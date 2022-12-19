Статистика подарков, рекорд Мейлутите, Ханука и другие новости

Согласно опросу, проведенному Институтом финансов Swedbank , средняя сумма, которую жители Литвы планируют потратить на рождественские подарки в этом году, составляет 106 евро. В прошлом году, по данным банка, эта сумма составляла 180 евро. Родители планируют потратить на рождественские подарки для своих детей больше, чем год назад: в среднем 36 евро на подарки для детей до 3 лет и 55 евро на подарки для детей старше 13 лет. Это на 9% и 10% больше, чем в 2021 году.

Согласно опросу, 41% населения страны сэкономили или предусмотрели рождественские подарки заранее, как и в прошлом году. В то же время четверть респондентов (26%) заявили, что они заранее откладывают деньги на праздничный стол. 7 из 10 жителей Литвы не собираются экономить на праздничном столе. Согласно опросу, билеты на мероприятия являются одними из самых желанных подарков в этом году — 21% респондентов заявили, что хотят их получить. Деньги или подарочный сертификат выбрали 26% респондентов, люди были бы особенно рады туристическому ваучеру (18%) или ваучеру в спа-салон (18%), а также косметике или парфюмерии (16%).

Большинство плотин в Литве находятся в аварийном или только в удовлетворительном состоянии. Эксперты по охране окружающей среды говорят, что эти сооружения уже устарели и должны быть постепенно демонтированы. Одной из таких плотин является плотина Бельмонтас. Министерство окружающей среды предлагает её снести. Вильнюсское самоуправление говорит, что не понимает, почему сооружение оказалось в списке, учитывая, что ремонтные работы были проведены пять лет назад и водоснабжение восстановлено.

«После восстановления плотины Жувитакис снова начал функционировать, и, насколько я знаю, сегодня там нет никаких серьезных проблем. Рыба преодолевает плотину», — говорит Арунас Висоцкас, руководитель отдела инфраструктуры Вильнюсского самоуправления.

Рута Мейлутите поставила новый мировой рекорд! В субботу в бассейне Мельбурна она квалифицировалась в финал заплыва на 50 м брассом, показав рекордный результат. В полуфинале 25-летняя спортсменка из Каунаса проплыла за 28,37 секунды — новый мировой рекорд!

Минимальная месячная заработная плата увеличивается в следующем году с €730 до €840 на бумаге. Это определит размер некоторых взносов Sodra. Жители и индивидуальные предприниматели, которые сами оплачивают обязательное медицинское страхование (PSD) и платят взносы в PSD с ежемесячной минимальной заработной платы, должны будут ежемесячно платить в Sodra 58,63 евро (в 2022 году, эта сумма была 50,95)

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что критически относится к решению оперного солиста Вайдаса Вишняускаса выступить в минувшие выходные в столице Беларуси.

«Я, мягко говоря, шокирован. Такой выбор действительно не соизмерим со здравомыслием для меня. Вопрос, в принципе, в том, что происходит в голове у человека, чтобы он мог сделать такой выбор», — сказал BNS в понедельник министр.

Так он прокомментировал состоявшееся в воскресенье в Минске выступление Вишняускаса, в котором он исполнил арию Отелло из оперы Джузеппе Верди «Отелло». Солист оперы, более известный за рубежом как Кристиан Бенедикт, в Беларуси принял участие в концерте «Гала-опера», который прошел в Минском Большом театре. По словам министра культуры, несмотря на то, что законодательные акты не запрещают выезд в Беларусь, это морально неприемлемое решение, поскольку режим Александра Лукашенко поддерживает и способствует войне России в Украине.

«Это похоже на некоторые бизнесы, которые все еще покидают Россию. Это вопрос нашей совести и морали. Такая поездка негативно послужит карьере солиста с точки зрения литовской публики», — сказал министр.

В понедельник Президент Гитанас Науседа поздравил евреев Литвы и всего мира по случаю начала праздника Ханука.

«Зажигание ханукальных свечей символизирует победу света над тьмой и добра над злом. Это послание особенно важно для всего мира сегодня, когда силы тьмы угрожают миру во всем мире через убийства и разрушения. Пусть Праздник света укрепит веру и надежду всех нас и нашу решимость бороться на стороне света и добра. Счастливой Хануки!» — сказал Глава государства в своем приветствии.

Зажжение первой свечи в начале Хануки знаменует собой начало восьмидневного Праздника света, одного из важнейших еврейских религиозных праздников.

