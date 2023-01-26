Неправильные счета за воду, дефибрилляторы в аэропортах, «портал времени» в столице и другие новости

Часть вильнюсцев получила неправильные счета за горячую воду

Эту информацию подтвердил представитель «Вильнюсских отопительных сетей» Лауринас Якубаускас. Причина — техническая ошибка. «Сожалеем, но в ходе подготовки счетов за декабрь при подсчете сумм за горячую воду произошла техническая ошибка. Некоторым клиентам посчитали цену по ноябрьскому тарифу (6,34 евро за куб. м), а не по декабрьскому (6,18 евро за м3) – разница составляет 0,16 евро за м3. Неправильные счета получили всего до 2% клиентов», – сказал Якубаускас и назвал число клиентов, получивших неверные счета за горячую воду — 4237. Он заверил, что цена за отопление верная у всех. Если клиенты оплатили неправильные счета до их исправления, то переплату учтут в счетах за январь.

Кабинет министров выделил Минобразования более 38 млн евро

Эта сумма — на текущий учебный год, ее планируется направить на нужды образования и обучения военных беженцев из Украины

МВД временно передает помещения Дворца культуры и спорта (ул. Žirmūnų, 1E) общественному учреждению Вильнюсского городского самоуправления Active Vilnius

Оно будет предоставлять услуги дошкольного образования, неформального образования для детей и взрослых, а также услуги по трудоустройству детей и молодежи до июля 2024 года.

В Вильнюсе около 60 тысяч человек подали заявления на компенсацию за отопление

Однако пока муниципалитет рассмотрел только половину заявлений, что означает, что некоторым жителям приходится ждать компенсации месяцами.

В литовских аэропортах появились дефибрилляторы

Аэропорты Литвы информируют, что с января в пассажирских терминалах аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги появились совершенно новые, дополнительные и автоматизированные дефибрилляторы. 15 дополнительных умных устройств для оказания помощи установлены и доступны в аэропортах в местах массового пребывания людей. А во всех аэропортах Литвы в общей сложности есть 23 автоматических дефибриллятора. По словам специалистов, такие автоматические наружные дефибрилляторы являются умными и надежными компьютеризированными приборами, которые посредством голосовых и визуальных указаний помогают безопасно провести дефибрилляцию – это может сделать даже человек, не обладающий специальными знаниями.

В 2022 году финансовые мошенники выманили у жителей и предприятий Литвы почти 12 млн евро

Такую информацию предоставила Ассоциация банков Литвы. За тот же период усилиями финансовых учреждений и правоохранительных органов владельцам было возвращено около 5 млн евро, говорится в пресс-релизе.

Столица продолжит проект по созданию уличных классов, обещая удвоить их количество

Как объявил муниципалитет, в этом году одна школа может подать одну заявку, при этом максимальная сумма на один проект составит 18 000 евро. В этом году на реализацию проекта будет выделено 500 000 евро.

Полиция Вильнюса просит всех неравнодушных о помощи

Разыскивается мужчина, угрожавший насилием 12-летней девочке, которая шла в школу. В понедельник в 7:40 в микрорайоне Каролинишкес на 12-летнюю девочку, которая шла в школу (в гимназию Качалова), напал мужчина. На помощь ребенку пришла женщина, услышавшая крик. Столичная полиция просит выйти на связь тех, кто мог идти/ехать по улице Šimulionio (возле 3-го, 5-го дома) или оставлял машину с видеорегистратором,, 23 января между 7 и 8 часами утра, и сообщить об этом в Вильнюсскую региональную полицию. Информацию просят передать старшему следователю Пятого комиссариата полиции г. Вильнюса Дарюсу Урбанавичюсу по телефону 8 600 83335, по эл. почте [email protected] или по общему номеру экстренного вызова 112.

25 января на Кафедральной площади открылся «портал времени»

Он показывает на фасаде Кафедрального собора, как на гигантском экране, уникальную историю Вильнюса. Портал времени будет открываться каждый день во время юбилейного Вильнюсского фестиваля света. Зрелище будет радовать жителей и гостей города с 25 по 28 января с 18:30 до 23:00.

По случаю 700-летия столицы Вильнюсская телебашня до 28 января будет подсвечиваться красным цветом

«Красный цвет был выбран как цвет, который лучше всего подходит к знаку города Вильнюса и символу столицы — замку Гедиминаса, — говорит Жанета Березнойене, директор отдела обслуживания Вильнюсской телебашни. — Мы рады, что можем поднять этот символ столицы до неба».

В столице наградят самых заслуженных горожан

Сегодня (26 января) в Вильнюсе состоится 25-я церемония награждения самых заслуженных горожан, организаций и учреждений города и вручение лауреатам статуэток Святого Христофора, покровителя столицы. Все жители, учреждения и организации города могли выдвигать своих номинантов до 2 декабря 2022 г. Статуэтки Святого Христофора ежегодно вручаются за достижения в области культуры и искусства, здравоохранения, спорта, бизнеса, туризма, правоохранительной деятельности, благотворительности и в других сферах. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручит статуэтки Святого Христофора победителям в 19 часов.

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