделия из нагреваемого табака, сообщает литовский телеканал LNK. Вице-министр финансов Рута Билкштите отметила, что акциз на сигареты вырастет на 6-7%.

«Вырастет ли цена на 6-7% или более – все будет зависеть от продавцов. Может, они спишут это подорожание на акцизы. Но ни в коем случае нельзя говорить, что подорожание происходит только из-за налогов», – сказала она.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

С января обновляется дисконтная программа Mylimiausia, поэтому почти 1,4 млн. пользователей могут либо скачать электронную версию карты, либо заменить старую карту на карту нового образца. Старые карты не будут действовать с 10 января 2023 года. И старые и новые карты SEB Mylimiausia Mastercard будут действовать до указанных на них дат.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

„Mylimiausia“ programėlė / Pranešimo autorių nuotr.

Сегодня Вильнюс объявлен кандидатом UNICEF на звание «Город, доброжелательный к детям». После подписания мэром Ремигиюсом Шимашюсом Меморандума о взаимопонимании по участию муниципалитета в Инициативе UNICEF «Города, доброжелательные к детям», был разработан план действий на ближайшие 3 года. После выполнения всех требований город будет объявлен городом, доброжелательным к детям, и награжден значком UNICEF Child Friendly City.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

В районе Паупис была открыта новая скульптура добермана, отлитая из бронзы художником по металлу и скульптором Эймантасом Людавичюсом. Скульптура является точной копией созданной почти 15 лет назад скульптуры добермана, которая до сих пор стоит на столичном проспекте Гедиминаса.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

До раннего утра вторника, 20 декабря, в «Регитре» действует акция на приобретение номерных знаков. Обычно при регистрации транспортного средства номерные знаки присваиваются по порядку, либо заказчику предоставляется возможность выбора из уже изготовленных и имеющихся на складе комбинаций — такая услуга стоит 35 евро. Но в эти дни есть возможность приобрести такие комбинации по более низкой цене — 29,99 евро. Это можно сделать на портале www.eregitra.lt или в любом из отделений «Регитры» (но тогда выбирать можно будет только из тех номеров, которые есть именно в этом отделении).

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

В пятницу в Каунасских клиниках состоится презентация Центра телемедицины, который был открыт на этой неделе. По словам представителей Каунасских клиник, центр «значительно улучшит качество и доступность услуг неотложной медицинской помощи для региональных пациентов».

«Телемедицина позволит пациентам, врачам и медсестрам из районных/областных больниц консультироваться со специалистами из медицинских учреждений третичного уровня. Услуга экстренной телемедицины будет предоставляться пациенту и врачу в отделении неотложной помощи, когда для уточнения диагноза, дальнейшего обследования и лечения человека необходимо профессиональное мнение другого врача», — сказала BNS пресс-секретарь клиники Иева Тамулите.

По ее словам, состояние пациента будут оценивать два врача — врач, работающий непосредственно в отделении скорой помощи районной или областной больницы, и врач, работающий удаленно в телемедицинском центре скорой помощи клиник Каунаса, клиник Сантароса или Вильнюсской университетской больницы.

Йонавское предприятие по производству азотных удобрений Achema с 19 декабря временно останавливает производство аммиака.

«Поскольку цена на газ снова поднимается до высот этой осени, с 19 декабря мы вынуждены временно приостановить производство аммиака, оставив работать только производство аммиачной селитры и смол, а также обслуживающие их цеха», — сказала глава по коммуникациям Achema Йолита Мацелите.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

Надежда на то, что прогимназия, строительство которой ведется в Клайпеде уже несколько лет, откроет свои двери на улице Senvagės 1 сентября следующего года, не умирает. Обещано, что информация для родителей учеников будет объявлена, возможно, к марту следующего года. Гинтарас Ненишкис, директор администрации самоуправления Клайпеды, сказал, что до сих пор работы шли гладко, и ожидается, что так будет и впредь.

Со следующего года всем украинским военным беженцам в Литве будут выдаваться только электронные временные виды на жительство, сообщил в пятницу Департамент миграции. Такие разрешения будут выдаваться как вновь прибывшим военным беженцам, так и уже находящимся в стране.

«Оцифровка этого процесса поможет сэкономить много времени украинским беженцам, а также помогающим им волонтерам, работникам муниципальных администраций», — сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Это можно сделать, не приходя в Департамент миграции. Достаточно создать учетную запись с выбранным адресом электронной почты на сайте www.migracija.lt, заполнить заявление и предоставить необходимую информацию о себе.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

Литовский Красный Крест совместно с самоуправлениями запускает акцию по поставке в Украину электрогенераторов и спальных мешков. Всех жителей Литвы призывают внести свой вклад в ее финансовую поддержку. Красный Крест указывает города и адреса, где будет организована акция по сбору спальных мешков: Вильнюс – пр. Конституцийос 7А, ТЦ «Europa», 3-й этаж; Каунас – ул. Статибининку, 12; Клайпеда – ул. Тургаус, 23; Шяуляй – ул. Васаре, 16-осес 46; Паневежис – ул. Парко, 12; Алитус ул. Юозапавичяус, 33; Расейняй – ул. Жемайтес, 6А; Вилкавишкис – ул. Лауко, 19А, 2-й этаж; Укмерге – ул. Мишку, 29; Висагинас – ул. Вильтес, 1; Электренай – ул. Драугистес, 20.

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

#StandWithUkraine

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

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