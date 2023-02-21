Анкета для учителей русского языка, строительство новых дата-центров, Ужгавенес и другие новости

Минобразования предлагает переквалифицироваться учителям русского языка

В своем письме-обращении к образовательному сообществу министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене призывает самоуправления предпринять конкретные шаги по популяризации изучения языков Европейского союза, искать возможности для обеспечения права учащихся на выбор второго языка. Учителям русского языка рекомендуется переквалифицироваться или поменять специальность. Переквалификация будет финансироваться государством. В пресс-релизе Минобразования отмечается, что при планировании педагогических групп для переквалификации или смены специальности на 2023 и следующий год данные курсы в приоритетном порядке будут предложены учителям русского языка. Учителя русского языка, желающие переквалифицироваться, до 24 февраля должны заполнить онлайн-анкету, сообщает Министерство образования, науки и спорта.

Более 1 000 новых учеников приступают к занятиям в профессиональных училищах

Среди самых популярных специальностей в зимнем наборе в профессиональные училища оказались здравоохранение (244 человека), инженерия и инженерные профессии (227) и социальное обеспечение (146). Самыми популярными программами профессионального образования оказались программы для водителей грузовых транспортных средств (86), младшего медицинского персонала (76) и электриков (68).

Сегодня возле Вильнюсской телебашни дан старт строительству двух государственных дата-центров

Планируется, что новые государственные центры обработки данных, отвечающие высоким требованиям технологичности, эффективности и безопасности, начнут свою работу в столице уже в конце текущего года. Эти центры будут построены в 20 километрах друг от друга. Их общая вместимость составит 288 серверных шкафов. Ожидается, что в новых дата-центрах будут централизованно храниться данные нескольких сотен государственных учреждений и организаций.

В Вильнюсе накануне годовщины начала войны в Украине пройдет ряд культурных мероприятий, посвященных поддержке защищающейся страны

В Ukrainos centras (ул. Ševčenkos, 31) 21-22 февраля состоится международный фестиваль творческих проектов. Сегодня в 17:00 там открывается выставка «Хай буде весна». Запланированы также выступления литовских и польских коллективов. А завтра в 17:00 состоится концерт Songs of Burning Hearts украинского детского хора Kapusta Band. Также в среду в 18:00 в Доме учителя (ул. Vilniaus, 39) в Большом зале пройдет концерт хоровой музыки в поддержку Украины. Во время мероприятий будут собираться пожертвования.

По результатам опроса, на выборах мэра столицы сегодня лидировал бы Артурас Зуокас

Опрос, проведенный агентством медиапланирования Open Agency с 9 по 13 февраля, показал, что на выборах мэра столицы наибольшую поддержку у опрошенного населения получил Артурас Зуокас, за которого готовы проголосовать 23,6% респондентов. Второе место в опросе занял кандидат от консерваторов Валдас Бенкунскас, которого поддержали 17,9% респондентов. Третье место в рейтинговой таблице занимает кандидат от Партии свободы депутат Сейма Томас Витаутас Раскявичюс, за которого готовы проголосовать 10,3% респондентов.

Клиники Santaros в связи с распространением COVID-19 временно запрещают посещение пациентов в двух отделениях

Об этом пишет Delfi. Посещение пациентов до 5 марта временно приостанавливается в Отделении диагностики внутренних болезней и 2-м Кардиологическом отделении (ул. Santariškių, 2, корпус A).

В Вильнюсе разработали специальный стул для детей с аутизмом

Его представил факультет электроники и информатики Вильнюсской коллегии, пишет madeinvilnius.lt.

«Факультет гордится выпускниками программы «Инженерия электроники» Эриком Ашака и Славомиром Четырковским. Эти студенты под руководством доктора Эугениюса Мачераускаса на равных сотрудничали с учеными Вильнюсского и Клайпедского университетов над высокотехнологичным проектом «Система релаксации для детей с аутизмом» и выполнили большую часть научных исследований. Без помощи студентов было бы невозможно разработать уникальные алгоритмы искусственного интеллекта, способные распознавать изменения в настроении человека. Разработанная на факультете технология ощущает человека на эмоциональном уровне, что позволит в будущем разработать компьютерные системы, чувствительные к эмоциональному состоянию человека», — говорится в сообщении.

В Вильнюсе во вторник пройдут мероприятия по случаю католической Масленицы

Об этом пишет madeinvilnius.lt. Маскарадное празднование состоится в нескольких местах – Морену будут возить по городу. Программа:

16:30 | Площадь им. В.Кудирки. Состоится танцевальный поединок Канапиниса и Лашинининса (весны и зимы). Затем шествие пойдет по проспекту Гедиминаса.



17:00 | Сквер Одмину. Состоится песенный поединок Канапиниса и Лашинининса. Ряженые пойдут с Мореной по кафедральной площади и улице Пилес.



17:40 | Праздничное действие на Ратушной площади.



18:10 | Выступление литовского молодежного движения «Рамува» и музыкантов Даумантаса Чепулиса, Котрины Йонушайте и Мариуса Мокявичюса.

Сегодня, 21 февраля, в столице традиционные проводы зимы, Ужгавенес, проходят не только в центре города, но и в Григишкес, Юстинишкес, Пашилайчяй, Таранде и Жирмунай. Во время праздника обещают безграничное веселье. Будут печь блины и зажигать костры.

В субботу состоится открытие Арлавишской тропы

Хотя Арлавишская природная тропа, известная также как Долина Kadagių, уже открыта для посетителей, официальная церемония открытия состоится только в эти выходные. Для участников запланирована небольшая экскурсия, в ходе которой им покажут обновленную тропу и самые красивые места. Региональный парк Каунасского моря сообщает, что официальное открытие Арлавишской природной тропы состоится 25 февраля в 12 часов.

Мероприятие Ėjimas в этом году дважды пригласит принять участие в прогулках по Вильнюсу

Уже началась регистрация на пешие походы, которые пройдут 28 мая и 1 октября. Полюбоваться Вильнюсом приглашают как начинающих, так и опытных любителей пеших прогулок.

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