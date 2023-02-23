Подготовка к декларации доходов, замена телефонных кодов, бесплатные автобусы на ярмарку и другие новости

Государственная налоговая инспекция Литвы готовится к началу периода декларации доходов, которое стартует в марте

В феврале происходит перемещение данных в систему электронного декларирования, пишет Delfi со ссылкой на madeinvilnius.lt. Несмотря на то, что декларации можно заполнять уже с 1 января 2023 года, представители налоговой инспекции рекомендует не спешить и подождать, когда ГНИ перенесет в декларации данные третьих лиц: «Когда система будет полностью готова, мы, как обычно, информируем о начале декларации доходов».

Премьер-министр Ингрида Шимоните не исключает возможности продления чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью

«Думаю, что такая необходимость может быть, но в основном по техническим причинам, потому что некоторые положения, которые предусмотрены в постановлении о чрезвычайном положении, должны быть перенесены в законы. Эти законы — по крайней мере, некоторые из них, — зарегистрированы в Сейме», — сказала И. Шимоните в интервью радиостанции Žinių radijas.

«На то время, сколько примерно потребуется для изменения законов, Правительство, вероятно, запросит продление чрезвычайного положения», — добавила она.

В Литве скоро изменятся телефонные коды

Во всем Евросоюзе номера телефонов начинаются не с 8, а с нуля. Действующий в Литве код 8 — наследие советского времени. Представитель Службы регулирования связи Кристина Миколюнене пояснила:

«До сих пор эти перемены были невозможны из-за того, что номера служб начинались с 0: 01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033. По этой причине затянулся переходный период. В апреле 2022 года эти номера отключили, поэтому перемены стали возможными».

По ее словам, в 2023 году жители Литвы еще никаких изменений не почувствуют, этот год к ним будут готовиться операторы. «С марта 2024 г. появится возможность заменить 8 на 0. Такой порядок будет действовать до марта 2025 г. С марта 2025 года номера телефонов, начинающиеся с 8, работать не будут, но до 1 декабря абоненты еще будут получать сообщения о необходимости изменить номер. Позже не будет действовать и эта функция», – подчеркнула представитель СРС. Миколюнене заметила, что те люди, которые уже сейчас используют номера, начинающиеся с кода +370, никаких изменений не почувствуют.

Навыки чтения и математики у четвероклассников общеобразовательных школ Литвы одинаково хороши

Об этом свидетельствуют результаты тестов достижений учащихся. По данным Национального агентства по образованию, в этом году тесты сдавали более 28 000 четвероклассников (95% всех четвероклассников страны). В тесте по математике 11,6% четвероклассников показали удовлетворительный уровень, 72,4% — базовый, 14,5% — продвинутый. Тест по чтению 19,8% четвероклассников смогли сдать на удовлетворительном уровне, 70,4% — на базовом, 8,2% — на продвинутом. И лишь 1,6% учащихся не достигли удовлетворительного уровня.

В дни Вильнюсской книжной ярмарки — с четверга по субботу, 23-26 февраля, — в столице будут курсировать бесплатные автобусы

На них можно будет попасть на ярмарку и обратно. Один из маршрутов будет проезжать через остановки: Ozo žiedas, Licėjus, Pramogų arena, Tauragnų, Giedraičių, Broniaus Laurinavičiaus skv., Žalgirio, Kalvarijų turgus, Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Simono Konarskio, Vingis, Savanorių prospektas, Gerosios Vilties, Eigulių, Miškinių и LITEXPO. Его можно будет узнать по информации на автобусе: «Vilniaus knygų mugė (Ozo g. – LITEXPO)». Другой бесплатный автобус будет каждые 20 минут отправляться от остановки Arkikatedra и возить до LITEXPO и обратно. Кроме того, на остановке возле LITEXPO в дни ярмарки будет останавливаться и автобус 2G.

Бежавшие от войны украинцы могут получить бесплатную юридическую помощь в Литве

По инициативе Литовской ассоциации адвокатов в прошлом году была начата безвозмездная юридическая помощь украинцам, которые пострадали от войны и были вынуждены покинуть свои дома. В течение года юристы и помощники юристов предоставили украинцам около 1 500 таких консультаций. Эта помощь предназначена только для бегущих от войны украинцев, которые проживают в Литве не более 1 года. Более подробную информацию об адвокатах, оказывающих эту помощь, можно найти по ссылке.

В этом году организаторы ярмарки Казюкаса приглашают всех жителей и гостей Вильнюса на ярмарку 3-5 марта

Ярмарка начнется в пятницу, 3 марта, в 14 часов театрализованным шествием Святого Казимира от площади Независимости до Кафедральной площади, где в 15 часов состоится официальное открытие ярмарки Казюкаса. Главной достопримечательностью мероприятия в этом году станет 10-метровая художественная инсталляция «700 верб». Во время проведения ярмарки будет ограничено движение транспорта.

Сегодня начинается первый этап ремонта пешеходной и велосипедной дорожки Смилтине-Нида

Этот этап охватывает 13-километровый участок от Смилтине до Юодкранте.

Wizz Air будет летать из Вильнюса в Малагу

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам, цена билетов начинается от 49,99 евро, сообщает компания.

25 февраля в Висагинасе состоится массовая пешеходная экскурсия

Ее организовывает вильнюсская организация TrenkTuras. Участники смогут совершить в окрестностях Висагинаса путешествия длиной 13, 21 и 31 км. Это масштабное мероприятие пройдет в Висагинасе уже второй раз. Впервые оно состоялось в сентябре 2021 года, и в нем приняло участие несколько тысяч человек из Литвы и даже из соседней Латвии. Зарегистрироваться можно на сайте организаторов trenkturas.lt

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