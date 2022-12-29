Магазины в новогоднюю ночь, саммит НАТО в Вильнюсе, электронные аттестаты и другие новости

В новогодние дни магазины в стране будут работать в праздничном режиме. В последний день года большинство из них закроются раньше, чем обычно, – в 7, 8 или 9 часов вечера. А 1 января работники большинства торговых сетей будут отдыхать.

LIDL

31 декабря — до 20 часов

1 января — не работают

2 января, и в последующие дни, магазины сети LIDL будут работать по обычному графику

MAXIMA

31 декабря — до 21 часа (некоторые до 19 или 20 часов)

1 января — не работают

NORFA

31 декабря — до 20 часов

1 января — не работает

RIMI

31 декабря — до 21 часа

1 января — будут «дежурить» 28 магазинов. В этот день можно будет с 13 до 18 часов заказать через Rimi.lt продукты на дом или забрать в дежурных магазинах.

1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины RIMI:

Алитус, ул. Науеи, 7E-1;

Каунас, пр. A.Юозапавичаус, 11,

Каунас, пр. Саванорю, 346,

Каунас, ул. Балтиес, 58;

Клайпеда, ул. Дангаус, 34,

Клайпеда, пр. Тайкос, 139,

Клайпеда, пр. Тайкос, 64,

Клайпеда, ул. Лепойос, 27,

Клайпеда, ул. Нидос, 1;

Паланга, ул. Малуно, 10;

Мажейкяй, ул. Жемайтиес, 38;

Паневежис, ул. Клайпедос, 82;

Шяуляй, ул. Гягужю, 30;

Тельшяй, ул. Плунгес, 4;

Тракай, ул. Витауто, 90;

Укмерге, ул. Витауто, 60;

Вильнюс, ул. Шяурес, 37,

Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,

Вильнюс, ул. Кедру, 4,

Вильнюс, ул. Атейтес, 91,

Вильнюс, ул. Видуно, 4,

Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,

Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,

Вильнюс, ул. Павильненю, 22,

Вильнюс, ул. Архитекту, 19,

Вильнюс, ул. Диджеи, 28,

Вильнюс, ул. Пилес, 10,

Вильнюс, пр. Гедиминаса, 10.

IKI

31 декабря — до 20 часов

1 января — с 10 до 18 часов.

В Старом городе Вильнюса круглосуточно будет работать автономный магазин IKI Express 24/7 (ул. Диджеи, 6). С 23 до 7 ч. в магазин можно попасть, пользуясь приложением сети. Можно пользоваться услугами электронного магазина iki.lt. В 5 крупных городах страны заказанные товары будут доставлять на дом. Жители Вильнюса, Каунаса, Шяуляя, Кедайняя, Паневежиса, Тельшяя, Мариямполе, Таураге и Шилале могут выбирать услугу Click&Collect — заказанные товары для них доставят в выбранный магазин Iki.

В Литве мошенники за полгода выманили у жителей более 6 000 000 евро. Около половины всех инцидентов и треть всех потерь связаны с фишингом. Сюда входят случаи попыток вымогательства денег или данных с помощью поддельных коротких сообщений (SMS) или электронной почты пользователей.

2/3 населения поддерживают возможность расторжения брака у нотариуса, если развод не оспаривается и у разводящихся сторон нет несовершеннолетних детей, согласно опросу, проведенному компанией Vilmorus для Нотариальной палаты Литвы. Согласно опросу, 70% респондентов одобряют возможность легализации развода у нотариуса, 13% считают эту идею удовлетворительной, 11% не одобряют, а 6% не смогли ответить.

Выпускники будут получать не бумажные, а электронные аттестаты. Ожидается, что с 2023 года аттестаты зрелости будут электронными. По данным Министерства образования, науки и спорта, такое решение было принято потому, что электронные документы будут более удобны как для школы, так и для учеников. По словам представителя Национального агентства образования Юргиты Кажукаускайте-Сарницкене, школы и ученики смогут распечатать аттестаты зрелости самостоятельно.

В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, жителям рекомендуют покинуть столицу. В эти дни движение в центре Вильнюса и на основных его улицах будет парализовано. Не всем гостям хватит места в столичных гостиницах – в гостиницах уже забронированы номера, поэтому ищут свободные гостиницы в других городах. В городе во время саммита будут остановлены все ремонтные работы. В аэропорту может не хватить места для самолетов. Для организации кортежей из сотен машин привлекут военных. Саммит состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года.

«Наверное, большинство постарается в эти дни не ездить в Вильнюс, в городе будет сложно перемещаться. Для Вильнюса это будет непростое время», – сказал заместитель канцлера правительства Литвы.

Для того чтобы можно было оставить машину дома и приехать в новогоднюю ночь в центр Вильнюса на транспорте, с 20 часов 31 декабря до 3 часов 1 января транспорт будет бесплатным. Ночью с 31 декабря на 1 января будут курсировать более вместительные ночные автобусы маршрутов 102N и 103N. Кроме того будут курсировать ночные автобусы маршрутов 3G и 6G и троллейбусы маршрутов 2, 7, 16 и 17. Ночной общественный транспорт будет курсировать каждые 30-35 минут с 23:00 до 3:00 час.

«Вильнюсский общественный транспорт» планирует приобрести 91 новый троллейбус в течение следующих двух лет. Как объявила компания в среду, публичный тендер был объявлен после пересмотра условий. Первые новые троллейбусы должны прибыть в столицу летом 2024 года, а остальные — в начале 2025 года.

В этом году празднование Нового года будет проходить по-другому. Каунас отказывается от фейерверков, поэтому город предлагает альтернативу — 3D-проекции на главной площади города, где стоит рождественская елка. 3D видеопроекционные инсталляции на Каунасской ратуше будут показывать с 22:00 до 00:30. Для удобства горожан общественный транспорт в новогоднюю ночь будет курсировать по дополнительным маршрутам. Объявлено, что 31 декабря до 1 января в час ночи дополнительные автобусы на маршрутах 37 и 40 и троллейбусы на маршрутах 1 и 11 будут перевозить пассажиров.

С полной программой на субботу можно ознакомиться здесь: http://www.kaunas.lt/renginiai/2023-uju-sutikimas-kaune/

Паулюс Кибиша, руководитель Каунасской городской поликлиники, опроверг слухи о том, что с декабря пациентам придется платить за любой анализ крови, назначенный врачом. По его словам, этой зимой есть только одно новшество — в связи с увеличением числа эмигрантов, возвращающихся из-за границы и желающих проверить свое здоровье, лаборатория поликлиники будет работать по субботам.

С началом сезона ловли корюшки сотрудники Департамента окрудающей среды напоминают о существующих требованиях. Необходимо иметь с собой билет рыболова-любителя, а также не более 4 приспособлений для ловли рыбы и не более 12 крючков.

«Если вы пришли на рыбалку с одной удочкой, на нее можно повесить 12 крючков. Если у вас две удочки — по 6 крючков, если три — по 4 крючка, если 4 — по 3 крючка на каждом удилище. Количество выловленной корюшки не ограничено. Однако если вы ловите рыбу не на льду, всю остальную пойманную рыбу, кроме корюшки и камбалы, необходимо немедленно отпустить обратно в тот же водоем», — напоминают экологи.

Кроме того, по окончании рыбалки в радиусе 5 м от ее места должны быть собраны все бытовые отходы.