Во вторник, 20 декабря, с 15 до 18 часов в Литве состоится традиционная рождественская акция «Принеси Рождество в свой дом». Во время нее сотрудники Гослесничества будут бесплатно раздавать по всей стране еловые ветки для украшения дома. Акция будет проходить на главных площадях городов и крупных торговых центров по всей Литве. В стране насчитывается 58 таких точек раздачи еловых веток.

Список: https://vmu.lt/wp-content/uploads/2022/12/Parsinesk-Kaledas-i-savo-namus_dalinimo-vietos-pagal-miestus-5-scaled.jpg

В музее народного быта Литвы в Румшишкес начался фестиваль фонарей и световых инсталляций «1000 šviesų». Посетителей ждут новые световые скульптуры, созданные специально для Литвы, измененный маршрут и сюрпризы, которые сделают фестиваль еще более незабываемым. «Композиции, состоящие из более чем 300 отдельных световых скульптур, были созданы специально для этого фестиваля. В сотрудничестве с лучшими создателями световых и лазерных шоу мы обновили чарующий световой лес, который очаровывал посетителей в прошлом году, и создали новые пространства, которые будут украшены игрой лазеров. Поэтому в этом году Фестиваль фонарей и света будет встречать посетителей в совершенно обновленном виде», — говорят организаторы мероприятия. «1000 šviesų» проходит на территории Музея народного быта Литвы в Каунасе с 15 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года. Детям до 6 лет вход бесплатный.

Дополнительная информация и цена билетов: www.1000sviesu.lt

Каунас украсил еще один акцент — скульптура «Первая каунасская фотография», сообщает Каунасское городское самоуправление. Скульптурный дизайнерский объект был установлен на смотровой площадке Алексотас. Это место было выбрано не случайно.

«В 1861 году венгерский фотограф Анталь Рохрбах путешествовал по Литве и сделал первые фотографии города. Один из самых известных снимков этой поездки — панорама Каунаса с холма Алексотас. На ней изображены Каунасский собор, костёл Витаутаса, набережная Нямунаса с лодками, и она была сделана очень близко к нынешнему наблюдательному пункту Алексотаса», — сказал автор скульптуры Лукас Шюпшинскас.

В Висагинском Центре культуры действует очередная выставка из коллекции историка моды Александра Васильева. На сей раз она посвящена периоду Belle Époque, или Прекрасной эпохи, в Литве известной как эпоха сецессии, а в России – как эпоха модерна. В экспозиции представлены более 50 платьев и мужских фраков, сотни аксессуаров того времени – веера, бальная обувь, сумочки и другие вещи, большинство из которых представлено впервые.

Три крупных города Литвы и компания «Литовские железные дороги» в следующем году также готовы оказывать военным беженцам из Украины бесплатные транспортные услуги. Как сообщили агентству BNS в компании LTG Link, оказывающей железнодорожные пассажирские услуги, в настоящее время этой инициативой могут воспользоваться все люди, спасающиеся от войны в Украине.

В Вильнюсе украинцам предоставлена возможность до конца года бесплатно пользоваться общественным транспортом, а на состоявшемся на этой неделе заседании совета Вильнюсского самоуправления эту возможность продлили до 2024 года.

В городской совет Каунасского самоуправления также внесено предложение разрешить военным беженцам с Украины пользоваться транспортом с 99-процентной скидкой. В проекте предусмотрено, что годовой билет с такой скидкой будет выдаваться при предъявлении регистрационной карточки, выданной Департаментом миграции, или действующего вида на жительство, выданного в Литве по гуманитарным соображениям. Такой льготный билет будет стоить 2,75 евро, выдача карточки обойдется еще в 1,5 евро, но проект предусматривает, что все эти расходы компенсирует компания «Каунасские автобусы». Городские политики должны утвердить решение по поводу такого предложения 20 декабря.

Как сообщил BNS начальник транспортного отдела Клайпедского городского самоуправления Римантас Моцкус, в следующем году действующую ныне скидку для украинских беженцев планируется продлить посредством введения бесплатного билета. В настоящее время военные беженцы могут бесплатно ездить в Клайпеде, предъявляя контролерам вид на жительство в Литве и документ, удостоверяющий личность. Со следующего года им будут выдаваться бесплатные билеты. По прогнозам, таких может понадобиться около тысячи.

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