Первый космодром в ЕС, кнопка вызова в аэропортах, подарок к 700-летнему юбилею и другие новости

На территории ЕС появится первый космодром

Еврокомиссия и Швеция объявили, что стартовал проект «первый космодром ЕС» — начинается реконструкция заполярного полигона Эсрейндж, который использовался для запуска малых научных суборбитальных ракет. Торжественная церемония состоялась в заполярном городке Кируна в рамках визита председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, приуроченного к началу полугодового председательства королевства в Совете ЕС.

Министры стран Балтии на встрече в Таллинне договорились ускорить реализацию проекта Rail Baltica

Министры договорились укреплять сотрудничество для улучшения межгосударственных и международных логистических связей и обсудили возможность запуска пассажирского железнодорожного сообщения между балтийскими столицами, говорится в пресс-релизе Министерства транспорта и коммуникаций.

Министерство внутренних дел объявляет об отказе от предложения наказывать за нецензурные слова или жесты в интернете

Оно было включено в проект Кодекса об административных правонарушениях, подготовленный полицией. Во вторник министерство объявило, что пересмотрело проект поправок в соответствии с комментариями, представленными учреждениями, и исключило предложение о штрафах за мелкие правонарушения общественного порядка, совершенные в интернете.

25 января с 11:30 до 12:30 на Ратушной площади состоится торжественная церемония поднятия флага, посвященная 700-летию со дня основания столицы

Перед этим мэр столицы и вице-мэры Вильнюса подпишут письмо «Посвящение будущему Вильнюсу». Затем будут подняты три флага с гербом покровителя Вильнюса Святого Христофора. Официальный юбилей Вильнюса будет сопровождаться звоном колоколов костела Святого Казимира, салютами почетного караула Литовской армии, а также песнями и мелодиями лучших исполнителей Литвы, посвященными этому событию.

Пассажиры с особыми потребностями могут воспользоваться кнопкой вызова помощи в аэропортах

По словам руководителя службы прибытия Лины Валевичюте, Вильнюсский аэропорт оборудован для приема всех пассажиров с их уникальными потребностями. Все, начиная от обслуживания и досмотра, и заканчивая инфраструктурой и оборудованием аэропорта, создано для того, чтобы людям с видимыми или невидимыми ограничениями, а также пожилым пассажирам было максимально просто и удобно лететь в направлении, указанном в их билетах.

На перекрестке улицы K. Petrausko и проспекта Savanorių в Каунасе убрали зеленую стрелку

Для поворота направо теперь нужно ждать зеленого сигнала светофора. Некоторые водители ездят по старому порядку и нарушают правила дорожного движения.

Открылся новый сайт туристических маршрутов atominisvisaginas.lt

Он посвящен Висагинасу и Игналинской АЭС. Интернет-страницу разработала группа исследователей Университета Витаутаса Великого.

На этой неделе у учеников четвертых и восьмых классов — проверка знаний

В школах Литвы будет проводиться Национальный тест на успеваемость. Как и в предыдущие годы, проверки будет проводиться в электронном виде. Первыми свои знания и навыки проверят четвероклассники. 24 — 25 января они пройдут тест по чтению, а 31 января — 1 февраля — по математике. Восьмиклассники будут сдавать тест по литовскому языку и литературе 7 — 8 февраля и тест по математике 21 — 22 февраля. Проверка завершится 24 февраля тестом по чтению на родном языке (белорусском, польском, русском). В нем примут участие 2652 восьмиклассника. В этом году впервые достижения учащихся четвертых и восьмых классов будут оцениваться не только в баллах. Каждому участнику будет также присваиваться уровень достижений (недостаточный, удовлетворительный, базовый, высокий).

Появился новый туристический маршрут по вильнюсским улицам

Те, кому нравятся детективы, наверняка знакомы с сериалом Netflix «Молодой Валландер» (Young Wallander), вдохновленным романами Хеннинга Манкелля. И хотя действие происходит в современной Швеции, сериал снимался исключительно в Литве. Вильнюсское кинобюро подготовило новый маршрут и приглашает отправиться в прогулку по вильнюсским улицам, хранящим следы известного шведского детектива.

Каунас подготовил особый подарок к 700-летнему юбилею столицы

Песня Vilniau, созданная группой BALTASIS KIRAS и записанная музыкантами KAUNO BIGBENDAS, выпущена на виниле ограниченным тиражом в 700 экземпляров. Песня вместе с поздравлениями уже циркулирует в Интернете (dovana.kaunas.lt), а 25 января праздничный сингл поступит к жителям Вильнюса. Каунасская команда в среду, 25 января, в 12 часов будет раздавать подарки сотням счастливчиков на рынке Паупис (ул. Aukštaičių, 7).

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