Телемарафон «Давай радарить!», танк на Кафедральной площади, мировой рекорд Руты Мейлутите, новый каунасский акцент и другие новости

Сегодня, в годовщину вторжения России в Украину, LRT весь день, с раннего утра до полуночи, транслирует заключительный телемарафон «Давай радарить!».

Пятница — последний день, когда жителям и предприятиям Литвы предлагается внести свой вклад в закупку многоцелевых тактических радаров для Украины. Телевидение LRT весь день ведет прямую трансляцию, посвященную исключительно Украине — «Давай радарить!» Во время телемарафона будут показаны специальные передачи: репортажи, подготовленные журналистами телеканала, радио и портала LRT.lt, в которых мы встретимся с героями, сражающимися на поле войны, а также документальные фильмы, раскрывающие реальность войны. Пожертвования можно сделать по телефону 1482 и на сайте radarom.lt.

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую Россию немедленно и без условий вывести войска с территории Украины

Документ на рассмотрение предложил Киев. Документ поддержала 141 страна из 193. Против резолюции голосовали семь государств: Россия, Беларусь, Эритрея, Мали, Сирия, Северная Корея и Никарагуа. 32 страны воздержались, среди них — Армения, Казахстан, Таджикистан, Китай, Иран и Индия.

В ознаменование годовщины войны, развязанной Россией в Украине, в столице выставлен привезенный в Литву российский танк Т-72Б

Танк, выставленный в Вильнюсе возле Кафедральной площади, был уничтожен Вооруженными силами Украины. Украинским солдатам удалось уничтожить и захватить не менее 450 таких танков. Трофейный танк будет стоять на автомобильной стоянке возле Кафедральной площади в Вильнюсе до 16 марта.

Работы по реставрации фасада Монастыря бенедиктинок в Каунасе близятся к завершению

Строительные леса уже сняты, а эксперты не сомневаются, что он станет яркой достопримечательностью Каунаса и еще одним местом для фотооткрыток.

Временно по ночам будут закрывать магистраль A1 под Каунасом

До 5 ч. 25 февраля в связи с устранением последствий падения конструкции моста им. А. Мишкиниса через Нерис (центральный мост) будет закрыто движение на участке магистрали A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда с 99,03 до 100,47 км (по мостам через Нерис). Об этом сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог. Планируется, что движение будет закрыто также в ночь с 25 на 26 февраля и в последующую ночь.

В четверг Всемирная федерация водных видов спорта World Aquatics ратифицировала мировой рекорд, установленный Рутой Мейлутите в декабре прошлого года

На чемпионате мира в Мельбурне 17 декабря 2022 года в коротком 25-метровом бассейне литовская пловчиха завершила полуфинал на дистанции 50 м брассом за 28,37 секунды. Она превзошла время ямайской пловчихи Алии Аткинсон, которая профессионально занимается плаванием с 2018 года (28,56 секунды). 25-летняя спортсменка превзошла это время на 0,19 секунды. Всемирная федерация водных видов спорта завершила процесс ратификации и официально признала рекорд Литвы.

Православные Литвы будут молиться о прекращении войны и воцарении мира в Украине

Через год после начала широкомасштабной войны в Украине в храмах Литовской Православной Церкви пройдут просительные богослужения об окончании войны в Украине и воцарении мира на истерзанной войной украинской земле. Об этом сообщила Литовская Православная Архиепископия, пишет Delfi. Богослужения одновременно пройдут в пяти храмах – в церкви Святого Духа в Вильнюсе, в Благовещенском соборе в Каунасе, в храме Всех Святых в Клайпеде, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Тракае и в храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе. В просительном богослужении примет участие все духовенство Литовской Православной Церкви. Начало богослужения в 9:30 утра.

До 25 февраля в Клайпеде проходит Фестиваль света

Наиболее впечатляюще объекты выглядят с 18:00 до 23:00, но некоторые из них интересно осмотреть и днем. Для удобства создана карта объектов фестиваля

В субботу и воскресенье, 25-26 февраля, в вильнюсском ТЦ Vilnius outlet (ул. Pociūno, 8) проводятся мероприятия для детей

25 февраля:

11:00 — 12:00 — концерт вокальных студий

14:00 — 14:45 — Mango шоу

26 февраля:

11:00 — 11:45 — представление от труппы «Teatriukas»

14:00 — 14:45 — Azotas шоу

И в субботу, и в воскресенье с 10:00 до 18:00 на втором этаже ТЦ будет действовать семейный городок с развлечениями: временные тату, мастер классы и батут.

Вход свободный.

Отныне символ города — Таурас (Тур) — будет встречать всех прибывающих в Каунас

Новый каунасский акцент высотой около 7 метров установлен на проспекте Savanorių в районе перекрестка Muravos, на въезде в город. Об этом сообщает Каунасское городское самоуправление.

В пятницу Lietuvos paštas выпустит новые почтовые марки из серии «Правители ВКЛ», оформленные художником Артурасом Слапшисом

На марках будут изображены три Великих князя Литовских — Витянис, Альгирдас и Кястутис.

Номиналы марок — 0,05 евро, 0,20 евро и 1,20 евро, тираж — 300 тыс. для первых двух марок и 400 тыс. штук для третьей марки.

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